Genijalna splitska prometna rješenja: rugali smo se ovoj kući u Kini oko koje je napravljena autocesta, a vidite ovo naše čudo na Putu Žnjana... Tko je ono spomenuo Afriku sa strujom?

Prije nekoliko godina svi smo se smijali kući u Kini oko koje je sagrađena autocesta. Primjera čudne gradnja ima po cijelom svijetu, a i Split ima svog konja za utrku.

Žnjan je zadnjih nekoliko godina sve popularnije mjesto za gradnju i život te je zbog toga moralo kad-tad doći i do proširenja puta. I došlo je, veselio se narod. Novi asfalt stigao je u ulicu Put Žnjana.

No, stup od struje ostao je na skoro polovici ceste. Asfaltiralo se uredno oko njega, a kako bi ga svi vozači na vrijeme vidjeli stavili su na njega bloketu koju su obojali floroscento žutom bojom.

"Kako ne kužite, to je buduća stanica metroa Split-Podstrana-Omiš, samo još nije ukupna", "Ovo je dokaz da smo Afrika sa strujom", "Vi to ne razumite.. od stupa do travurine je mjesto za prolazit sa autom a od stupa do parkinga je mjesto za parkiranje i jedan ulaz na parking logicno" samo su neki od komentara građana na društvenim mrežama.