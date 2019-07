Otvaranjem multimedijalne izložbe "UNESCO 40" autora Ivana Perića u Staroj gradskoj vijećnici u centru grada obilježava se 40 godina UNESCO zaštite Dioklecijanove palače i stare gradske jezgre. Izložba prikazuje 14 radova medijskih umjetnika - Gilda Bavčevića, Tanje Deman, Ivice Đapića, Petra Grimanija, Igora Grubića, Duje Jurića, Hrvoja Pelicarića, Ivana Perića, Josipa Rogošića, Borisa Šituma, Marina Tudora i Hrvoja Zuanića.

- Izložba je multimedijalnog karaktera iz razloga što je multimedija još uvijek relativno umjetnost našeg vremena. Dioklecijanova palača i stara gradska jezgra postoje puno prije suvremenih tehnologija, ali ipak moderna tehnologija kojom su rađeni radovi izgleda kao da je rasla sa samom palačom. Samim time potvrđujemo bezvremenstvo palače i ne kako bi se ona trebala prilagoditi nama nego kako se mi trebamo prilagoditi njoj. Buduće generacije će vjerojatno koristiti tehnologiju za umjetničko izražavanje koja nama danas nije poznata i bez sumnje pristajati će palači i prikazati će njenu ljepotu i značaj kroz drugačije umjetničke prizme – izjavio nam je Perić i dodao.

- Ova izložba samoj palači kao majci ovog grada možda ne znači toliko puno jer ona je samo mali trenutak u njenom postojanju i postojala bi dalje i postojat će i dalje bez obzira obilježavali mi obljetnice ili ne. Ova izložba je više izložba o nama, da osvjestimo bogatstvo koje nam je dano koje možda uzimamo zdravo za gotovo i da vidimo naš obraz na mramornim podovima palače. U prošlosti su nas zidovi palače štitili od napadača dok nas danas štite od neimaštine jer pitanje je od čega bi grad živio da palače i turizma nema. Možemo se zapitati da li smo mi nju zaslužili i da li je ona zaslužila nas, tj. da se ponašamo prema njoj kako se uglavnom ponašamo – kazao je Perić.

- Na izložbi izlažem dvije videoinstalacije. U prvoj naziva "1979" (godina početka Unescove zaštite) spajam dva svijeta. Onaj prostorni, kameni, antički, s onim ljudskim, humanim, organskim i svjetovnim. Izmjenjuju se krupni i detalj planovi tekstura, ogrebotina, krhotina, udubina, na antičkim zidovima Dioklecijanove palače, zidni murali, sloievi pokidanih plakata, detalji s peškarije, igra sunca na kamenim zidovima, žamor i živost pazara, žarulje, tiramole otežale pod teretom mokre odjeće svi komuniciraju grad kao skupinu atmosfera, osjećaja, lirskih slika, mikrokozmosa, te zaključanih svjetova često nevidljivih oku putnika prolaznika. U drugoj video instalaciji naziva "The tale of two cities" montažno tretiram stotine video isječaka kroz povijest grada Splita poput baze podataka "database cinema" te sortiram i odabirem redoslijed kadrova imajući na umu inspiraciju koja je nadahnula rad, tj. Dickensovo literalno remek-djelo "The tale of two cities". Osnovna dva lajtmotiva knjige "uskrsnuće" i "transformaciju" kako individue tako i prostora grada provlačim kroz sinestezijsku montažnu sljubljenost video i audio zapisa, te hiponotičku, frenetičnu montažu kroz ritmove eksperimentalne plesne elektroničke glazbe – otkrio nam je Zuanić.

Izložbu je otvorio splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

- Obilježavamo 40 godina od upisa u UNESCO-ovu listu. Pred deset godina to smo obilježili specijalistčkom stručnom, vrhunskom izložbom u kojoj je naša struka, restauratori i konzervatori, pokazala svu raskoš i prikazala zapuštenu palaču u najboljem mogućem smislu. Deset godina nakon toga mogli smo otići u neki specijalni zatvoreni prostor, biti akademski izolirani, pričati sebi svoje priče i veličati neku okruglu godišnjicu. To ne radimo, interpretiramo život. Kome smo to dali? Najtankoćunijima među nama, umjetnicima iz Splita. Izložbu u kojoj oni problematiziraju život i obveze onih koji žive u gradu, a prikazali su to na najbolji mogući način, od izvrsnog performansa, preko sjajnog medija, zvuka koji nam je prikazan. Dakle, sve tehnike moderne multimedijalne umjetnosti su ovdje prikazane. Zašto? Da bismo problematizirali život kojega želimo ovdje zaštiti jer on je zapravo jedini koji je bitan i jedini koji će, posudit ću riječi autora izložbe Perića, pokazati hoćemo li za deset godina biti uspješni svi zajedno. Deset godina nakon restauratorsko-konzervatorske izložbe grad se jako promijenio. Šta će biti za deset godina - zapitao se Opara i nastavio.

- Mladi ljudi, kreativni ljudi, najtankoćutniji među njima, problematiziraju život i daju nam na razmišljanje. Ova izložba je posvećena njima. Da smo skrenuli pozornost na promišljanje o životu u palači svjedoče i aktivnosti brojnih ljudi okupljenih ovdje. Podsjećamo sve vas građane i dobre ljude koji žele dobro ovome gradu: javna rasprava o kućnom redu našeg grada je u tijeku. Uključite se. Kreirajmo odnose i suodnose i život u našem gradu. Budite uvjereni da će oni koji su najodgovorniji u našem gradu, gradski vjećnici, voditi računa o onome što ćete učiniti. Doprinos svemu tome je promišljanje koje počinje ovom izložbom. Razmislite di ćemo bit za deset godina. Ja sam siguran u jednom sretnom razvijenom gradu koji će prije svega slavit život. Život koji daje svojstvo živome spomeniku kojega smo naslijedili i kojega ćemo sasvim sigurno dati svojoj dici na čast i ponos - zaključio je Opara.