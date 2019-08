Slavica i Fjodor Tomić-Ferić srpanj su trebali provesti s unucima u australskom Perthu. Splitski bračni par veselio se putovanju, pogotovo Slavica koja unučad nije vidjela tri godine. Kupili su povratne karte preko turističke agencije "Atlas" koje su ih koštale ukupno 20.000 kuna, a iz Splita su trebali poletjeti 3. srpnja.

Od putovanja nije bilo ništa jer je Slavici na liječničkom pregledu u svibnju ustanovljeno srčano popuštanje, odnosno slabljenje rada srca za 50 posto, zbog čega je kardiologinja u KBC-u Zagreb pacijentici sugerirala odustajanje od puta. Dug let i promjena klimatskih uvjeta bili bi, napisala je liječnica, pogubni za Slavicu.

- Nikad nisam bila srčani bolesnik, već sam imala aritmiju, preciznije - fibrilaciju atrija, koja je uspješno riješena jednim elektrošokom i adekvatnom terapijom. U svakom slučaju, nova dijagnoza koja mi je uspostavljena 13. svibnja na Rebru, a potvrđena 12. lipnja, nije imala veze s prijašnjom. Morali smo, naravno, poslušati liječnike, a ne mogu vam reći koliko smo suprug i ja zbog toga bili tužni. Još su tužniji bili naši unuci koji su svoje poslove prilagodili našem dolasku, te imali velike planove kako bi naš boravak učinili ugodnijim. Planirali su nas, među ostalim, voditi i na Bali - kazuje nam Slavica Tomić-Ferić.

Nakon što su rodbini obznanili da ne dolaze, naša sugovornica i suprug otkazali su karte, podnoseći istovremeno i zahtjev za povrat novca. Šokiralo ih je kad su doznali da ne moraju računati na ikakvu nadoknadu troškova, drugim riječima, da im je propalo 20.000 kuna!

- Normalno da smo bili preneraženi, smatrali smo kako tu apsolutno nikakvih problema ne bi trebalo biti. Pri kupnji avionskih karata, djelatnica "Atlasa" nam je sugerirala da uzmemo putno osiguranje, i to od "Croatia osiguranja" jer ćemo, u slučaju nemogućnosti odlaska na put, dobiti povrat novca. Na njezin nagovor to smo i učinili, premda nam se činilo bespredmetnim.

- U svakom slučaju, osiguravajućoj kući smo poslali kompletnu medicinsku dokumentaciju, no ubrzo potom smo dobili odbijenicu od osiguravatelja. Oni se pozivaju na članak 4. uvjeta za osiguranje otkaza putovanja u kojem stoji kako "osigurani slučaj mora biti budući, neizvjestan događaj, neovisan o isključivoj volji osiguranika", te je "ugovor o osiguranju ništetan ako je u trenutku njegova sklapanja osigurani slučaj već nastao, ili je bio u nastajanju, ili je bilo izvjesno da će nastati"... Oni tvrde, drugim riječima, kako je u vrijeme ugovaranja puta u Australiju i putnog osiguranja moja bolest već "nastala". Prva stvar, to uopće nije istina jer moja prva dijagnoza - fibrilacija atrija, s kojom ljudi sasvim normalno funkcioniraju i putuju, nema veze s ovom drugom, dakle, srčanim popuštanjem.

- Uostalom, što im uopće znači da je nešto "u nastajanju"?! Pa, svaka bolest je u nastajanju, pogotovo karcinomi. I sama smrt je "u nastajanju" - ogorčena je Slavica Tomić-Ferić.

Da oni nisu odustali od putovanja iz nekakvog hira, svjedoči, prema riječima Slavičina supruga, ponajprije medicinska dokumentacija, ali i njihova ozbiljnost prilikom priprema za put, odnosno činjenica da su ishodili na vrijeme i vize.

- Kakvog smisla uopće ima uzimati putno osiguranje kad ono ne pokriva ništa od onog što je, kako se oni izražavaju, "u nastajanju" ili je "izvjesno da će nastati"... Drugim riječima, putovati i osiguravati bi se trebao samo onaj tko je zdrav kao dren - smatraju supružnici Tomić-Ferić koji su se za pomoć obratili i udruzi "Splitski potrošač".

Savjetnica za pravna i financijska pitanja u ovoj udruzi Iskra Maras Jelavić dijeli njihovo mišljenje.

- Prvo i osnovno, prodavatelj je bio dužan upoznati kupca s Općim uvjetima osiguravatelja, pa bi kupac u startu ocijenio odgovaraju li mu takvi uvjeti. Kako osiguravatelj isplaćuje naknadu samo u slučaju kad događaj, odnosno bolest nije nastala, niti bila u nastajanju niti je bilo izvjesno da će nastupiti, ispada da se svi oni koji putuju, a imaju nekakve zdravstvene teškoće, uopće ne trebaju osiguravati jer povrat uplaćenog neće dobiti u slučaju da se razbole. Na refundaciju, izgleda, mogu računati samo oni koji slome nogu ili ruku - kaže Iskra Maras Jelavić.

- Uopćeno i načelno, u odnosu na ugovor o osiguranju od otkaza putovanja, ali i ostale ugovore o osiguranju koji su normirani odredbama Zakona o obveznim odnosima, osiguratelj je u obvezi izvršiti isplatu osigurnine u slučaju nastupa osiguranog rizika koji nastane nakon sklapanja ugovora o osiguranju. Temeljem odredbe čl. 922. Zakona o obveznim odnosima rizik koji je obuhvaćen osiguranjem (osigurani rizik) mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika. Ugovor o osiguranju je ništetan ako je u trenutku njegova sklapanja već nastao osigurani slučaj, ili je taj bio u nastupanju, ili je bilo izvjesno da će nastupiti, ili je već tada bila prestala mogućnost da on nastane - objašnjavaju iz "Croatia osiguranja".

Komentar smo potražili i od neovisne kardiologinje, ugledne dr. sc. Duške Glavaš iz splitskog Kliničkog bolničkog centra koja nije uključena u liječenje Slavice Tomić-Ferić. Ono što nas je zanimalo, a na što se u svojoj odbijenici poziva "Croatia osiguranje", jest je li u trenutku ugovaranja putnog osiguranja naša čitateljica već imala dijagnozu srčanog popuštanja, odnosno je li do toga neminovno dovela fibrilacija atrija od koje se pacijentica primarno liječila i s kojom je normalno mogla na put.

- S fibrilacijom atrija osoba može živjeti cijeli život a da ne dođe do srčanog popuštanja. Nitko, dakle, pa tako ni mi kardiolozi, ne može reći da će fibrilacija atrija neminovno dovesti do srčanog popuštanja. To je zasebna dijagnoza tako da jedno uopće ne mora imati veze s drugim. Da sam osiguravatelj, ne bih tako lako prosuđivala koje su bolesti već nastale ili su bile u nastajanju, pogotovo kad je u pitanju kardiologija. Ova je grana medicine toliko, naime, promjenjiva; jednu dijagnozu možete postaviti ujutro, a potpuno drugu, kod istog čovjeka, već isti dan poslijepodne - objašnjava nam dr. sc. Duška Glavaš.