Produženi vikend plus početak ferragosta, provjeren recept za kolaps: dok službenice na kolodvoru jedva dolaze sebi od posla, neki grintaju da je ljudi 40 posto manje

Produženi vikend i početak kolovoza, eto spoja koji jamči gadne gužve u lukama, na cestama i kolodvorima. Kakvo je stanje u Splitu, provjerila je jutros naša reporterska ekipa. Dok ne stigne puni izvještaj, otkrivamo vam najbitnije informacije. Baš nas zanima hoće li vas iznenaditi...

Oko 10 sati u trajektnoj luci nastao je prometni kolaps, a istoj je bilo teško i prići. Kolone su se protezale duž Poljičke i Zagrebačke, a u samoj luci vladao je pravi krkljanac. Dobar dio gužve činili su Talijani, kojime je započe ferragosto. Prvi veliki val navale talijanskih turista donio nam je 'Marco Polo' kojim je stiglo oko tisuću ljudi o dvjestotinjak vozila. Sutra se očekuje još oko 800 putnika s druge strane Jadrana.



Pristigao je i SNAV s par stotina putnika, koji su se stopili s mnoštvom koje je čekalo ukrcaj na trajekte put srednjedalmatinskih otoka. Nekima je pošlo za rukom ukrcati se bez problema, dok su drugi ostajali u kolonama na sucu čekati idući brod. Najveći je interes bio za brodove put Visa i Brača.

Gužva je bila i na autobusnom kolodvoru, ponajviše zbog linija put Zagreba, Zadra, Makarske i Dubrovnika, no najveći je interes vladao za shuttle prijevozom put zračne luke, zbog čaga je, doznali su naši reporteri od ljubazne službenice na šalteru, ta linija 'poduplana'. Druge se linije za sada neće 'pojačavati', dodala je te priznala da jedva čeka kraj smjene.



To će svakako 'izbiti' koju kunu taksistima, preciznije po 300 kuna po propuštenoj vožnji. A i onako nisu zadovoljni prometom. Našoj ekipi jedan se potužio da ima i do 40 posto manje prometa nego prošle godine. Na taksi stajalištu kod Dalmacijavina sada vlada red, primjećuju naši reporteri i nema više spornog parkiranja po rempama.