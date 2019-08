Dnevnik splitske iznajmljivačice: Prošli utorak navečer, nekoliko minuta prije ponoći, ostalo je u gradu tek tridesetak slobodnih apartmana za dvoje s cijenama od 700 pa čak do 11 tisuća kuna

Nedavne velike vrućine su nekim iznajmljivačima poremetile tijek sezone. Klime su se kvarile više nego inače jer neki su gosti uvjereni da klima mora raditi na 16 stupnjeva ako je vani 37 stupnjeva, mnogi iznajmljivači su u zadnji tren dobivali otkaze ili se gosti jednostavno nisu ni pojavili zbog bolesti ili kvarova automobila na putu, a najviše se zakompliciralo onima kojima su gosti usred boravka otišli jer je trebalo hitno osigurati nenadano čišćenje smještaja kako bi se opet ponudilo na tržištu, što za neke objekte veće kvadrature s bazenima i velikim okućnicama i nije lako jer treba i duža priprema i veći broj osoba za čišćenje kao i za smještaje koje domaćini nude izvan mjesta svoga boravka - pogotovo na otocima.

U slučajevima bolesti gostiju neki rezervacijski portali znaju gostima vraćati uplaćene svote, drugi ne, neki turisti imaju uplaćena putna osiguranja (iako sve manje u odnosu na prijašnja vremena), a najlošije prođu iznajmljivači koji imaju običaj sami naplaćivati i to na kraju boravka gostiju.

Većina iznajmljivača koja je iznenada ostala bez gostiju napunila je smještaje i to u Splitu i do 30-50 posto većoj cijeni (koja je i inače već bila najveća za ovu godinu) jer smještaj se tražio doslovno na svakom koraku. Iznajmljivači koji su oglašeni na oglasnicima gdje im je stavljen i broj telefona primali su i desetke poziva zainteresiranih turista, zvale su i kolege kojima su njihovi gosti željeli produžiti boravak a više kod njih nisu mogli ostati jer su dolazili novi gosti, rezerviralo se doslovno u ponoć manje pet minuta, a oni koji su čekali last last last minute ponude iz minute u minutu im se na ekranu smanjivao broj ponuđenih smještaja i polako padala cijena nekim smještajima.

Tako je npr. prošloga utorka navečer nekoliko minuta prije ponoći ostalo u Splitu tek tridesetak slobodnih apartmana za dvoje s cijenama od 700 do 11.000 kn (za jednog koji nudi apartman od 32 m2 za 11.000 kuna, a nema niti jednu recenziju zbilja ne znam zašto se oglašava i vjerujem uništava prave statistike koje rade Turističke zajednice...).

