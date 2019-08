Usred dana vozio centrom Splita pijan 'ka letva': policija mu izmjerila 2,29 promila i traži da ga se kazni s 22.500 kuna! Što će reći sud?

Ukupno je naplaćeno 178 tisuća kuna kazni, a policija je od 1. kolovoza napisala više od 500 tisuća kuna kazni u prometu

Splićanin star 46 godina, rođen 1973., dobio je od djelatnika Prometne policije PU splitsko-dalmatinske optužni prijedlog na iznos od 22.500 kuna zato jer je vozio motorno vozilo prije stjecanja zakonskog prava na upravljanje njime.

Uz to mu je još u krvi izmjereno i 2,29 promila alkohola. "Savjesnog" vozača u srednjim životnim godinama, kada bi već morao znati što je dopušteno, a što nije, policija je zaustavila 8. kolovoza ove godine, oko 17.20, u Ulici kralja Zvonimira.

To je ujedno i optužni prijedlog s najvećim iznosom koji su djelatnici Prometne policije napisali od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakon o sigurnosti prometa na cestama, koji je na snagu stupio 1. kolovoza ove godine.

Koliku će zaista kaznu platiti 46-šestogodišnjak, ostaje nam vidjeti budući da o visini te kazne odlučuje Općinski prekršajni sud u Splitu. Naime, Sud nije vezan za odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, nego za odredbe Prekršajnog zakona, pa ta kazna od 22.500 kuna, koliko po policiji zaslužuje alkoholizirani 46-godišnjak, može u tili čas pasti na pet ili 10 tisuća kuna, ili čak još niže.

Hoće li sudac "presjeći" po policijskoj prijavi ili će naći "milijun" olakotnih okolnosti, vidjet ćemo, ako predmet ne uđe u zastaru, koja nastupa četiri godine od trenutka počinjenja prekršaja.

Srezan optužni prijedlog

Da su policija i sud ponekad u disproporciji, i vrapci na grani znaju, a najbolje o tome govori sljedeći podatak: nekoliko dana prije ovog pijanog Splićanina, na području koje pokriva PU SD, zaustavljen je državljanin BiH, koji je također motornim vozilom upravljao bez vozačkog ispita i uz to također bio u alkoholiziranom stanju. Policija mu je napisala optužni prijedlog na iznos od 15.000 kuna, a sudac Općinskog prekršajnog suda ga je odmah "odradio", s obzirom da je inozemni državljanin. No, izrečena kazna nije ni približno velika kao ona koju mu je "odredila" policija – kažnjen je s 2400 kuna i pušten da možda ponovno sjedne pijan za upravljač i vjerojatno uzrokuje neku nesreću.

– U prva dva tjedna od stupanja na snagu novih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama, djelatnici Prometne policije PU SD evidentirali su 1902 prekršaja u prometu (vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja prije stijecanja prava, nevezivanje pojasa, razgovor na mobitelu tijekom vožnje...). Od toga, 362 kazne su naplaćene ili na licu mjesta, ili u roku od tri dana (pa su 50 posto manje, op.a.) – kazuje nam Siniša Mihanović, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa PU SD.

Od 1902 prekršaja, izdano je 205 obaveznih prekršajnih naloga i 41 prekršajni nalog. Obavezni prekršajni nalog izdaje se samo za one prekršaje za koje jedino postoji novčana kazna do pet tisuća kuna.

Ukupno je naplaćeno 178 tisuća kuna kazni, a policija je od 1. kolovoza napisala više od 500 tisuća kuna kazni u prometu.

Oduzete 103 dozvole

– Na mjestu počinjenja prekršaja naplaćujemo one kazne za koje je predviđena novčana kazna do dvije tisuće kuna. To je potrebno istaknuti zbog točnijeg obrazloženja razlikovanja navedene naplate na mjestu počinjenja od naplate putem prekršajnih naloga. Ujedno, moram istaknuti da su u dva prva vikenda kolovoza privremeno, zbog alkoholiziranosti, oduzete ukupno 103 vozačke dozvole, a rekorder je bio muškarac s 2,11 promila alkohola u krvi – kazuje Mihanović.