Napokon su inozemni vlasnici i korisnici kamperskih vozila otkrili gdje je u Splitu najljepše kampirati, a da se za to ne mora platiti ni kune ili eura.

Lokacija je svima poznata i dostupna - na južnom parkiralištu Kliničkog bolničkog centra na Firulama, i to točno ispred dijela glavne medicinske zgrade u kojemu je smještena Klinika za psihijatriju. Tamo već danima, kako koji dan i kako koju noć, ljetne praznike provode vozači i njihovi suputnici iz pet do osam kamp-vozila, i to najčešće talijanskih i španjolskih registracijskih oznaka, a sugrađani nam svjedoče kako su vidjeli i jedno vozilo s češkim tablicama.

Bolničko osoblje, a i pacijenti koji su "osuđeni" na dolazak u bolnicu, negoduju, jer ne mogu nigdje parkirati, što je inače boljka KBC-a Split.

Kamperi su se "raširili" po bolničkom parkiralištu, ali ih ima i na obližnjoj zemljanoj površini, po cjelokupnoj južnoj strani KBC-ova kompleksa na Firulama.

- Znamo za taj problem i o tome smo već izvijestili Komunalno redarstvo. Mi kao bolnica nemamo mehanizme kako bismo uklonili ta kamperska vozila. No, problem je u tome što oni kao turisti u praksi ne krše zakon, već "samo" parkiraju na parkiralištu. Kako su mi rekli iz Komunalnog redarstva, ni oni im ne mogu ništa, jer kamperska vozila ne zauzimaju više od jednog parkirališnog mjesta - kaže u izjavi za naš list dr. Anton Marović, pomoćnik ravnatelja najveće dalmatinske zdravstvene institucije.

Bilo je slučajeva tijekom proteklih godina kada bi iz kamp-vozila njihovi vlasnici lijepo iznijeli i stol, sjedalice, pa i suncobran, i ručali pod bolničkim prozorima i balkonima. Od svih nepozvanih gostiju kao najveći "genijalac" pokazao se turist iz Slovenije koji je prije dvije godine također kampirao u bolničkom krugu, ali u masliniku s južne strane glavnog objekta na Križinama.

O ovom problemu razgovarali smo i s Damirom Orduljem, prvim čovjekom komunalnog resora u Banovini.

- Pravno im mi ne možemo ništa jer oni su došli na parkiralište i zauzeli su po jedno mjesto za smještaj vozila. Uz to nisu postavili nikakve stolove izvan svoga kamp-vozila. No, svakako ćemo odmah poslati prometnog redara da vidimo što može uraditi u tom pogledu - rekao je Ordulj.

Iz KBC-ova čelništva su nam rekli kako još uvijek nisu uspjeli doći do nekoga iz Turističke inspekcije, koja je jedina ovlaštena za sankcioniranje kampera izvan prostora predviđenih za kampiranje, odnosno autokampova, od kojih je Splitu najbliži onaj stobrečki.