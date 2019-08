Split je već prometno paraliziran, a sada kreću novi radovi na jednoj od najvažnijih prometnica: vozači, pripremite se na kaos

Vozači se od sutra trebaju psihički pripremiti za još jedan izazov na splitskim ulicama i za nove gužve, jer u Vukovarskoj, jednoj od vodećih gradskih prometnica po frekvenciji prometa, započinju veliki radovi.

Riječ je o projektu rekonstrukcije kolnika, pločnika i oborinske odvodnje na potezu od raskrižja Vukovarske s Tolstojevom do križanja s Ulicom slobode. Iz tvrtke "Cestar" koja je bila jedini natjecatelj za radove vrijedne gotovo 900.000 kuna za Slobodnu Dalmaciju najavljuju kako će se sutra, od 10 sati, zatvoriti sjeverni vozni trak na spomenutoj dionici, onaj bliži prilazima Osnovnoj školi "Manuš" i rukometnom igralištu "Splita", pa će se cjelokupni promet odvijati južnim dijelom kolnika.

- U ponedjeljak počinjemo s prvom fazom radova. U drugoj fazi planirano je zatvaranje južnog prometnog traka, a tada će se, normalno, voziti sjevernim dijelom ulice. Treća faza projekta predviđa zatvaranje cijele Vukovarske ulice na dijelu od raskrižja s Tolstojevom do Ulice slobode, ali to će se dogoditi u dane vikenda, od petka do nedjelje, o čemu ćemo javnost pravodobno obavijestiti. Javni gradski prijevoz tijekom prve faze radova odvijat će se nesmetano. Predviđeno je da se rekonstrukcija Vukovarske na ovoj dionici završi za 60 dana, dakle do kraja listopada - naglašava dipl. inž. Marko Pešić, voditelj gradilišta iz tvrtke "Cestar" koja će izvoditi radove na temelju ugovora sklopljenog s Gradom.

Prema projektnoj dokumentaciji, radovi uključuju korekciju nagiba kolnika, popravak rubnjaka i pločnika koji su oštećeni korijenjem stabala koja su posađena na toj dionici. Nijedno stablo ne bi trebalo biti uklonjeno, a u planu je sadnja novih na mjestima gdje nedostaju.

Kako su nedavno pojasnili iz komunalnog resora u Banovini, riječ je o opsežnom zahvatu na kolniku i pločnicima koji su u lošem stanju i prilično opasni i za vožnju i za pješačenje.

- Na tom je potezu tzv. dvostrešni nagib kolnika, što znači da je njegova najviša točka po sredini, a onda se nagib spušta prema lijevoj i desnoj strani. Predviđenim radovima taj bi se nagib korigirao, kao i širina kolnika, dok bi se pločnik proširio uz izmještanje instalacija - dodali su naši sugovornici o Vukovarskoj ulici koja je preko tog dijela grada trasirana prije 80-ak godina i nije doživjela veće građevinske promjene.

Bit će stoga zanimljivo vidjeti kako će se zahvat obaviti budući da je poznato kako su se upravo na toj dionici gradske "žile kucavice" događale brojne nesreće zbog neoprezne vožnje koje su završavale zabijanjem vozila u jedno od vremešnih stabala česmine i pogibijom ili teškim ozljedama vozača, posebice u blizini raskrižja s Washingtonovom.

Zbog toga će i prve dvije faze ovog zahvata predstavljati radovi koji obuhvaćaju rekonstrukciju opasnog zavoja uz spomenuto raskrižje, a uređivat će se oba traka Vukovarske, jedan po jedan, kako bi drugi bio slobodan za promet. Nakon toga je predviđeno da se tijekom posljednja tri dana stavi novi asfalt u Vukovarskoj.

Tada se zapravo očekuju najveći zastoji na tim dijelovima Bola i Manuša, jer će Vukovarska biti zatvorena za sav promet između Tolstojeve i Ulice slobode, zajedno sa svim sporednim prilazima, a promet će se preusmjeriti obilazno, prvenstveno Zagrebačkom i Livanjskom ulicom.

Inženjer Pešić najavljuje kako će cijeli posao biti dovršen za dva mjeseca i moli vozače za strpljenje i razumijevanje, te ih poziva da koriste Ulicu slobode i Mažuranićevo šetalište kao zamjenske smjerove. S obzirom na brojne zastoje na gradskim prometnicama i sveopći prometni kaos koji ne vlada samo tijekom turističke sezone, ali i sve bliži početak nove školske godine koji sa sobom nosi povećanje broja vozila i pješaka na cestama, naš je savjet da građani ozbiljno počnu razmišljati o pješačenju, većem korištenju javnog prijevoza, te bicikla i romobila, a Grad bi konačno mogao razmisliti i o toj infrastrukturi.