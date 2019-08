Ako kojim slučajem zalutate na Dragovodama, ne "berite" brigu.

Putokaz na drvenom rasvjetnom stupu usmjerit će vas u željenom pravcu. Od Zagvozda do Rogotina, preko Pariza i Londona do San Antonija u SAD-u, pa natrag preko Atlantika do ruske prijestolnice Moskve i točno 8913 kilometara udaljenog Hong Konga. A sve to da se niste pomaknuli korak od Dragovoda...

Sve vam je, reklo bi se, nadohvat ruke. Ako vam se sve to čini daleko, tu je "srebrno" stablo ispod čije krošnje možete naći traženu hladovinu.

Je li u pitanju uistinu zanimljiv marketinški pothvat, što bi mogao biti odgovor na ključno pitanje, jer se na dnu nalazi putokaz za obližnje apartmane, ili obični "fejk", za ovu priču nije toliko ni bitno. U svakom slučaju, zanimljiv je to pothvat kako privući pažnju prolaznika, a ovaj inovator istočnog dijela našega grada u tome je definitivno uspio.