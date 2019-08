Ni u snu ne bih pomislio da će me "bacit" na tehničkom pregledu. Istina, auto mi je taman napunio deset godina, ali u izvrsnom je stanju. Kada sam vidio da mi u obrazloženju piše kako je potrebno promijeniti ulje u kočnicama te da nije čist "od dolje", stvarno sam se razljutio jer održavam ga u besprijekornom stanju cijelu godinu – kaže nam devetnaestogodišnji Splićanin Ante, vlasnik Lade Nive koju posjeduje već tri godine, zaljubljenik je u takvu vrstu vozila, pa i svoj primjerak pomno održava.

Razlog za pad na tehničkom pregledu, smatra, nije primjeren.

– Nisam mogao vjerovati, pogotovo jer je auto bio čist ko suza, a meni se kao razlog navodi nečisto dno... Prije tehničkog sam kupio i nove gume, obnovio neke dijelove... Nešto kasnije, kada sam se pribrao, shvatio sam da je palo auto ispred mene i dva iza... tako da izgleda kako stvarno nije do momaka, odnosno zaposlenika, nego im se navodno sustavno provode interne kontrole, sve snimaju i od njih se traži da inzistiraju na sitnicama. Nisu zaposleni krivi, ali nije ni vlasnicima vozila svejedno, pogotovo kada auto redovno održavaš i točno znaš u kakvom je stanju – nastavlja mladi Ante, koji nije jedini koji nam je ispričao ovu priču o novom "režimu" stanica za tehnički pregled vozila.

Od poznanika koji su nedavno išli registrirati auto također smo čuli pritužbu da su stanice za tehnički pregled na području Splita, Solina i okolice postrožile uvjete za prolazak, zbog čega je opala brojka prolaznosti. Navodno su se počeli i dijeliti otkazi zaposlenicima, unutarnje kontrole se spominju često, a jedan čitatelj nam je čak rekao da neki od zaposlenika dolaze u strahu na posao.

– Obično idem u onu stanicu za tehnički pregled vozila koja mi je najbliža. Prije nekoliko dana to je bila ona u Solinskoj, u kojoj se provodila i neka unutarnja kontrola. Jedan stari kamion je "pao" jer je imao odstupanje od jedan posto u ispravnosti kočnica. Vozilo je, istina, bilo dosta staro, ali nije imao baš neko veliko odstupanje od propisanih pravila. Dosad se imalo sluha za neke sitne "nedostatke", ali čini se da više nije tako. Sve se postrožilo i puno teže je proći tehnički. Zaposlenici se vjerojatno brinu za svoj posao, što također razumijem. Nemojte me krivo shvatiti – ako je po zakonu, ja to prihvaćam, ali sam za to da se zakon jednako primjenjuje za sve – poručuje naš čitatelj koji je želio ostati anoniman.

Uvijek bi se za slomljeni brisač ili pokvarenu žaruljicu vozača "ljudski" savjetovalo da za svoje dobro to hitno popravi, ali ih se ne bi "bacalo" zbog takvih propusta.

Iz Centra za vozila Hrvatske (CVH) kažu nam da stanice za tehnički pregled vozila na području Splita i Solina obavljaju tehničke preglede pod istim uvjetima kao i ostale stanice u Republici Hrvatskoj, jer je navedena djelatnost regulirana propisima koji se jednako primjenjuju na sve stanice te demantiraju da su se uvjeti postrožili. Informaciju o otkazima nisu potvrdili, ali je nisu ni demantirali.

– Radnopravne odnose nismo u mogućnosti komentirati jer se radi o internim odnosima radnika i poslodavca. Možemo potvrditi da kontinuirano radimo na tome da svi naši zaposlenici obavljaju svoje poslove u skladu s propisima i pravilima struke. Ako se kod pojedinaca utvrdi suprotno, jedna od zakonskih opcija je svakako i otkaz ugovora o radu – odgovaraju na pitanje o otkazima.

Iz te tvrtke navode kako je u svim stanicama za tehnički pregled vozila na području Republike Hrvatske u prvih šest mjeseci ove godine zabilježen postotak neispravnosti od 20,71 posto. U istom razdoblju, stanice u Splitu i Solinu imale su postotak neispravnosti od 19,38 posto.

– Ne može se tvrditi da je u Splitu i Solinu znatno manja prolaznost vozila na tehničkom pregledu u odnosu na ostatak Hrvatske, iako treba naglasiti da statistički podaci u prvom redu ovise o stvarnom stanju vozila koja su pregledana u pojedinoj stanici – poručuju iz CVH-a.