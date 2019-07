Dok grad spava, nadobudni Splićani okupljaju se na Bačvicama; I najveće spavalice bude se ranom zorom: 'Nikad se nismo bolje osjećale!'

Prije nekoliko dana sjedim na kavi s prijateljicom Anom. Kroz ćakulu me pita kakva sam da odem s njom u srijedu u 6 sati ujutro na jogu. Organizam mi se isti čas šokira od same pomisli od ranojutarnjeg dizanja jer poznata sam spavalica, ali odlučim prihvatiti poziv, izaći iz "komfor zone" i vidjeti kako je to vježbati u ranu zoru.

Sinoć navijam tri alarma, u razmaku od pet minuta, za svaki slučaj kako ne bi propustila vježbanje. Dižem se na jedvite jade, trljam oči i oblačim se, prostirku stavljam pod ruku i s prijateljicom hrabro krećem put Bačvica.

Grad spava, nigdje nikoga, samo uočavam djelatnike "Parkova i nasada". Na Bačvicama druga priču, spokojni mir i tišinu, prekida nam grupica turista koja završava svoj večernji izlazak, u zadnji tren im je na pamet pala ideja da bi se mogli još i okupati, a sve to prati vika i skrika.

Nekoliko minuta prije šest stižemo na betonski plato na Bačvicama gdje desetak žena već sjedi na svojim prostirkama i uživa u ljetnom jutru, a Marjan Gavrančić instruktor i predsjednik udruge "Joga u svakodnevnom životu" sa škovacerom i metlom u ruci dovršava čišćenje prostora. Zanimljivo je da je Gavrančić voditelj Protupožarne službe u Park šumi Marjan.

Pronalazimo svoje mjesto i krećemo s vježbanjem. Slušamo instruktora Marjana i trudimo se što bolje odraditi nama nepoznate vježbe. Mačka, štap, istezanje iz štapa samo su neke od vježbi s kojima smo krenuli. U jednom trenutku šapće mi prijateljica "nije ovo baš lagano kako sam mislila". Kliman joj glavom i potvrđujem da je i mene bome umorilo. Nastavljamo s poluleptirom i leptirom, a prije opuštanja radimo tri seta Khatu pranam vježbi. To je nešto slično kao Pozdrav suncu, razlika je samo što Pozdrav suncu ima 12, a Khatu pranam 20 položaja.

Iskreno, sat vremena nam je proletjelo u tren oka, a nikad se bolje nismo osjećale. Prijateljica i ja spremne i razbuđene za ostatak dana, moramo priznati, uopće nije loš početak dana kad se uspijete dignuti u pet ujutro.

Među brojnim ženama primijetila sam i ponekog muškog, među kojima je i Saša koji se jogom počeo baviti prije devet mjeseci.

- Meni je ovo super. Jogom sam se počeo baviti sasvim slučajno, na portalu Slobodne Dalmacije vidio sam obavijest da se održava besplatni sat, a pošto je to bilo nešto o čemu nisam imao pojma i nikada nisam probao, odlučio sam se okušati. Evo vidite gdje sam sad, sa smiješkom nam objašnjava Saša dodajući kako se nakon svakog treninga osjeća odlično i pun energije.

- Malo se teže ovako rano dignuti, ali vridi. Gušt je vježbati na Bačvicama. Vježbe nisu teške, a odlične su za fizičko i mentalno stanje, govori Saša.

Na Bačvicama je jutros vježbalo oko tridesetak ljudi, bilo je tu i mlađih i starijih, a na 'vatreno krštenje' došla je i 49-godišnja Sandra.

- Već odavno znam da se svako lito na Bačvicama vježba joga, ali nikako da odem. Nedavno kad sam odlučila doći falila sam termin, evo danas sam pogodila. Moram priznati nije baš jednostavno kao što svi misle. Mene je oduševilo i opet dolazim sljedeći tjedan, sa smiješkom nam govori Sandra priznajući kako joj se nije bio problem dignuti jer je oduvijek bila ranoranioca.

Rana ljetna jutra na Bačvicama već nekoliko godina provode i Tanja, Lili i Vera. Tanja nam govori kako se jogom bavi već dvije godina i od tada dobro spava, a ljeti zna da se jutra srijedom provode na betonskom platou. Najstarija od njih je Vera, 80-godišnjakinja, koja se cijeli život bavila sportom.

- Joga mi je odlična i od jeseni krećem redovito, poručuje nam gospođa Vera dodajući kako joj je drago vidjeti i da mladi sve više paze na svoje zdravlje.

Odlazimo s Bačvica na prvu jutarnju kavu, s osmijehom na licu, promatramo grad kako se polako budi. Priznajemo, bilo nam je lijepo, vrijedi probati.