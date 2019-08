Marijana Puljak napušta dobro plaćen posao u OTP banci: 'Ne odlazim bez otpremnine i zbog neslaganja s upravom. I ne bojim se za svoju budućnost'

Već neko vrijeme šuška se kako gradska vijećnica Marijana Puljak napušta siguran i dobro plaćeni posao u OTP banci, odnosno respektabilnu funkciju voditeljice tamošnje IT produkcije. Je li ova informacija točna, znači li to da planira živjeti isključivo od politike, te čeka li je možda radno mjesto u javnom sektoru, pitali smo direktno čelnicu stranke Pametno.

- Neću sigurno u "Vodovod" ili "Čistoću", a ne planiram živjeti ni od politike... Sve ovo bi trebala biti moja privatna stvar, ali reći ću vam samo da sam započela pregovore u odlasku iz OTP banke u kojoj ću, kako stvari stoje, raditi još do konca godine. Ne znam još gdje ću, ali ostajem sasvim sigurno u svojoj branši u kojoj su ljudi s mojim iskustvom, i to na upravljačkim funkcijama, izuzetno traženi. U svakom slučaju, ne bojim se budućnosti - kaže Marijana Puljak koja je diplomirala elektrotehniku, smjer računarstvo, na splitskom FESB-u.

Na pitanje je li razlog njezina odlaska razmimoilaženje s Upravom oko pozicije u tvrtki, odgovara kako to nema veze s istinom jednako kao ni priča da će iz OTP banke otići bez otpremnine.

Našu su sugovornicu, podsjetimo, novinari znali prije pitati kako uopće ima vremena za ozbiljno bavljenje politikom pored odgovorne funkcije u banci na što je ona odgovarala kako "većinu poslova obavlja u slobodno vrijeme" koje odvaja za politiku, da spava tri do četiri sata dnevno, te da više "otkida" od obitelji, nego od banke...

- Ne znam uopće odakle dolaze te priče. Iz Banke ne odlazim radi loših iskustava i neslaganja s Upravom, već isključivo zbog profesionalnog izazova. Nema riječi ni o kakvim sukobima; u Banci sam provela zaista ugodnih 14 godina i surađivala s krasnim ljudima... Uobičajena je stvar da se čovjek nakon izvjesnih godina rada u nekoj sredini odluči na promjenu. Ja se, pak, promjena ne bojim, kao što sam 2005. godine došla u tadašnju Splitsku banku iz jedne male tvrtke radi izazova, tako sada iz nje odlazim jer sam se zaželjela nečeg drugog. Smatram sebe relativno mladom osobom koja na profesionalnom planu još uvijek može puno dati - ističe naša sugovornica koja tvrdi kako još uvijek ne zna gdje će nakon OTP banke, da čeka pravu ponudu.

- Ovdje sam vjerojatno do konca godine, a dotad ćemo vidjeti što će se događati. Politikom ću se, naravno, nastaviti baviti, ali ne isključivo. Nemam ja saborsku plaću, a čak i da imam, ostala bih u svojoj struci. Radno me mjesto, ponavljam, ne čeka ni u gradskoj ni u državnoj firmi, a to me, uostalom, ni ne zanima. U svom poslu sam dobra i ne bojim se za budućnost - poručuje Marijana Puljak.