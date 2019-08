Split i Dalmacija trenutno mjere 30 stupnjeva u hladu, ali sasvim je izvjesno da nas u narednim danima očekuje značajan rast temperature.

Uskoro stiže "pakao" nad Dalmaciju...Pred nama je novi toplinski val! Tvrdi tako i Ivan Šolić, magistar šumarstva i zaljubljenik u meteorologiju iz Sutine, poznat i pod nadimkom Mali Vakula.

- Sinoptička situacija u srpnju poštedila je Dalmatinke i Dalmatince ozbiljnijih toplinskih valova, a dani koji dolaze neće imati toliko razumijevanja prema nama. Uslijed prodiranja vrućeg zraka sa sjevera Afrike, temperature će iz dana u dan rasti, a kulminacija toplinskog vala uslijedit će u prvim danima idućeg tjedna kada će se obala "kuhati" uz maksimalne temperature zraka u meteorološkom zaklonu do 35 C, a u Zagori će one zbog specifične orografije biti i nekoliko stupnjeva više. Držite se hlada, i ono najvažnije, ozbiljno shvatite savjete i upozorenja liječnika i meteorološke službe - poručio je Šolić.

I DHMZ upozorava da područje Splita u subotu i nedjelju očekuje velika opasnost od toplinskog vala. Pamet u glavu, šešir na glavu!