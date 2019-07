Thompson na Rivi koštat će Splićane najmanje pola milijuna kuna, detalji koncerta još uvijek se ne znaju

Kako je objavljeno na službenim stranicama pjevača, Marko Perković Thompson nastupit će 4. kolovoza na splitskoj Rivi.

Thompson se odazvao pozivu Koordinacije branitelja grada Splita te Splitsko-dalmatinske županije i gradonačelnika Splita da održi koncert uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na splitskoj Rivi.

Sve detalje o nadolazećem splitskom koncertu objavit će uskoro, stoji na Thompsonovoj stranici. Vijest su nam potvrdili iz Grada Splita, koji će, zajedno sa Županijom, za ovaj koncert platiti 400 tisuća kuna plus PDV.

Nastup Marka Perkovića Thompsona za "Oluju" svake godine povuče niz pitanja i različitih mišljenja. U zadnje vrijeme najsporniji su troškovi koncerta, koji lagano rastu iz godine u godinu.

Thompson je, podsjetimo, pregovarao da 5. kolovoza održi koncert na Krbavskom polju, a tamošnji župan Darko Milinović objavio je da je u proračunu za taj koncert osigurano 200 tisuća kuna.

No Thompson je na kraju pregovore otkazao te najavio da ove godine na obljetnicu "Oluje" neće nigdje nastupiti, dok se od sljedeće planira vratiti u Čavoglave. U priopćenju je naveo da je "dogovor s obnašateljima dužnosti Županije, gradova i općina u Ličko-senjskoj županiji bio da oni osiguraju neophodna sredstva kako bi se takva proslava mogla održati".

Odustalo se i od koncerta u Kninu. Kako je tamošnji gradonačelnik izjavio, Thompson je za koncert 2015., za troškove pozornice i prateće tehničke usluge, tražio 300 tisuća kuna, a već 2016. godine ti su troškovi bili veći od 600 tisuća kuna.

– Mi u proračunu Grada imamo rezervirano 600 tisuća kuna za obilježavanje "Oluje", ali to nije samo jedan događaj, to se ne odnosi samo na završni koncert, nego na seriju događanja vezanih uz obljetnicu koja se obilježava od 20. srpnja pa sve do 30. kolovoza – objasnio je Jelić nedavno našoj kolegici Davorki Blažević. Na to je menadžment pjevača reagirao demantijem, opovrgavajući takve troškove.

Thompson, pak, ističe kako on svoj nastup za Dan pobjedne nikad ne naplaćuje.

– Jasno je da to sve zahtijeva određena financijska sredstva. Više je puta svima naglašeno da ja svoj nastup za tu prigodu poklanjam. Naime, ja osobno za Dan pobjede nijedne godine nisam naplatio svoj nastup, pa tako ni ove godine nisam tražio honorar od Ličko-senjske županije, ni od bilo koga drugoga. Nije mi jasno zašto tu moju odluku pojedini mediji i političari ne poštuju i ne cijene, već naprotiv, u javnosti me pokušavaju diskreditirati – napisao je Thompson te dodao da ne dopušta da pojedinci skupljaju političke poene preko njegovih leđa, "lažući o njegovim navodnim komercijalnim angažmanima".

– Ovom prilikom želimo još jednom izraziti žaljenje i zahvaliti na razumijevanju što nakon toliko godina Thompson neće nigdje nastupiti na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, kada slavimo Oluju 95, veličanstvenu pobjedu u Domovinskom ratu – poručuju iz pjevačeva menadžmenta, uz napomenu da će Thompson nastupiti iduće godine u Čavoglavama.