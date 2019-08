Sanitarni inspektori brzo su reagirali na prijavu ogorčene građanke, otišli su u nadzor spomenute trgovine i tamo zatekli proizvode koji su trebali biti povučeni iz prodaje

– Na svu sreću, uvijek gledam rok trajanja na kvarljivim proizvodima jer bi se, inače, s obzirom na to što nam podvaljuju trgovci na policama, mogla lako i otrovati – kaže nam S.R. (točni podaci poznati redakciji) koja se, šokirana iskustvom kupnje u jednoj prodavaonici trgovačkog lanca "Studenac" u centru Splita, odlučila obratiti Slobodnoj Dalmaciji.

– U "Studenac" sam išla prije pet dana, preciznije 26. srpnja, s namjerom da kupim svježe mlijeko. Otišla sam do njihovog hladnjaka, uzela plastičnu bocu mlijeka Z'bregov od jedne litre i odmah, naravno, pogledala datum. Na čepu je pisalo 23. srpnja, a boca s navedenim datumom trajanja bilo je desetak. Otišla sam, naravno, odmah do prodavačica, rekla im da u frižideru drže mlijeko kojemu je rok istekao prije tri dana. One se uopće nisu iznenadile. Rekle su mi da u poslijepodnevnim satima uklone s polica sve proizvode kojima je istekao rok, ali da ujutro dođe šefica i naredi im da sve te artikle opet vrate u prodaju uz napomenu kako se, citiram "sve u tom dućanu da prodat"! Bila sam u šoku – ne samo da dižu cijene u sezoni, već prodaju i pokvareno! Treba li se otrovati neko dijete, starac ili možda stranac da bi se trgovci prestali ovako ponašati – ogorčena je S.R., koja nam je poslala i fotografije starog mlijeka u "Studencu".

Iz 'Studenca' muk

Čitateljica je odlučila ići do kraja, pa je o svemu viđenom izvijestila prvo udrugu "Splitski potrošač", a potom i Državni inspektorat.

Komentar spomenute situacije zatražili smo, naravno, i od samog trgovca. Je li zadržavanje proizvoda kojima je istekao rok trajanja po sistemu "tko će to primijetiti" poslovna praksa "Studenca" i po čijim napucima postupa šefica u njihovoj trgovini u centru Splita, pitanja su koja smo uputili prozvanom trgovcu. Odgovor, međutim, do zaključenja ovog teksta nismo dobili.

Na nalaz Državnog inspektorata "Studenac" će se, međutim, morati očitovati. Doznajemo, naime, da su sanitarni inspektori brzo reagirali na prijavu ogorčene građanke, otišli u nadzor spomenute trgovine i tamo zatekli proizvode koji su trebali biti povučeni iz prodaje! Je li među njima bilo još čega, osim mlijeka, iz Državnog inspektorata zasad ne otkrivaju.

– Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata je dana 30. srpnja 2019. godine zaprimila predstavku građana vezano uz istekle rokove u navedenoj prodavaonici u Splitu. Inspekcijski nadzor je obavljen 31. srpnja, a tom prilikom su pronađeni proizvodi isteklog roka trajanja. Za navedene sporne proizvode doneseno je usmeno rješenje kojim se zabranjuje prodaja i naređuje povlačenje proizvoda iz prodaje. Za iste je potrebno napraviti povrat ili neškodljivo uništenje, a po učinjenom inspekciji dostaviti dokaz o uništenju ili povratu – navode u Državnom inspektoratu.

Rigorozne kazne

Sukladno članku 10. st. 3. Zakona o hrani, smatra se da je za prehranu ljudi neprikladna sva ona hrana kojoj je istekao rok trajanja, tzv. "upotrijebiti do". Nesigurnu hranu nije dozvoljeno stavljati na tržište, a hrana je nesigurna ako je štetna za zdravlje i neprikladna za prehranu ljudi, stoji u istom Zakonu.

U ovakvim slučajevima novčane su kazne rigorozne - pravnu osobu, odnosno tvrtku može se kazniti iznosom od 50.000 do 100.000 kuna, a odgovornu osobu u pravnoj osobi (djelatnika trgovine) koja je na tržište stavila neadekvatnu hranu, štetnu za zdravlje kupaca, novčanim iznosom od 5000 do 10.000 kuna.

Da bi proizvoda kojima je istekao rok trajanja na policama, nažalost, moglo biti sve više, dokazuje i primjena relativno novog zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi koji trgovcima više ne dozvoljava da neprodanu robu vraćaju dobavljačima i proizvođačima. Zato je sve dulje i drže na policama, nadajući se valjda da kupci neće gledati rok trajanja na svakom artiklu.