U Brodosplitu je u petak obavljeno polaganje kovanice u kobilicu putničkog broda za polarne ekspedicije, čija je gradnja ugovorena s američkom tvrtkom Quark Expeditions.

"Sam novčić za naručitelja na simboličan način odražava osobni pristup polarnom istraživanju," priopćili su iz Brodosplita, u kojem se po prvi put održava svečanost polaganja kovanice u kobilicu broda.

Brod za polarne ekspedicije nosit će ime "Ultramarine", bit će duljine 128 metara, širine 21,5 metara i težine 13.500 bruto tona. Zaplovit će 2020. godine i moći će primiti 200 putnika.

U Brodosplitu ističu da će taj brod biti "novi ponos hrvatske brodogradnje i novi poslovni iskorak Brodosplita na tržište putničkih brodova do 200 metara."

Američka tvrtka Quark Expeditions u sastavu je Travelopia grupacije, koja okuplja niz svjetskih kompanija specijaliziranih za avanturistička putovanja.

Predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak novinarima je rekao kako je američki naručitelj pokazao zanimanje da se u splitskom brodogradilištu izgradi još takvih brodova. Kazao je i da su cijene takvih i sličnih kruzera između 100 i 300 milijuna eura.

"Mi ne gradimo tankere, to smo rekli od prvog dana, nego smo se opredijelili za gradnju kruzera prvenstveno za polarne ekspedicije i tu smo najjači na svijetu," kazao je Debeljak.

Dodao je da je "stara struktura" htjela natjerati Brodosplit da gradi tankere. "To je struktura koja je izvukla 40-ak milijardi kuna hrvatskih građana. Mi smo rekli ne, mi gradimo 'pozitivne brodove'. To je teže, ali to je pozitivnije za Hrvatsku, radnike i za sve nas," rekao je Debeljak.