Krenili smo iz Splita za Vodice šibenskim prijevoznikom "Autotransport Šibenik" jutros u 10.30 sati, a još se vozimo! U Rogoznici smo, iz nepoznatih razloga, presjeli u krcat autobus "Čazmatransa" i od tada se pola putnika vozi stojeći...

Javlja nam to čitateljica (podaci poznati redakciji) iz autobusa koji je trebao doći na odredište prije sat u pol, ali tko zna kad će. Još je i najmanji problem što ljudi toliko dugo putuju po ovim vrućina na toj maloj relaciji koja se može prijeći za dva sata vožnje; nevolja je u tome što ljudi u stoje na nogama u autobusu, jer puno njih nema mjesta za sjesti.

- Rekli su nam da ćemo stići u Vodice oko 12.20, međutim ništa od toga. U Marini nam je kondukter kazao da ćemo se u Rogoznici prebaciti u drugi autobus. Kazao je da nema pojma zašto, da su im tako nadređeni naredili... U Rogoznici smo presjeli u pun autobus "Čazmatransa". Svi mi iz šibenskog autobusa smo stajali na nogama, a kad je autobus stao u Primoštenu, ušlo je još desetero ljudi! Bio je pun bus! - javlja nam putnica detalje putovanja iz noćne more.

Budući da putuje s djetetom, jedan stranac joj je ljubazno prepustio svoje sjedalo, ali nisu bili svi te sreće.

- Zaposlenik "Čazmatransa" koji timbraje karte mi je kazao da su ih samo zvali da moraju primiti putnike iz šibenskog autobusa. Na moju izjavu da jel' zna da ga se može prijavit jer vozi ljude na nogama, odgovario mi je: a znam, pa šta ću. A jedan gospodin, kad ga je u Primoštenu pitao di će s ovim ljudima, al' će i njih primit, kondukter mu je odgovario ovako: Oću, ako vam se ne sviđa, ajte ća! - prepričava nam putnica.

Ističe kako je ovakvo ponašanje sramota i za šibenkog autoprijevoznika, ali i za Čazmatrans.

- Kartu za vožnju od Splita do Vodica sam platila 69 kuna, a dječju 37.50 kune. Spasio me dobri stranac koji mi je, budući da putujem s djetetom, ustupio svoje misto. U suprotnom bih se Rogoznice do Vodica vozila na nogama kao ostali- ogorčena je naša sugovornica.

Pokušali smo i u splitskom i u zagrebačkom uredu "Čazmatransa" doznati što se događa, međutim nitko nije dizao slušalicu, a isto smo prošli i kad smo pokušali dobiti informaciju od šibenskog Autotransporta.