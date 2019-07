Čekalo se da bude nas 19 vladajućih i da se to odradi, jer smo vidjeli da nema konstruktivne rasprave ni s druge strane. Ova rečenica Igora Stanišića, predsjednika Gradskog vijeća iz redova HGS-a najbolje govori koliko se nisko srozalo nešto što se naziva predstavničkim tijelom građana.

Još kada se najavilo održavanje tri sjednice u jednom danu bilo je jasno da će nakon nekog vremena zasjedanje vijećnika izgledati kao kazališna točka amaterskih glumaca, a ne konstruktivna rasprava ljudi koji nas predstavljaju. Prvih 13 sati zasjedanja su kako - tako odradili "konstruktivno".

Ako se prisjetimo da je Stanišić kazao kako se čekalo da se "to odradi", jasno je da smislena rasprava nije bila cilj. Nadalje, kaže kako nije bilo konstruktivne rasprave ni s druge strane, one vladajuće. Međutim, kad se već koalicija konačno okupila u dovoljnom broju da ne dovodi u pitanje kvorum, trebalo je tu priliku iskoristiti, ma koliko god bili umorni i dekoncentrirani pri donošenju važnih odluka.

- Mi smo vladajući tako odlučili jer je bilo teško skupiti toliko ljudi. Nema direktora, službi, vijećnika i teško je bilo koga uhvatiti u kolovozu, tako da smo htjeli sve to odraditi. Prvotno smo ponudili tri različita datuma, ali kako se srušio kvorum, sve se poremetilo i više nitko nije htio riskirati da ovisimo o oporbi - pojašnjava HGS-ov predsjednik Gradskog vijeća.

Pitamo ga misli li da je nakon 13 sati rasprava bila konstruktivna.

- Naravno da nije. Žao mi je. Pada rejting Vijeća i svi imamo odgovornost prema ljudima koji su nas izabrali, a radimo cirkus od toga. Onda se čudimo kada je mala izlaznost na izbore, a kako se ponašamo, mogu reći da je i velika - kaže i dodaje kako je ponudio održavanje nastavka 22. sjednice 19. srpnja, onda tematsku o Marjanu 25. srpnja i te novu redovnu sjednicu četiri dana kasnije. Ali, avaj...Srušen je kvorum i taj plan je pao u vodu.

- Oporba je iskoristila svoje legitimno pravo, mi smo isto tako iskoristiti svoje, ali ako to radimo bez međusobnog dogovora, onda nema smisla. Ako će oporba čekati da netko od vladajućih napusti vijećnicu kako bi srušila kvorum, onda ćemo mi morati ovako raditi, a to ne paše nikome. Pozivam sve strane na dogovor, jer je meni prvome žao da radimo cirkus. Čujem nitko nema dobre komentare na nas - kaže Stanišić.

No, kako bi uopće mogli imati pozitivne komentare na mrcvarenje koje je trajalo preko 15 sati, čime su vladajući HDZ i HGS po tko zna koji put dokazali kako imaju tanku većinu.

Kada su na dnevni red došle točke o izviješćima o radu gradskih tvrtki za prošlu godinu. "Čistoća" je bila prva, ali su onda vijećnici Pametnog odlučili uzvratiti udarac pa su revoltirani namjerno međusobno jedni drugima replicirali i na replike odgovarali, čitali cjelokupno izviješće ove komunalne tvrtke i tako otezali raspravu. Onda su vladajući vratili lopticu i odlučili da će kroz jednu točku raspravljati o osam preostalih izvješća gradskih poduzeća.

Ante Bradarić Šljujo, jedan je od rijetkih "posljednjih Mohikanaca" koji su ostali do samog kraja smatra da su za takvu situaciju krivi vladajući zajedno sa Stanišićem.

- Mogli smo dovršiti par jednostavnijih točaka, a godišnja izvješća gradskih tvrtki ostaviti za drugu sjednicu - prokomentirao je MOST-ov vijećnik, dok za objedinjavanje točki o financijskim izvješćima drži odgovornom i stranku Pametno.

Mišljenja je kako je neozbiljno od njih što su se na izvješće od “Čistoće” dogovorili da će se svi javiti za raspravu po pet minuta, s tim da će jedan pričati u ime kluba 10 minuta, dok su ostali replicirali.

- Da smo nastavili njihovim tempom, sjednica bi trajala još 15 sati. Zato su nas vladajući prevarili i stavili osam izvješća u jednu točku tako da smo u pet minuta morali reći sve što smo htjeli, što je nemoguće. S tim su ugušili raspravu. Ovo je bio veliki cirkus prvenstveno radi građana - kazao je Šljujo.

Martin Mladen Pauk iz stranke Nezavisni za Hrvatsku ne smatra diskutabilnim trajanje sjednice od preko 15 sati već je najveći problem - Pametno.

- Ova “3 u 1“ sjednica je velikim dijelom bila konkretna i svrsishodna, sve dok je nisu odlučili minirati destruktivci iz Pametnog. Između ostalog, izglasano je odobrenje besplatnog parkinga stanarima gradske jezgre, razjašnjena situacija na Marjanu, riješen spor oko autokampa u Stobreču i odobreno postavljanje spomenika branitelju Vladimiru Vukoviću - Vati. Sramotno je i za demokraciju ponižavajuće ponašanje vijećnika stranke Pametno koji su namjerno opstruirali sjednicu i odužili je do skoro jedan ujutro. Još jednom su pokazali da im građani nisu ni približno toliko bitni koliko su oni bitni sami sebi. Pametnom više odgovara naziv Sramotno - veli Pauk.

Riječ sramotno, ali u drugom kontekstu spomenuo je i Jakov Prkić, vijećnik stranke Pametno.

- Već godinama predlažemo da se sjednice gradskog vijeća održavaju jednom mjesečno kako bismo izbjegli sjednice od 50 i više točaka dnevnog reda. Ni Petar Škorić ni gradonačelnik Andro Krstulović Opara to ne žele. Cilj im je iscrpljivati vijećnike i ne dati im priliku za raspravu. Sjednica je već trajala preko 13 sati kad smo odlučili stvar dovesti do apsurda uzimajući riječ i čitajući materijale. To je rezultiralo kršenjem Poslovnika i dnevnog reda jer je Škorić odlučio osam točaka dnevnog reda svesti u jednu. Pitamo se što je sljedeće - možda vezivanje oporbenih vijećnika za stolice i lijepljenje usta trakom? - upitao se Prkić.

Valja spomenuti kako je svoju ulogu u ovom teatru apsurda imao i sam poteštat, koji je prilikom tematske sjednice o Marjanu pustio vijećnike da se ispušu, da bi nakon višesatne rasprave na sva važna pitanja koja su mu se postavljala, podastro svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega tražila.

Kotur: Kao da smo u Mrduši Donjoj

Goran Kotur, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a kazao nam je kako je imao osjećaj da je na sjednici Vijeća u Mrduši Donjoj. - Srozavanje preostalog ugleda Gradskog vijeća započelo je sazivanjem tri sjednice u isti dan, a nastavljeno gušenjem rasprave objedinjavanjem više točaka dnevnog reda, što nije imalo nikakvo uporište u Poslovniku. Vladajući HDZ i HGS te njihovi sateliti potvrdili su da su uspješne štetočine. Tobože posvađani, pokazali su da, kad su motivirani, bez problema mogu ostvariti destruktivno jedinstvo volje i akcije. Njihovi međusobni izljevi ljubavi nakon ovakvih slatkih mirenja, koja nisu bez pozadine, ubijaju Split - kazao je Kotur.