Splićani otkrili napušteni kamenolom u srcu mitskog brda Perun: 'Ovo je neiskorištena zlatna koka! Najgore bi bilo kad bi ga vlasti pretvorile u legalno odlagalište šuta...'

Sretnici koji su uspjeli osigurati ulaznice za predstavu "Legenda o kralju Arturu i zmaju", održanu u dva navrata tijekom srpnja u bivšem Lavčevićevu kamenolomu Perun, u izvedbi amatera iz udruga "Žrvanj" iz Žrnovnice i "Artoriusa" iz Podstrane, ostali su ugodno zatečeni "novim" prostorom koji pruža sjajnu prirodnu kulisu.

Prije glumaca amatera prostor je dijelom koristila tek Konjička udruga "Dalmacija equino" zahvaljujući dobivenoj koncesiji, tu su snimljeni i kadrovi za megapopularnu "Igru prijestola", a prostor su godinama koristili brojni anonimci, koji su napušteni kamenolom, skriven od očiju javnosti, vidjeli kao idealno mjesto za odlaganje građevinskog otpada. Naravno, takav otpad lakše je iskrcati bilo gdje, nego platiti 400 kuna za tonu, koliko košta takvo odlaganje na Karepovcu.

I sada kada su svi saznali za kamenolom postavlja se pitanje što s tim ogromnim prostorom dalje. Ideja je mnogo – od reciklažnog dvorišta, legalnog odlagališta šuta, sportskih terena, kulture...

Svojevrstan interdisciplinarni centar u funkciji kulture, sporta i turizma zagovaraju mnogi, posebice u Udruzi "Žrvanj", koju čine prijatelji kulturne baštine koji u ovom prostoru vide golem potencijal za širu javnost.

– Nakon pola stoljeća prašine, buke i podrhtavanja kuća od eksplozija, u napušteni kamenolom dovedena je kultura, u srcu mitskog brda Perun, koje je na simboličan i doslovan način spojilo Žrnovnicu i Podstranu. Ovaj kamenolom je granica, pravi mit u prostoru. Imamo mitsku priču o Luciusu Artoriusu Castusu, rimskom vojskovođi za kojeg brojni znanstvenici drže da je baš on poslužio kao mit o kralju Arturu i vitezovima Okruglog stola i čije je počivalište u Podstrani.

Druga je priča je o doseljavanju Slavena na ovo područje, o praslavenskoj mitologiji o bogu Perunu, zmaju Velesu i ženskom božanstvu Mokoš... – govori nam Ivica Lolić iz "Žrvnja" dok nas vodi kroz napušteni kamenolom, u kojem sada borave samo konji iz konjičkog kluba. Nadovezuje se na znanstvene skupove na kojima su se čule priče o mitskim sklopovima – trokutima kojima su Hrvati i drugi slavenski narodi u svom sustavu vjerovanja održavali kozmički red postavljen "na početku svijeta".

Lolić nam pokazuje iskrcani šut vraćajući nas u surovu stvarnost. Nakon spomenute predstave, Grad Split je na inicijativu "Žrvnja" postavio rampu na ulazu, pa ostaje nada kako više neće biti noćnih iskrcavanja otpada. Kraj rampe na kamenu je planinarska oznaka i makadamski put vodi do starih sela Gornje Podstrane, a koji je pogodan za pješačenje, trčanje, brdski biciklizam... Tu prolazi i Via Adriatica, prva hrvatska dugometražna trasa koja spaja istarski Kamenjak, Prevlaku i Konavle.

Poviše kamenoloma stoji crkvica sv. Jure koja čeka konzervatorsku obnovu, a na čitavom Perunu uređeno je 20-ak kilometara pješačkih staza, atraktivna ferata Via perunika... sve to s dragocjenim pogledom na more, Split i okolicu.

– S obzirom na poziciju, kamenolom pruža brojne mogućnosti za multimedijalnu svrhu, poput muzeja staroslavenske mitologije, lokacije za povijesne igre, početak ili završetak pješačkih staza, tradicijski restoran, mjesta za pjesničke večeri, ambijentalne predstave, male koncerte... nešto za javno dobro, na korist Žrnovnice, Podstrane i Splita. Na neki način sve ove priče trebalo bi valorizirati i prezentirati javnosti, a sve pada baš u vrijeme obljetnice tisuću godina prvog spomena Poljica. Najvažnije je da se prostor ne devastira, te da se u valorizaciju uključi čitava Žrnovnica i Podstrana gradeći priču o jednom zajedničkom kulturnom dobru.

Ono što nama treba je da ideja uđe u strateške dokumente jer ovaj prostor je zaista neiskorištena zlatna koka! – naglašava Lolić. Potporu mjesnog odbora imaju, a sada kreću prema Gradu Splitu kako bi se prostor uzeo u obzir prilikom planiranja kulturnih i sličnih događanja. Nikakvi deponiji ne dolaze u obzir, poručuje u ime volontera "Žrvnja", koji su odlučili "oživjeti" svoju baštinu i dostojno je prezentirati.