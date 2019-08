Možete li zamisliti situaciju da se usred Splita, u pješačkoj zoni, poskliznete ni više ni manje nego na ulje i da, umjesto lagane šetnje i posla koji ste trebali obaviti u gradu, doživite šok i završite na Hitnom kirurškom prijemu? A sve zbog nečijeg nemara.

Nažalost, upravo to se dogodilo jučer ujutro jednoj Splićanki na vrhu Marmontove u Splitu. S kćeri je krenula u grad i kad su zakoračile u Marmontovu, uz jedno parkirano dostavno vozilo, ispod nogu im je bilo ulje na koje su se poskliznule. Kći je uspjela održati ravnotežu i ostati na nogama, a gospođa je pala cijelim tijelom na kameni pod prepun ulja.

– Ljudi su priskočili u pomoć, a moglo je biti još i gore, mogla se razrezati jer je po ulici bilo i razbijenog stakla. Kliziš u ulje koje se prostire na oko dva metra, užasan je to osjećaj, a nitko to nije ni ogradio ni počistio. Mi nismo mogle vidjeti to ulje jer je taj dio ulice bio zaklonjen dostavnim vozilom i ono je bilo u sjeni automobila – kazala nam je naša sugrađanka (podaci poznati redakciji) koja je s majkom doživjela tu neugodnu situaciju.

Osim što su obje doživjele psihički šok, gospođa ima kontuzije koljena i ramena uz tešku psihičku traumu i šok od doživljenog događaja.

Ljudi koji su bili na vrhu Marmontove kazali su da je ulje proliveno nekih sat vremena ranije, a dostavljači iz drugog dostavnog vozila kojim je to ulje dovezeno i proliveno otišli su dalje a da nisu za sobom počistili. Još su se i smijali.

Slučaj je odmah prijavljen policiji kako se ne bi dogodilo da se ovakva nezgoda ponovi i da netko opet ni kriv ni dužan strada, a za očekivati je da će i komunalne službe Grada Splita ispitati tko je odgovaran i poduzeti mjere iz svoje nadležnosti.

– Ako se prijeđe preko ovog slučaja i krivci ostanu nesankcionirani, ovakva stradavanja bit će češća i s puno težim posljedicama, i to u samom centru grada i u samoj špici sezone. Ovo pitanje se upućuje svim nadležnim tijelima Grada Splita odgovornim za sigurnost građana i turista u gradu Splitu – kazala nam je kći stradale gospođe.