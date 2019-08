Valjda iz razloga što imamo tako malo zelenih površina u gradu, nakon svakog događanja koje okuplja veći broj ljudi, krenu pritužbe zbog uništenog zelenila. Ovaj put u pitanju je travnjak Radničkog nogometnog kluba "Split" koji je proteklih tjedana bio domaćin mega događanjima – festivalu Ultra koji se od održavao od 12. do 14. srpnja, te međunarodnoj izložbi pasa čiji je termin održavanja bio od 25. do 28. srpnja.

Nakon tona i tona opreme, brojnih partijanera, 1200 četveronožnih ljubimaca i njihovih vlasnika, teško je bilo za očekivati da će trava i dalje biti zelena, no da je stanje katastrofalno upozorio je Marko Unušić, tehnički direktor RNK "Split".

– Stanje je sada očajno! Nakon Ultre koja je tu gostovala i postavila ploče na travnjak, trava se počela malo oporavljati. Treba joj nekih petnaestak dana da opet naraste, ali onda su nas zatekli iz Javne ustanove Športski objekti preko kojih je Grad Split odlučio dovesti "Četiri ljetne izložbe pasa" na Splitovo igralište.

Rekao sam organizatorima da stave neku vrstu pokrova kako bi se zaštitila trava, ali nisu to napravili. Travnjak je sad uništen, a mi moramo odgoditi treninge do daljnjega. Trenirati mogu jedino kopljaši. Nakon izložbe ostalo je psećeg izmeta po okolnim putovima, ko da su Avari prošli! Ne znam tko će sad nadoknaditi štetu, ali predložili smo Javnoj ustanovi da nam osigura barem novo sjeme i čovjeka koji bi se pobrinuo za travnjak dok trava ne naraste. To je trošak od nekih 15 do 20 tisuća kuna i mislim da to ne bi trebao biti neki problem. Konačno, trebalo bi napraviti procjenu štete, no čini se da se svi ograđuju od toga kako nije njihova briga – kazuje Unušić.

Ove pritužbe jako su naljutile Zorana Dadića iz "Kluba sportskih pasa", koji tvrdi kako su travnjak već zatekli u očajnom stanju.

– Travnjak nije uništen! Snimljen je dronom prije izložbe pasa i na snimkama se vidi da je bio u lošem stanju. Mi kao organizatori učinili smo sve kako ništa ne bi oštetili, iako smo imali malo vremena za cijelu organizaciju. Naime, izložba je trebala biti na bacalištu, no taj prostor se još nije oporavio od Ultre, čak smo i plastične boce tamo zatekli, pa nas je Grad dan prije početka izložbe prebacio na travnjak igrališta koji je već bio u lošem stanju. Trebalo je pričekati da se travnjak oporavi od svih ovih događanja. Tijekom proteklih godina, izložba pasa iza sebe ostavlja samo pozitivne dojmove, svi domaćini na čijim smo terenima bili, nisu imali primjedbe, a gradu dovodimo na tisuće turista. Nek se ovi iz RNK "Split" obrate Gradu, a ne da nad nama vrše mobing! – poručio je Dadić.

Tomislav Borozan, ravnatelj Javne ustanove "Športski objekti", kazao nam je kako su organizatori izložbe još u veljači bili upoznati s novom lokacijom, te da je netom prije njezina održavanja došlo do promjene mjesta, ali unutar Parka mladeži.

– Bilo je ugovoreno atletsko bacalište, ali s obzirom na to da je nakon Ultre ono zaista bilo devastirano, organizator je tražio da se prebaci na sami stadion – pojašnjava Borozan i dodaje kako situacija u kojoj se nalazi RNK "Split" u ovom trenutku otežava rješavanje problema zbog predstečaja, koji posljedično znači i nepodmirivanje obveza koje traje, kako navodi, već tri godine.