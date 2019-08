Getani traže uvođenje radne obveze svim gradskim djelatnicima u visokoj sezoni! Neka im se ukinu odmori dok pucamo po šavovima, a pijane ture teroriziraju grad!

Udruga stanovnika povijesne jezgre grada Splita GET jučer je pokrenula peticiju s ciljem uvođenja radne obveze svim gradskim djelatnicima u visokoj sezoni jer žele da se ukine praksa odlaska na godišnje odmore upravo u trenutku kada grad "puca po šavovima".

Objašnjavaju, kako su peticiju "Uvođenje radne obaveze zaposlenicima Grada Splita u visokoj sezoni" pokrenuli svi koji su prirodom posla, stanovanjem ili s drugim, osobnim razlozima zarobljeni u gradu Splitu u ljetnim mjesecima, a pritom ne mogu ostvariti svoja prava na (i pretplaćeni) komunalni red.

- U gradu u kojem su požari u poslovnim prostorima na tjednoj razini, u kojem se naziru epidemije zbog uvjeta u raznim objektima, u kojem štandovi i kiosci niču van dozvoljenih gabarita, pa čak i bez ugovora, u kojem pijane ture teroriziraju grad - nedopustivim smatramo da komunalni redari, zaposlenici odjela za staru gradsku jezgru, komunalu, gradsku imovinu i društvene djelatnosti koriste godišnje odmore kao da je ljetni raspust u osnovnoj školi i to isključivo s ciljem da izbjegnu suočavanje s problemima.

Grad Split u visokoj sezoni mora imati MOBILIZIRANE SVE SVOJE DJELATNIKE, a ne ostavljati svu odgovornost aktivistima, građanima i policiji, poručuju iz Udruga stanovnika povijesne jezgre grada Splita GET.

Također smatraju da je stanje u tolikoj mjeri alarmantno da je samo pitanje dana kada će se dogoditi katastrofa (na prometnicama se na žalost već i događaju), a kažu kako očito gospoda koja vode ovaj grad nisu izvukli pouke primjerice požarom na Pjaci, gdje je pukom srećom izbjegnuta tragedija, a naknadno je pronađeno čak 8 nagorenih plinskih boca!

- Apsurdno je i da je Gradsko vijeće Grada Splita izglasalo produženo radno vrijeme lokala u centru grada u visokoj sezoni, no sa svojim službama se nisu udostojili to i popratiti - svojim radnim vremenom i osiguranjem reda, već komunalne službe rade kraće od lokala, zaključuju iz Udruge stanovnika povijesne jezgre grada Splita GET.

Traže od Grada Splita da uvede radnu obavezu svim svojim djelatnicima u visokoj sezoni, a to se posebno mora odnositi na gradonačelnika, njegove zamjenike i sve pročelnike, Ured Grada ( posebice Odsjek za staru gradsku jezgru i Odsjek za sigurnost i urpavljanje kriznim situacijama), Službu za društve djelatnosti, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu upravu (posebice Odsjek za komunalne poslove i Odsjek za redarstvo), Službu za gospodarenje gradskom imovinom, Službu za gospodarstvo, obrtništvo i turizam te Službu pravnih poslova, zaštite i zastupanja (posebice Odsjek za zaštitu imovine i prava).

Samu peticiju, kao i njen sadržaj možete pročitati na linku:

https://www.peticija24.com/uvoenje_radne_obaveze_zaposlenicima_grada_splita_u_visokoj_sezoni?fbclid=IwAR2t0ZZfjAO0b7uheISYZgcW7Mj0GVLJOUIVR7zJF9h7C-M7O0Iivn8tCtQ