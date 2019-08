Ugostitelji, gdje će vam duša: dva točena piva u splitskom kafiću - 70 kuna!?; Gostima pao mrak na oči, mogli su za taj novac ručati

Znamo da je sezona, znamo da svatko hoće zaraditi, znamo da je Split postao preskup grad, u kojem će domaće čeljade dobrano razmisliti hoće li polizati kuglu sladoleda, jer bi mu i to moglo stvoriti financijski disbalans, a o večericama, koktelima da i ne govorimo... Al' kvragu, računate, kad sam se već spustio do grada popit ću jedno piće, neće me to ubiti...

Kontao je tako i dvojac koji je osvježenje u vrućoj kolovoškoj noći odlučio potražiti u kafiću na Rivi. Popit će pivo. Točeno. Nothing special... Međutim, za ta dva "najobičnija" pića stigao im je račun od gotovo 70 kuna!? Ljudima pao mrak na oči, a di neće... Mogli su danas za te pare ručati teletinu, dva puta kokoš i krumpire...

Usporedbe radi, u Vukovaru, u lounge baru uz Dunav možete popiti dva Mohita za 30 kuna... Znamo da Split nije Vukovar, ali svejedno ste malo puno pretjerali. Ugostitelji, di će vam duša...