Tragom događaja u Marmontovoj ulici kada je jedna Splićanka zadobila ozljede jer se poskliznula na ulje, pitali smo nadležne u Gradu Splitu hoće li se utvrditi odgovornost i kakve su moguće sankcije za odgovorne koji to nisu počistili, čime su ugrozili sigurnost građana. Evo odgovora iz Ureda Grada na temelju, kako navode, očitovanja komunalnog redarstva:

- U obilasku stare gradske jezgre komunalni redar uočio je mrlju od ulja na vrhu Marmontove ulice i o tome odmah obavijestio djelatnika "Čistoće". U isto vrijeme dobili smo prijavu o prolivenom ulju i odmah obavijestili ophodara "Cestara" radi zaštite i sanacije površine. Ako policija utvrdi počinitelja i obavijesti redarstvo, prema njemu će se pokrenuti prekršajni postupak.

U odgovoru na naš upit navode i da je za pravnu osobu kazna od 2000 do 10.000 kuna, za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 1000 do 2000, te za obrt od 1000 do 5000 kuna.

Nesretni događaj dogodio se ovog utorka oko deset sati, a ulje je, prema kazivanju očevidaca, proliveno nekih sat vremena ranije prilikom iskrcaja iz dostavnog vozila. Inače, vrijeme dostave je od 5 do 9, te od 14 do 17 sati, kažu u Gradu.