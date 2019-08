Arhitekt Damir Rako: Hoteli nisu opasnost za Split kao pretvaranje stanova u apartmane. Ako se ne donesu odluke, treći turistički val odnijet će splitski način života

Fenomen novog turizma, prisutan i u Splitu, radikalan u svim svojim aspektima, manifestiran kroz naglo povećanje statističkih pokazatelja, može se definirati i kao treći turistički val u razdoblju unatrag 140 godina.

Split kao grad nije, međutim, dovoljno velik da bi taj aktualni val mogao izdržati po obrascima kakvi su postojali ranije. A kad je o obrascima riječ neizostavno se dolazi do odnosa turizma i arhitekture, njihova međusobnog utjecaja, izraženog između ostalog u gradnji hotela. Zanimljivo bi stoga bilo sagledati što taj odnos donosi u prostoru, koliko i kako ga mijenja. Budući da sa svojim uredom Porticus, u zadnje četiri godine ima iskustvo rada upravo na hotelima, naš sugovornik, splitski arhitekt Damir Rako, može iznijeti vlastito viđenje utjecaja turizma na arhitekturu Splita.

- Moje iskustvo stečeno je na projektima tri mala hotela, locirana na Bačvicama, u staroj gradskoj jezgri i na Mejama. Svaki po sebi je specifičan i predstavlja potpuno različite dijelove Splita. Morali smo sasvim drugačije pristupiti projektu na Bačvicama u odnosu na Meje, a u samoj gradskoj jezgri bila je riječ o rekonstrukciji stare kuće. Zapravo, u sva tri zadatka radi se o malim površinama, o hotelima koji ne zauzimaju veliki teritorij, ali traže svoje mjesto na turističkoj mapi grada. Ova tri hotela žele biti prepoznatljive minijature bez forsiranja velikih kapaciteta. Zajedno s vlasnicima tražili smo specifičan pristup novim gostima koji imaju drugačiji identitet i naglašenu osobnost. Statistika i disperzija gostiju raznolikija je sada nego u vremenu kad su se hoteli razlikovali po broju soba i prema zvjezdicama. Živimo u digitalnom okruženju u kojem gosti brzo otkrivaju destinacije, a aviokarte i smještaj s lakoćom rezerviraju. Želim reći da novi lifestyle, hedonizam, fleksibilnost i brzina postaju obilježja današnjeg turizma - kaže Rako.

Dogodilo se da su ova tri hotela nastajala u različitim fazama. Murum je već dvije godine na raspolaganju gostima, "Briig" na Bačvicama završen je ovo ljeto, a Vila Meje je u fazi građevinskih radova.

- Povijesni kontekst lokacije Murum heritage hotela vrlo je kompleksan i slojevit - kazuje naš sugovornik.

Zgrada je smještena u sjeveroistočnom kvadrantu Dioklecijanove palače na Poljani Grgura Ninskog. U neposrednoj blizini s južne strane nalazi se crkva sv. Filip Neri iz 17. st., a na sjeveru je Palača Papalić i muzej grada Splita. Valja podsjetiti da je ova rekonstrukcija jedna od nekolicine u staroj gradskoj jezgri, koja je uključivala strogi konzervatorski nadzor uz stvaranje nužnih uvjeta za turističku funkciju.

Postojeća kuća bila je potpuno zapuštena u prostornom, funkcionalnom i konstruktivnom smislu. Projektom je ostvareno ukupno sedam smještajnih jedinica, zajedno s recepcijom, kuhinjom i pomoćnim prostorima. U tijeku radova čišćenja i demontaža suvišnih obloga, otkriveni su značajni nalazi izvornog rimskog zida (Opus Mixtum) uz nekadašnju glavnu ulicu Cardo.

- Koncept rekonstrukcije bio je logičan i jednostavan, a dominanta čitavog pristupa bila je prezentirati pronađene dijelove zida koji je doslovno prolazio kroz prostor tako da je postao dio interijera soba. Zid nismo skrivali u neku isključivost zamrznute arheologije. Gosti su vremenom otkrivali kako borave u vrlo posebnom ambijentu uz značajne fragmente izvorne graditeljske baštine - naglašava Rako.

S druge strane, Bačvice su splitski kvart specifičan po staroj plaži, raznolikim stambenim tipologijama te naglašenim zelenim i pješačkim prostorima.

- Na Bačvicama se kreira urbano lice Splita drugačijeg karaktera od stare gradske jezgre - kaže Rako, nastavljajući:

- Život uz kupalište, sportski duh i specifičan hedonizam, obilježja su vezana za taj dio Splita. Osim toga, na Bačvicama i Firulama nastao je niz progresivnih arhitektonskih djela iz doba rane moderne, između dva svjetska rata - podsjeća.

Hotel "Briig" na Bačvicama potpisuju kao koautori Damir Rako i Maja Tedeschi. Hotel ima 59 soba i tri apartmana s terasama.

- Od početka je zamišljen kao novi gradski hotel koji ne robuje standardima hotelskih lanaca ili stereotipnim pristupom u odnosu prema okolini. Ovaj hotel afirmira vlastiti identitet bez potrebe za kompromisom ili lažnim “uklapanjem” u vrlo nekompaktnom susjedstvu. Kontroverze vezane za hotel "Briig" ionako naglašavaju istinski karakter kuće koji je utemeljen na suprotnostima i kontrastu. Osim toga, ova kuća manifestira jedan važan imperativ u današnje vrijeme, pravo na “biti drugačiji”. Što se tiče arhitektonske tipologije hotel "Briig" je zapravo klasična atrijska kuća, kakve su se u Splitu gradile u varijacijama kroz sva povijesna razdoblja. Model organizacije prostora oko središnjeg atrija s otvorenim galerijama omogućio je čitav niz prednosti. Hotel je dobio prepoznatljivu prostornu atrakciju, uz stalnu igru svjetla i sjene, a umjesto nehumanih hodnika galerije postaju međuprostori za pristup sobama. Zapravo, jedan od glavnih atributa ovog hotela je spoj klasičnih i suvremenih iskustava u stvaranju arhitekture i prostorno-funkcionalnih odnosa. Istovremeno "Briig" ostvaruje značajnu ambiciju o gradnji prvog dizajn hotela u Splitu i Dalmaciji.

Činjenica je da tipični hotelski lanci preispituju svoj odnos prema novim trendovima u turizmu. Istovremeno hotel "Briig" se u

svom “total design” pristupu orijentira na sasvim drugačiji tip gostiju. Imali smo namjeru afirmirati arhitekturu kao hibrid

između mediteranskog prostora, skandinavskog dizajna i umjetničkih djela s domaće art scene (Knifer, Bućan i Srnec). Na taj način "Briig" postaje kombinacija kuće u vrtu, hotela i galerije - veli Rako ne zaboravljajući podsjetiti da je "Briig" nastao u zoni u kojoj je već više od pola stoljeća planirana intenzivna gradnja hotela.

- Drugo je pitanje koliko netko prihvaća turizam na Bačvicama, ali mi smo ovaj hotel projektirali na izdvojenoj građevinskoj parceli hotelske namjene. Prema komentarima, hotel "Briig" je očito kontroverzan, a u Splitu “biti kontra” je vrlo autentično i zapravo razumljivo - zaključak je našeg sugovornika.

Splitske Meje prepoznatljive su uglavnom kao stambeni kvart, neposredno uz padine Marjana te u blizini Varoši i gradske luke. Lokacija budućeg hotela, koji tek poprima obrise, nalazi se u Ulici Bartola Kašića, smještena sa sjeverne strane kompleksa hotela "Marjan". Prostorno okruženje je izrazito dinamično i raznoliko. S južne strane je golemi sklop hotela "Marjan", na zapadu zadnji niz stambenih “kaskada”, a na istoku pojedinačne kuće od kojih se ističe Vila Lloyd arhitekta Nevena Šegvića.

- U takvom kontekstu, na maloj i strmoj parceli, zadatak je bio smjestiti hotel manjeg kapaciteta sa 16 smještajnih jedinica. Zbog nekolicine razloga odabran je koncept koji ravnopravno afirmira unutarnji i vanjski prostor soba. Na taj način stvorena je terasasta arhitektura koja želi dokinuti razliku unutra - vani. Soba i terasa formiraju prostornu simbiozu, u funkciji i oblikovanju. Terase, voda i zelenilo su ključni elementi kojima se gradi ova kuća. Mislim da će biti hotel koji u svom malom kapacitetu ima sasvim poseban štih jer se ispred njega nalazi gorostas hotela "Marjan". On će kad-tad doživjeti svoju obnovu i na koncu vjerojatno biti po kapacitetima najveći u Splitu. U njegovoj sjeni ovaj mali hotel će nuditi drukčiji ambijent i osobnost. U budućnosti, bez obzira na dominaciju hotela "Marjan", na Mejama će se također razvijati male individualne turističke točke - najavljuje naš sugovornik.

U sagledavanju odnosa turizma i arhitekture, prema riječima arhitekta Rake, važno je proučiti tradiciju. Nije dovoljno samo istražiti začetke turizma u 19. stoljeću, nego i trendove koje je turizam afirmirao kroz 20. stoljeće.

- Ako otkrijemo što se tada dešavalo, na neki način lakše ćemo tumačiti promjene koje dolaze - iznosi svoje stajalište splitski arhitekt, te obrazlaže:

- U samim počecima, nazovimo to prvim valom, važna je gradnja hotela "Bellevue" 1875. godine, a ne zaboravimo da se u tom razdoblju gradi i hotel "Central" na Pjaci. Split se tada locirao na europsku turističku kartu, na kojoj tada dominiraju Venecija, Rim i Firenca kao nositelji tog novog otkrića ili navike tadašnje aristokracije. Podsjetimo da u to doba postoji samo razvoj željeznice koja uz brodove jedina potiče putovanja. Hotel "Bellevue" je posebno simboličan, dio je splitske tradicije, a i danas stoji na važnom kantunu Prokurativa, prateći nas čitavo vrijeme kao nijemi svjedok, a uz to dan-danas egzistira kao hotel. Time nam pokazuje kolika je vrijednost, ne samo zgrade nego činjenice da smo imali hotel u to doba, da smo preuzimali nove tehnologije i učili se novim znanjima i kulturi putovanja. S druge strane, Bellevue je važan dio turističke tradicije ovog grada. Međutim, kako Split i u ovom slučaju pokazuje svoje osebujno lice, "Bellevue" je danas hotel u kojem u ljetnom razdoblju možete rezervirati smještaj po cijeni 50-60 eura. Za taj novac možete spavati u malom remek-djelu arhitekture. Dakle, zbog nekih naših unutarnjih razloga koji se tiču pretvorbe i vlasništva, nismo uspjeli obnoviti hotel takve spomeničke i civilizacijske vrijednosti – konstatira naš sugovornik.

Novom turizmu prethodio je, međutim, još jedan val koji počinje 60-ih godina prošlog stoljeća.

- U to doba Europom se širi drugi val turizma jer ljudi posjeduju automobile i ostvaruju pravo na dugi godišnji odmor. Kad se spoje nove karakteristike, vrijeme, odmor i transport, događaju se nagle turističke promjene u svim ekonomijama - navodi Rako, podsjećajući da su Split i Dalmacija imali važan udio u tim promjenama, a također i značajne arhitektonske realizacije iz tog vremena.

- Gradnja već spominjanog hotela "Marjan" na splitskoj zapadnoj obali, bio je čin afirmacije turističkih trendova tog vremena - naglašava Rako, ponovno izražavajući podršku za kvalitetnu obnovu i novi život hotela "Marjan":

- Bez obzira na njegovu današnju zapuštenost i sve ono što se dešavalo u međuvremenu, u hotelu "Marjan" sadržan je značajan dio povijesti grada iz vremena u kome smo bili aktivni sudionici svjetskih turističkih procesa - poručuje.

Na kraju se vraćamo aktualnoj turističkoj ekspanziji.

- Osobno sam mišljenja da hoteli ne predstavljaju takvu opasnost za grad poput masovnog pretvaranja stanova u turističke apartmane. Hoteli imaju praktičnu sposobnost na malom prostoru komprimirati veliki broj soba i usluga za goste - odgovara Rako na naš izravan upit, ali ne propušta naglasiti:

- Znamo da Split nije dovoljno velik da to može izdržati po obrascima kakvi su ranije postojali, stoga smatram da moramo imati na neki način protumjere, određene odluke koje će zadržati naš identitet i splitski način života, prije svega u staroj gradskoj jezgri. Moramo spriječiti gubitak našeg načina života i seljenje ljudi iz centra na periferiju. Turizam kao monokultura postaje opasan, a za rješavanje problema možemo učiti od drugih europskih gradova. Mislim da ćemo u jednom trenutku uvesti subvencije za stanove u centru, poticaje za mlade obitelji i limit na ukupni broj apartmana. Na taj način omogućio bi se trajni opstanak života u gradskoj jezgri. Turizam se ambiciozno i planski može rasporediti u sve dijelove grada, a posebno u južne periferne zone Žnjana, Duilova i velikog područja od hotela "Zagreb" prema Stobreču - najave su i predviđanja našeg sugovornika.