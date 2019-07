Kako bi mogle izgledati nove garaže u Splitu pokazala je izložba Natječaja za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja "Garaža na devet lokacija u Splitu", koju je ovog utorka priredilo Društvo arhitekata Split u Multimedijalnom kulturnom centru u Domu mladih.

Dobitnici prve nagrade su mlada ekipa arhitekata s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, od kojih neki još studiraju: Grgur Butigan, Jakov Matas, Bernardica Grubišić i Katarina Kazić. Njima je pripala zaslužena novčana nagrada u neto iznosu od 147.400 kuna.

- Nagrađeni rad pokazao se superiornim u gotovo svim segmentima u svih devet projektiranih garaža i odluka je donesena jednoglasno. Njihov rad sadrži rješenja koja štede i oplemenjuju prostor na šest novih i tri postojeće lokacije za garaže. Umjesto zadanih minimalnih 2400 parkirnih mjesta, mladi arhitekti pronašli su mjesta za njih gotovo 2800, u sklopu garaža predvidjeli su i tržnice, sportske terene, amfiteatre - obrazloženje je žirija koji je radove birao između devet pristiglih ponuda.

Ocjenjivački sud činili su arhitekt Boris Popović, Marko Bartulić, direktor Split parkinga koji je i raspisao natječaj, Jure Granić, inženjer cestovnog prometa, arhitekti Mirko Buvinić i Ivan Jurić, te prof. dr. sc. Boris Trogrlić.

- Zadatak je bio napraviti ideje za svih devet garaža. Projektu smo pristupili ambiciozno i studiozno iako smo mlada ekipa, kolegica je tek završila faks, a druga je pri kraju. Natječaj nam je bio jako zanimljiv zbog iznalaženja cjelovitog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za sve garaže i hrabrog čina kojim se staje na kraj dosadašnjoj praksi, odnosno stihijskom i neplanskom razvoju grada. Hoće li neke od ovih naših ideja se i realizirati ovisi o Split parkingu kao investitoru, no svakako je dobro da se pruži prilika za sudjelovanje mladih arhitektima i kod projektiranja kapitalnih izgradnji - kazali su mladi arhitekti.

Projekt izgradnje devet garaža, koji uključuje izgradnju šest novih te nadogradnju tri postojeće garaže, vrijedan je oko 78 milijuna kuna (bez PDV-a), a njime je planirano oko 2200 novih parkirnih mjesta u Splitu. Lokacije na kojima će se graditi su: Gripe, Mertojak (Doverska ulica), Dobrilina, Trstenik zapad, Spinut (Rendićeva), Ravne njive, Lokve, Sućidar, Spinut (Jobova).

Druga nagrada od neto 92.125 kuna pripala je autorima: Prostorne taktike d.o.o., Luka Cvitan, Antonia Vuletić, Kristina Gotvald, Ana Burić (suradnik za urbanizam Jere Kuzmanić). Treća pak u iznosu od neto 55.275 kuna dodjeljuje se radu kojeg potpisuju Danijel Cetina, Krešimir Crnković, Ivona Lerga, Bojana Marčićev, Iva Meštrović i Miroslav Posavec.

Svi oni trebali su pronaći najbolja arhitektonsko-urbanistička rješenja za nove splitske garaže, a svi odreda zaslužuju pohvale jer su se uhvatili jednog od najvećih problema grada Splita - nedostatka parkirališnih mjesta.

Između ostalog, pazili su na prometna i hortikulturna rješenja te ekonomičnost održavanja. Uvjet je bio da se lokaciji Gripe osmisli blokirani pristup interventnim vozilima, a ostale preporuke bile su samo "kozmetičke" poput drvoreda uz cestu i slično. Naravno, pazilo se i da se pješaci i vozila jednostavno kreću kroz garaže.

Izložba će biti otvorena do 3. kolovoza, svakim danom od 18 do 21 sat, pa prošetajte do Doma mladih. Nakon ove izložbe, slijedi odabir projekta, pa izvođača, ishodovanje dozvola i gradnja.