Debeljak 'uvozi' 200 Indijaca: prva skupina zavarivača i cjevara iz Azije u splitski škver stiže u rujnu, znamo i kolika će im biti plaća; Iz 'Brodosplita' se pohvalili i 'izdašnim' mjerama kojima se trude zadržati radnike

Manjak kvalificirane radne snage u Hrvatskoj već je odavno poznata stvar. S njom su se suočile tvrtke i u uslužnom, i u proizvodnom sektoru.

Takva sudbina nije mimoišla ni hrvatsku brodogradnju, pa ni gotovo cijelu metalsku industriju. U splitskom brodogradilištu i njegovu vlasniku DIV grupi, nakon mjeseci razmišljanja, rješenje za ovo pitanje odlučili su pronaći u – Indiji.

Kako doznajemo, već početkom rujna u "Brodosplitu" će počet raditi prva skupina radnika iz ove zemlje. Predviđeno je da će ih do konca godine biti oko dvije stotine.

Radi se o trenutačno mahom deficitarnim zanimanjima na hrvatskom tržištu rada, poput zavarivača, izolatera, cjevara… Iako se računalo da će s propašću "Uljanika" i trzavicama u "3. maju" pronaći deficitarni kadar, ti su ljudi mahom otišli raditi u škverove preko granice ili su promijenili branšu. Pri tome visina plaće nije bila presudna za neodabir Splita, već prvenstveno skupi uvjeti smještaja u gradu pod Marjanom za preseljenje obitelji i općenito ustručavanje od unutrašnjih migracija.

Neizravna potvrda

Sam "Brodosplit" neće izravno uvesti 200 radnika iz Indije, već će to učiniti preko jedne od svojih kooperantskih tvrtki. Pripreme poput rješavanja papira za boravak u RH, radnih dozvola, vađenje OIB-a… već su u poodmakloj fazi, i u Splitu, i u Kninu. U samom škveru i DIV-u nisu puno razgovorljivi na ovu temu, iako smo od njih dobili neizravno potvrdu većeg dijela informacija s kojima smo prethodno raspolagali.

– U "Brodosplitu" trenutačno radi više od 2000 radnika, te više stotina radnika iz svih krajeva svijeta zaposlenih u kooperantskim tvrtkama, ovisno o trenutnim potrebama za određenim strukama, kako bi ugovoreni poslovi bili što kvalitetnije odrađeni i u roku. Nekada je u brod bilo ugrađeno više od 50 posto sati rada radnika zaposlenih u kooperantskim tvrtkama, a danas je taj postotak znatno manji, samo 15-ak posto. Međutim kako raste proizvodnja, tako rastu i naše potrebe za dodatnim radnicima i zbog različitog intenziteta ugovorenih poslova povremeno trebamo više kvalitetnih proizvodnih radnika, uglavnom zavarivača, cjevara, brodomontera.

Dugi niz godina prisutan je problem nedostatka kvalificirane i kvalitetne proizvodne radne snage u brodogradnji. Uz ostale razloge, kriv je obrazovni sustav koji ne prati potrebe gospodarstva. Svjesni smo situacije na tržištu rada, pa i dalje ulažemo dodatne napore i financijska sredstva da motiviramo i vratimo radnu snagu iz inozemstva, pa svakog radnika zaposlenog u inozemstvu prije 30. lipnja 2018., a koji se odluči vratiti u Hrvatsku i zaposliti u nekom od naših poduzeća, uz obvezu ostanka najmanje 5 godina u RH, darivamo bruto iznosom od 7500 kuna – glasio je njihov službeni odgovor.

Prema dostupnim informacijama, Indijcima će se mjesečna plaća kretati oko 950 eura. Bilo je to također jedno od pitanja koje smo uputili, a iz splitskog brodogradilišta su nam odgovorili kako njihovi radnici mogu zaraditi i do 1500 eura neto, dok kooperante, što će biti status indijskih radnika, plaćaju 12 do 16 eura po satu.

Demografske mjere

– Trudimo se i zadržati sve radnike, pa uz neto primanja koja u "Brodosplitu" prosječno za brodomontere iznose 8150 kn neto, zavarivače 7600 kn neto i brodocjevare 6750 kn neto, uveli smo demografske mjere kojima svakoj našoj zaposlenici u bilo kojem od naših poduzeća temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme, dajemo ugovor na neodređeno vrijeme u slučaju trudnoće, odnosno rodiljnog dopusta. Time želimo doprinijeti sigurnosti radnog mjesta za buduće majke te otkloniti uzrok odgađanja odluke o roditeljstvu zbog straha od gubitka zaposlenja. Našim zaposlenicima za svako novorođeno dijete isplaćujemo bruto iznos od 5000 kuna, a u slučaju da oba roditelja rade kod nas – iznos se udvostručuje. Roditeljima troje i više malodobne djece dajemo poseban mjesečni doplatak od 200 kn za treće i svako sljedeće dijete, što tijekom odrastanja i podizanja djece iznosi ukupno oko 40.000 kn po svakom roditelju, tj. 80.000 kn ako su oba roditelja zaposlena kod nas. U slučaju redovnog studiranja pojedinog djeteta dobna granica se za tu mjeru pomiče s 18 godina na 22 godine ili do kraja redovnog studiranja. Također oboljeloj djeci naših zaposlenika doniramo potrebna sredstva za podmirivanje dodatnih troškova povezanih s liječenjem i sponzoriramo kulturno-umjetničke i športske klubove u kojima aktivno sudjeluju djeca naših zaposlenika. Pored svega navedenog, svakom radniku prošle godine isplaćeno je dodatnih 7500 kuna neto (Božićna nagrada radniku, regres, poklon za dijete...) – poručeno nam je.

Inače, "Brodosplit" nije prva tvrtka u Hrvatskoj koja se odlučila na angažman radnika iz ove južnoazijske države. Led su probili građevinari s riječkog područja još lani, a nastavile kolege iz Zagreba i okolice.

– Indijci su prije svega vrlo zahvalni što smo im uopće pružili šansu da dođu u Europu. Vrlo su lojalni i izuzetno vrijedni. Njihov glavni cilj je da pošalju svojima novac u Indiju. Otac jednog od njih vozi autobus u Indiji i za to dobiva 250 eura, a od toga žive njegova trojica braće, tri sestre i majka. Sad zamislite kad on ovdje zaradi hrvatsku plaću što to za njega znači – kazali su novinarima ove zime vlasnici samoborske Laura montaže, supružnici Lejla i Danijel Krežić, dok su istom prilikom sami Indijci hvalili ljepotu Hrvatske, njezinu klimu i dobre domaćine.

Nema razloga da i u Splitu i navozima ovdašnjeg škvera bude drukčije.

Veće kvote za strance Vlada RH je sredinom lipnja povećala kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca za dvije tisuće radnika u turizmu i ugostiteljstvu te za tisuću radnika u građevinarstvu. Prvotno je koncem prošle godine za kalendarsku 2019. godinu odobrena kvota od 65.100 stranih radnika, da bi se ta brojka nakon lipanjskih promjena popela na 68.100 radnika. Do promjene je došlo zbog stalnih žalopojki domaćih poslodavaca, ali im je poručeno kako dodatne kvote mogu koristiti samo pod uvjetom da u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nema raspoloživih radnika traženih zanimanjima. U samoj brodogradnji bila je odobrena kvota od 1410 stranih radnika u ovoj godini, a početkom svibnja od toga je njih 1108 bilo neiskorišteno, tako da ni s te strane ne postoje formalne prepreke za dolazak dvjesto Indijaca u splitski škver.