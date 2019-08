Razgovarali smo s 50-godišnjim Splićaninom koji je na Pjaci pomogao policiji prilikom filmskog uhićenja nasilnog Poljaka, prevaranta sa skimmerima - čitačima kojima se na bankomatima kradu podaci s bankovnih kartica.

Filmsko uhićenje na Pjaci: dok je policajcu u hrvanju s prevarantom pomogao slučajni prolaznik, okupljeno mnoštvo je navijalo i snimalo; Otkrivena i pozadina nesvakidašnje zasjede

- Prvo bih naglasio da treba pohvaliti policiju koja je ovdje odradila vrhunski posao. Meni je kao građaninu nevjerojatno da im nitko nije htio pomoći, a uvijek ih svi spremno kritiziraju ili zovu u pomoć - kaže nam djelatnik Državnog inspektorata iz Splita koji nije želio da mu napišemo identitet jer smatra kako je on u cijeloj priči najmanje važan.

Naš sugovornik je naišao na Pjaci u četvrtak navečer oko 21 sat, upravo kada je nastala gungula oko uhićenja prevarantskog para, Bugara (45) i Poljaka (61) koji su operirali po bankomatima u gradskoj jezgri.

- Vidio sam na dnu Bosanske ulice da se okupilo dosta ljudi i nešto gledaju. Čuo sam povike kao navijanje i vidio kako neki fotografiraju i snimaju mobitelom. Onda sam usred svega vidio mlađeg visokog muškarca kako se bori s jednim niskim, jakim muškarcem. U ovom visokom sam prepoznao inspektora iz Prve policijske postaje koja je odmah kraj našeg inspektorata. Ugledao sam mu tu u blizini i kolegu iz iste postaje kako drži pod rukom drugog muškarca sputanog lisičinama. Shvatio sam da se radi o policijskoj akciji te da se jedan od kriminalaca opire uhićenju. I to ne samo da se opirao, on je bio dosta agresivan i nije se predavao. Trzao se i čupao iz ruku policajca koji također nije slabašan, nego je isto istreniran, ali ovom kriminalcu je zbog njegove nabijene jake konstitucije i agresije bilo nemoguće staviti lisičine u nadjačavanju jedan na jedan - priča nam Splićanin.

Od svega ga je najviše zaprepastilo što je oko policajca u klinču s kriminalcem bilo dosta promatrača, među kojima i naših mladića koji su samo gledali, smijali se i držali mobitele da uhvate bolji kadar.

- Niti jedan da priskoči u pomoć, niti jedan! Meni je jednostavno nagonski došlo da pomognem. Osim toga, policajci iz te postaje nama asistiraju u našem poslu nebrojeno puta i ne bih bio čovjek da im ne uzvratim istom mjerom. Ali i da ih nisam poznavao, opet bih priskočio pomoći jer mislim da je to dužnost svakog građanina fizički sposobnog da priskoči u takvoj situaciji. Pomogao sam mu da ga donekle primirimo i zadržimo bez većeg trznja iz naših ruku do dolaska pojačanja. Došla su dvojica kolega policajaca, jedan u civilnoj odjeći i jedan u uniformi te je Poljak odveden. Čuo sam kasnije da je on lice s Interpolove tjeralice i da je u Poljskoj bio prvak u hrvanju u mladim danima. Zato je i imao onako jaku mišićavu građu u kojoj se može prepoznati bavljenje sportom i opirao se takvom snagom - kaže nam 50-godišnji inspektor.

Oba prevaranta su nakon privođenja završila u istražnom zatvoru na splitskim Bilicama na zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Splitu.