Škola u koju djeca rado odlaze i ljeti: mali splitski znanstvenici guštaju u jedinstvenoj radionici, draža im je i od igrica i od kupanja!

Postoji škola koja radi ljeti i u koju djeca rado odlaze. Kada ih roditelji čekaju nakon cjelodnevnog boravka od 9 do 16 sati, izlaze ozareni, brbljavi i jedva čekaju sutradan. Ova jedinstvena školica zove se "Ljetna tvornica znanosti", a ovih dana se, 12. put, održava u Mediteranskom institutu za istraživanje života (MedILS). Iako na ulazu stoji obavijest "Odraslima ulaz zabranjen", ipak smo se uspjeli progurati preko veze i uvjeriti se zašto je djeci ova škola bolja i od novih igrica, od kupanja i od spavanja do podne.

- Pratimo kako je građen plamen voštane svijeće i što se sve nalazi u njemu. Imamo jako puno pokusa i baš je zanimljivo - dočekuje nas Toma Nakić na radionici o najvažnijim znanstvenicima i otkrićima – od Sumerana i Grka preko Lavoisiera do Einsteina.

- Meni su baza pokusi sa sumporom! Šteta što ovako ne možemo uvik radit, ni doma ni u školi - komentira šestašica Domina Ančić.

Unutar MedILS-a ovih dana boravilo je 90-ak djece uzrasta trećeg i četvrtog razreda osnovne škole. Kroz 13 radionica u šest dana susreli su se sa znanošću na kreativan način, u interakciji s vršnjacima, u malim grupama, u inspirativnom prostoru kojem tišinu razbija jedino meditativna pjesma cvrčaka. U takvoj idiličnoj atmosferi raspravlja se o programiranju, forenzici, astronomiji, povijesti, kemiji, fizici, biologiji... I nije dosadno!

Sve je stvar kemije

- Nastojali smo obuhvatiti razna područja, prirodoslovna, biotehnička, društvena... Najveći interes je za kemiju jer je najvizualnija, a za nju se prijavilo najviše trećaša i četvrtaša, computer science je hit među starijima, a zanimanje je bilo veliko i za dizajn aviona... Zapravo, svake godine raste broj prijava za tvornice u Splitu i Bjelovaru, a reakcije su sjajne. Djeci je super jer su ovdje oni bitni, sami kreiraju što žele pokazati, ništa im se ne nameće, a uvažava se njihovo mišljenje, što u školi nije uvijek tako jer se tamo svi moraju uklopiti. Ovdje ih mentori usmjeravaju u pravcu u kojem žele ići - kaže nam Juliana Lana Prah, mlada inženjerka molekularne biotehnologije koja godišnji odmor provodi u Bjelovaru i Splitu, gdje volontira u ovoj neobičnoj školi u kojoj vlada prilično ležerna atmosfera.

- Uči se kroz igru, istraživanje, nema bubanja činjenica, a zapravo se prolazi školsko gradivo. Polaznici se potiču da sami dođu do zaključka... - veli nam Juliana.

Radionice vode volonteri, mahom studenti i tek završeni diplomanti poput AmerikankeKelly Gibbs i Mourdjena Barija s pariškog sveučilišta "Descartes", koji vode radionicu programiranja videoigara na engleskom jeziku za osmaše. Zajedno s još dvadesetak mentora prijavili su se na natječaj LJTZ-a kako bi svoja znanja podijelili s mlađima.

- Toni Čobanov, student elektrotehnike, i ja osmislili smo radionicu na temu aerotehnike, svemirske tehnologije, od izrade malih dronova do bespilotnih letjelica. Osobno smo radili na razvoju nekih letjelica pa smo htjeli to prenijeti i djeci. Ona su to super prihvatila, čak su i teoriju služali pažljivo. Sad rade na modeliranju, programiranju, senzorima i testiranjima... Kada vidite na kraju dana da ta djeca ostanu razmišljati o onom što smo radili i pokušavaju dovršiti to što rade, dobijete golemu satisfakciju - kroz smijeh će studentica fizike Helena Knezić.

Djeca će zadnji dan naučeno prezentirati roditeljima. Četvrtaši Vito Ilić i Ana Pilipović već imaju svoj mali istraživački tim.

- Kada bi u pravoj školi bilo ovako, svi bi je obožavali - zaključili su.