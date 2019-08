Velika galerija s hodočašća Gospi od Pojišana, s Oparom je bila cijela familija; Splićanin nam je otvorio dušu: 'Zbog zdravlja ne mogu pješice u Sinj, ovdje zahvaljujem Majci Božjoj što me spasila od pogibije...'

- Jutros sam bio u Sinju, a kao i svake godine sam došao na Svetu Misu i na Pojišan. Od kad je Domovinski rat završio svake godine sam sa svoje četvero djece do Sinja išao pješke. To je bio moj zavjet i zahvala Gospi što me je sačuvala od pogibije.



Sada zbog zdravlja pješice nažalost više ne mogu, ali nisam odustao od tradicije. U Sinj sam došao autobusom, a uvijek popodne odemo i na procesiju i misu tu na Pojišan, rekao nam je Josip Vukušić koji se nakon povratka iz Sinja, tradicionalno s ukućanima okupio za obiteljskim stolom.



Mnogi su tradicionalnu svetkovinu Velike Gospe svečano proslavili u Splitu, u svetištu Gospe od Pojišana, zavjetnom marijanskom svetištu našeg grada.

Mise u svetištu pred čudotvornom zavjetnom slikom Gospe od Pojišana održavale su se od jutra, dok je središnja proslava svetkovine započela navečer zavjetnom procesijom. Sa slikom Gospe od Pojišana krenula je procesija od splitske katedrale, prošla Hrvojevom ulicom i ulicama Kralja Zvonimira te Pojišanskom pa sve do svetišta Gospe od Pojišana.



Tu se na otvorenom ispred Svetišta nastavilo središnje euharistijsko slavlje svetkovine koje je predvodio mons. Marin Barišić, nadbiskup metropolit splitsko-makarski uz koncelebraciju svećenika grada Splita. Nadbiskup Barišić mnogobrojnim vjernicima je poručio kako slaveći Uznesenje Blažene Djevice Marije slave Gospodina koji je pogledao na neznatnost službenice svoje i nama po njoj dao začetnika spasenja ljudskog roda – Isusa Krista.

- Slavimo Gospodina na osobit način u svim liturgijskim marijanskim slavljima koja su međusobno duboko povezana. Slavlje Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije oslobođene od istočnoga grijeha; Blagovijest navještenja da će biti majka Sina Božjega i današnje slavlje Uznesenja, ostvarenje Marijina života u punini Kristova uskrsnuća. U slavljima ovih otajstava vjere očituje se najuža povezanost Sina Božjega, Majke Marije te nas i naše Majke- kazao je.

Terapija za ravnodušnost



Dodao je kako u Marijinu uznesenju ljudski rod vidi svoju sretnu sudbinu, cilj i konačno ostvarenje života i povijesti te da je Djevica Marija početak i slika konačnog savršenstva i putokaz nade i utjehe svim hodočasnicima na ovoj zemlji koji su stvoreni za nebo. Nadbiskup Barišić je kazao i to kako na putu zemaljskog hoda prema nebeskoj punini svakodnevno susrećemo poteškoće, dvojbe i nejasnoće.

- Draga braćo i sestre, vjera traži djela. Vjera bez djela je poput duše bez tijela. A djela bez vjere su kao tijelo bez duše. Potrebno nam je obraćenje od kršćana iz običaja u kršćane osobnog uvjerenja. Kakvog smisla ima psovka na usnama kršćanina? Osobama koje nam određuju i utječu na naš život, najosnovnija kultura ponašanja zahtijeva da ih poštujemo. Može li biti sretan i zadovoljan onaj koji ne poštuje svoga oca i majku, one koji su mu dali život? Bez dobra i dobrote sama materijalna dobra čine nas i društvo siromasima.



Po primjeru Majke Marije potrebne su nam geste pohoda. Geste dobrote i susreta danas u digitalnoj komunikaciji još su potrebniji jer su prava terapija i lijek za sve veću ravnodušnost, indiferentnost, samodostatnost, zaborav i ignoriranje čovjeka u potrebi.

Znamo da to nije istina, ali ponavljajući to i slušajući druge želimo sami sebe uvjeriti da nam za život nedostaje samo materijalnih sredstava, a ne smisla i ljudskosti, vjernosti i ljubavi, otvorenosti Bogu i bližnjima. Prije svega potrebni smo unutarnje komunikacije s Bogom, svjetla vjere koja nas čini bližnjima, poručio je s oltara mons. Marin Barišić. Ove riječi mnogima su srca ispunili radosti.

- Za mene je ovo veliki dan i svečanost koji sam cijeli dan provela s obitelji i posvetila ga molitvi. Svake godine sam tu i svaki put se iznova zavjetujem da nam Gospa pomogne i da nam da zdravlja. Ima nas od nula godina do 85 i za sviju molim da nam naša draga Djevica Marija da zdravlja.



Jako sam sretna i osjećam se ispunjeno kad sam u molitvi. Mislim da su moje molitve uslišene, emotivno nam je kazala gospođa Gordana. S pjesmom i molitvom u mislima Splićani su svečano proslavili ovaj veliki blagdan u svetištu Gospe od Pojišana kojeg svake godine pohode brojni vjernici.