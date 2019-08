Na području Mjesnog odbora Slatine turizam cvjeta, a otkad je izgrađen novi most naglo raste i broj domaćih iz Kaštela, Splita i okolice koji dolaze na kupanje. Prizor čistog mora i lijepih plaža ovog mjesnog odbora koji administrativno spada pod Split narušavaju kante prepune smeća na lokacijama gdje je smješteno pet zelenih otoka koje su krcate već od prijepodnevnih sati.

unktovi kod igrališta i glavne mjesne plaže su najgori, jer do večeri smeće dođe do pola ceste, odakle se širi nesnosan smrad. Naime, "Čistoća" smeće odvozi tek četiri puta tjedno, što je premalo s obzirom na broj stanovnika i gostiju koji u ljetnim mjesecima obitavaju u Slatinama. Uz sve to, užasne probleme im stvara nedostatak parkinga pa su turisti primorani parkirati na cesti, po plaži i na zabranjenim mjestima, zbog čega se stvaraju gužve. Dva vozila se u takvoj situaciji ne mogu mimoići, a ni vatrogasci i hitna pomoć u slučaju potrebe ne mogu proći.

Prometni kolaps

- Prošle godine "Čistoća" je smeće kupila šest dana u tjednu, a ove godine su rekli da mještani plaćaju tarifu za tri puta tjedno odvoz, što će i dobiti, te da će jedan odvoz tjedno dobiti gratis. Ali tko mještanima šalje uplatnice i rade statistiku - upravo "Čistoća"! Mi bismo pristali plaćati i šest puta tjedno, kao i svi drugi kotarevi, samo neka nam odvoze smeće - kaže nam Ivana Balić, predsjednica MO-a Slatine, koja dodaje da se u ovom mjestu umjesto koktela, plaža i izlazaka fotografiraju hrpe smeća na ulicama.

Svako malo u centru dođe do prometnog kolapsa bez razloga, jer, kako kaže predsjednica mjesnog odbora, za parking je samo potrebno izmijeniti prostorni plan. Kao da to nije dovoljno, mještani imaju problem i s odvozom glomaznog otpada.

- Glomazni otpad se odvozi dva puta mjesečno, i to razumijem. Ali onda kada dođu i ta dva puta, neka pokupe sav otpad, a ne da jedan kamion napune, a ostalo nam ostave da i dalje stoji. Kakva je to firma... Svašta se s cijelog Čiova donosi u nas, nije samo ni "Čistoća" kriva. Nije u redu ni od jednih ni od drugih - dodaje Balić.

Od prosinca prošle godine Slatine nemaju ni komunalnog djelatnika koji je zadužen za čistoću na ulicama. Nakon što je dosadašnji otišao u mirovinu, Grad Split šest mjeseci nije raspisao novi natječaj, iako su iz Mjesnog odbora upozoravali i molili za to nekoliko puta.

S Turističkom zajednicom, kaže predsjednica, imaju dobar odnos. Pomažu im u organizaciji ljetnih manifestacija, uredili su i jedan dio mjesta gdje je postavljena pametna klupa i reklama city light, čega prije nije bilo. Na suradnju sa "Splitskom obalom" također nemaju pritužbi.

Sređene plaže

- Dobili smo pet novih tuševa, sređene su nam plaže i imamo tri zaposlenika koji se brinu za njihovu urednost. Međutim, to je sve nebitno kad nam je mjesto prepuno smeća, nismo na rasporedu za pometanje cesta, isto tako nismo bili ni na rasporedu za prikupljanje glomaznog otpada sve dok se nisam pobunila - pomalo uzrujano govori Balić, ljuta što ih se godinama zanemaruje. Potencijala za daljnji razvoj Slatine imaju, ali ne dok se osnovne stvari ne dovedu u red.

- Smeće i promet ovdje u Slatinama su veliki problem, a i sve je užasno neorganizirano - svake godine je sve gore. Mojim turistima također smeta smeće, i to se vidi po njihovim recenzijama i komentarima. Ne mogu vjerovati da jedno lijepo naselje ima kante prepune smeća usred mjesta. Nitko iz gradske uprave nas ne šljivi - žali se Zoran Prkić i naglašava da su gradskoj upravi poslali nekoliko dopisa na koje nikada nije stigao odgovor.

- Nitko nas ne poštuje, a plaćamo sve doprinose Gradu Splitu. Ako se nešto ubrzo ne promijeni i ne poduzme, Slatinjani će uskoro u gradskoj luci organizirati demonstraciju. Prosvjedovat ćemo od pet ujutro s brodicama i blokirati ulaz sve dok se nešto ne promijeni – najavljuje Prkić.

I mladi Duje, koji radi na iznajmljivanju plažnog sadržaja u blizini zelenog otoka, kaže da mu je užasno raditi pored svog tog smeća.

- Krivi su i oni koji ostavljaju biljna ulja koja smrde i sličan otpad kojemu tu nije mjesto i oni koji ne odvoze otpad redovito. Trebalo bi se na više lokacija rasporediti otpad, a ljeti povećati broj odvoza smeća, a ne ostavljati da se ono gomila. Više nam se ljudi žale na smrad koji je jako neobičan, nego na količine smeća. Smrde li otpadne vode ili smeće ne znam, ali na ovoj plaži zna biti očajno - kazuje Duje.