Marijana Puljak: Podnijeli smo kaznenu prijavu protiv Andre Krstulovića Opare!

NOVO:

Uvodno izlaganje u Tematsku raspravu o upisu posebnog pravnog režima zaštićenog područja "park-šuma" u katastar i zemljišnu knjigu za sve čestice u obuhvatu Park-šume Marjan, započeo je Ante Čikotić, Mostov vijećnik.

- Posebni pravni režimi su statusi uspostavljeni na katastarskim česticama odnosno nekretninama sukladno posebnim propisima, a koji su od osobitog kulturnog, arheološkog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu - kazao je u uvodu Čikotić i nastavio:



- Park šuma Marjan je zaštićena prirodna vrijednost od posebnog interesa za RH, ali do današnjeg dana to nije upisano u zemljišne knjige. Upravo to je omogućilo mešetarenje i nezakonito korištenje, pa i devastaciju marjanskih parcela koja u različitim oblicima traje do današnjih dana. Upis posebnog pravnog režima ne ovisi o vlasništvu. To je zakonska obveza sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Upis posebnog pravnog režima znači podvrgavanje vlasnika određenim ograničenjima u odnosu na korištenje, uporabu i raspolaganje. Naravno da će se svaki privatni vlasnik opirati da njegovo vlasništvo bude podvrgnuto određenim ograničenjima u odnosu na korištenje, uporabu i raspolaganje, pogotovo ako postoji skrivena nada i želja da to postane građevinsko zemljište - kazao je Čikotić.



Na takve navode odgovorio mu je Branko Reić, predstavnik vlasnika privatnih zemljišta i koji je pojasnio da na Marjanu ima oko 2000 parcela u privatnom vlasništvu, a jednako toliko i suvlasnika.



- Ako možemo govoriti da svaka obitelj ima tri člana, onda možemo kazati da je za ovu temu zainteresirano 20.000 ljudi. Danas nije lako biti vlasnik zemljišta na Marjanu - kazao je predstavnik vlasnika zemljišta na Marjanu. Upozorio je da time vijećnici ne poštuju presudu Upravnog suda iz 2017. po kojoj Split nema pravo disponirati ovim zemljištem.

Gradski vijećnici nemaju pravo odlučivati o tome nego RH i privatni vlasnici. Gospodin Čikotić tako priznaje da na niti jednoj čestici na Marjanu ne postoji pravni režim, tj. da se zalaže za osnivanje nove Park šume. Šuma i šumska sastojina može biti na najmanje 1000 metara kvadratnih.

Na južnom području nema osnovne sastojine šume. Kada bi netko htio promjenu režima Kopačkog rita, to je nemoguće. Ministarstvo poljoprivrede je donijelo rješenje da je ovo poljoprivredno zemljište. Ono je od posebnog interesa za RH, a na poljoprivrednom zemljištu od stabala mogu biti samo voćke. Smatramo da je ovo potpuno nezakonit prijedlog - napominje Reić te dodaje kako se od gradonačelnika se traži uvođenje novog pravnog režima, što znači da od njega traže da prekrši pet zakona i Ustav RH.



- Nakon izloženog želim reći da ovi građani nisu neprijatelji Grada Splita, nisu povezani s nikakvim građevinskim lobijem. Došli su dignuti glas zbog uništavanja ekonomskog temelja ljudi koji tu žive i svakojakog šikaniranja od strane udruge, a vidim ovdje i od strane nekih političkih struktura. Odmaknite se od populizma i nastojte formirati Park šumu Marjan onako kako to određuju zakoni RH - kazao je Reić, a nakon tog govora gradonačelnik mu je čvrsto stisnuo ruku.

Nakon izlaganja predstavnika vlasnika zemljišta Ante Zoričić je tražio da se pravna služba očituje o takvim navodima, s čim se složio Tonći Blažević i apelirao na razum i dogovor te da želi donijeti ispravnu odluku koja je u skladu sa zakonom.

Ustav RH i zakoni na koje se pozivaju moram demantirati. Degradirali smo tu park-šumu s nametnicima i sa 76 ljudi koji su tamo bespravno gradili. Sadnja poma nije u suprotnosti s posebnim pravnim režimom - odgovorio je Ante Čikotić.

- Zakon o šumama je jedno, a Zakon o zaštiti prirode je nešto sasvim drugo. Ali šuma nije samo šumsko područje - odgovorio mu je Goran Kotur.

- Činjenica je da je RH donijela Zakon o šumama koji kaže da sve šume koje su bile u narodnom vlasništvu postaju vlasništvo RH. To se provelo u cijeloj Hrvatskoj, osim na Marjanu. U međuvremenu se u Splitu događao povrat imovine jer je zemlja bila u vlasništvu Grada, a da je bilo u vlasništvu države, ne bi došlo do povrata i nelegalnih uknjižbi - odgovorio je Čikotić.

U raspravu se uključila i Marijana Puljak koja je upozorila gradonačelnika da su podnijeli kaznenu prijavu protiv gradonačelnika koji, kako je kazala, godinu dana nije proveo zaključke s prijašnje tematske sjednice o Marjanu.

- Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da u suradnji s nadležnim službama i JU Park šuma Marjan, da provedu utvrđivanje vlasništva svih čestica zemljišta te evidentiranje svih šuma i šumskog zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, kao i da izvrše njihov preklop i usklađenje, odnosno pokretanje postupka cjelovite katastarske izmjere. Također, zadužuje se da putem nadležnih službi izvrši upis posebnog pravnog režima u zemljišne knjige za sve čestice zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, u skladu s odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Tako je glasio jedan od zaključaka s te sjednice koji je jednoglasno usvojen i onda se pitam što ovdje radimo - kazala je Marijana Puljak i upozorila da je zbog toga podnesena kaznena prijava protiv gradonačelnika i priložili su dokaze. Kaže da će onda institucije procijeniti hoće li to biti dovoljni dokazi. Nama treba još jedna sjednica da natjeramo gradonačelnika da krene provoditi zaključke Gradskog vijeća - dodala je Puljak.



RANIJE:

Pred sam početak nastavka sjednice Gradsko vijeće, nakon dugog niza godina vijećnica Ljubica Vrdoljak podnijela ostavku na funkciju vijećnice, a na njezino mjesto sjeda Filip Odrljin.

Nakon prisege novog vijećnika uslijedio je nastavak sjednice Gradskog vijeća i točke “Informacija o učinjenom po zaključku Gradskoga vijeća u povodu tematske rasprave o suzbijanju potkornjaka u Park šumi Marjan” od 16. travnja ove godine.

Podsjetimo, vijećnici su srušili kvorum prije deset dana na toj točki, jer gradonačelnik nije pripremio pisano izvješće. Bilo je dovoljno da stranka Pametno, SDP i stranka Most, osim njihovog vijećnika Josipa Markotića, napusti vijećnicu i time ponovo prekinu sjednicu koja je počela još prije više od mjesec dana.

Marijana Puljak čelnica stranke Pametno prije dugog pokušaja izglasavaja zatražila od gradonačelnika da podnese pisano izvješće do sljedeće sjednice. Most-ov Ante Čikotić je također zatražio pismeno izvješće, ali od nadzornog inženjera.

Uslijedilo je Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

Sve aktivnosti koje smo radili su bile kondicionirane izuzetno važnim odlukama sjednice Vlade koja je bila održana u Splitu. Kroz razdoblje za koje dajem izvješće, pa do današnjeg dana, povukli smo vrijednosti od 300 milijuna kuna od RH. Konsolidirali smo financije bez dodatnih i novih zaduženja, to se dogodilo, usudio bi se reći, nakon 14 godina - između ostalog je kazao gradonačelnik a među prvim predstavljenim podacima naglasio je da je 2017. zatekao 454 zaposlenika, a danas je broj zaposlenih 453. U spomenutom razdoblju zaposleno je 50 ljudi u Gradskoj upravi.

U prezentaciji su predstavljene brojke i prikazani podaci, a između ostalog je spomenuo da su u rujnu prošle godine osigurana sredstva za udžbenike i oprema za splitske osnovnoškolce u iznosu od 12 milijuna kuna. Osim toga, dodao je, uvedeno je reda u podatke o umirovljenicima što je bilo potrebno za projekt “Naš zlatni Split”.

Iza nas je prva faza sanacije Karepovca, a pokrenut je projekt Žnjan. Sljedeća stavka su izgradnje i dogradnje škola, među njima su OŠ Žnjan – Pazdigrad, OŠ Mejaši, OŠ Kamen – Šine, OŠ Pujanke. Tu su izgradnje i nadogradnje vrtića. Stigao je plin u Split. Prvo je spojena OŠ Ravne Njive, zatim su krenuli vrtići. Split je prvak u stipendiranja, a riječ je o 6.4 milijuna kuna s kojima se financira 464 studenta – kazao je, među ostalim, gradonačelnik.

Govorio je i o igralištima i sportskim objektima, povećanju rodiljnih naknada, zaposlenju žena koje brinu o starijim osobama, te o umirovljenicima koji primaju ispod 2000 kuna.

Uslijedila je rasprava i prva se javila Marijana Puljak koja je kazala da su očekivali izvješće od druge polovine 2018. godine no u prezentaciji je viđeno i puno stvari iz ove godine.

Velika je novost i dnevnik Bridget Jones na 14 stranica na kojima je iz dana u dan objašnjeno što je gradonačelnik radio - kazala je i prokomentirala samo neke od podataka.

Umjesto Dnevnika Bridget Jones očekivali smo izvještaj koji bi nam dao informaciju koliko je ostvareno od plana, koji su bili ciljevi u ovom razdoblju te jesu li oni ostvareni, koji su problemi i što je za činiti kako bi se planovi ostvarili. Nema toga ni u uvodniku gradonačelnika ni po pojedinim odjelima. Iznimka je ponovo Odsjek za suradnju s braniteljima koji su jedini naveli nekakve tablice s planovima za ovo razdoblje i realizacijom. Komunalni redari su odradili 1313 upravnih predmeta od toga su odradili prekršajnih naloga. U odsjeku za pravne poslove većina je službenika bila na bolovanju - između ostalog je kazala Puljak.Uslijedilo je Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

U ime kluba Most-a se javio Ante Čikotić te dodao da ga brine što se u izvješću nije osvrnuo na Marjan.

- Žalosti me što živim u gradu kojem je prirez najveći Hvaliti se s milijardu kuna prihoda je lijepo, ali žali me što se represivnim alatima puni blagajna i ostvaruje prihod. Htio bi da se prihodovno okrenete prema novcu koji bi trebao doći u grad, a da nije od građana Splita - kazao je Čikotić te pohvalio gradonačelnika zbog uknjižbe Podruma u vlasništvo grada i veseli se, i nada, da će se to danas učiniti i s Marjanom. Dodao je na kraju da neće glasati za dvogodišnje izvješće gradonačelnika.

Joško Markić, SDP-ov vijećnik kazao je da je u Izvješću gradonačelnika iznosi se da su aktivnosti u drugoj polovini 2018. godine prvenstveno bile usmjerene na poboljšanje komunalne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za dolazak i realizaciju velikih investicija.

- Vjerujem da naši sugrađani, isto kao i ja, željno očekujemo izvješće za prvu polovinu 2019. godine da saznamo koje su to velike investicije došle u naš grad. Ja nisam svjestan niti tih velikih, kao ni ikakvih drugih. S obzirom na navod „Splićani i njihove potrebe na prvom su mjestu“, volio bih da su u Izvješću, osim najava planova, konkretno pobrojani uspješno realizirani ne-privremeni projekti koji su imali pozitivan i nedvojben utjecaj na poboljšanje kvalitete života svih nas - kazao je Markić.

Među zadnjim aktivnostima, od 12. prosinca 2018., navedeno je “predstavljanje budućeg privremenog kolodvora u Kopilici“. I ta riječ “predstava“ ga i dan danas obilježava. Naime, dodao je Joško Markić kako kolodvor čak nije niti došao do stadija privremenosti. Naglasio je da bi bilo bi dobro da je u Izvješću prikazana ikakva aktivnost koja bi se odnosila na sanaciju Park šume Marjan i borbu protiv potkornjaka.

- S obzirom na to da toga nigdje nema, nije čudno da smo proljeće 2019. i sezonu njegovog buđenja dočekali nespremni te krenuli u proces sanacije amaterski i s mnoštvom improvizacija. Ovo Izvješće stoga neću podržati, a u narednima se nadam da ću vidjeti prijedloge i pomake oko toga zašto 94 gradska prostora nisu u korištenju, a 47 ih je prazno - zaključio je SDP-ov vijećnik.Ante Zoričić iz inicijative Popravi grad je kazao da se veliki dio izvješća odnosi na gradske službe i tvrtke, pa bi bilo primjerenije da se zove izvješće Gradske uprave.

Kazao je da je komunicirao s Odjelom izgradnje i komunale, te pohvalio njihov rad. S - Odjelom urbanizma sam isto tako komunicirao, s bivšom i sadašnjom pročelnicom, te Odjelom za upravljanje gradskom imovinom. Sa svima sam imao odlična iskustva. Oni su dio ovog izvješća, zato je uredu da to spomenem. Kazao je da je imao i neugodnih iskustava s dvoje pročelnika u ovom sazivu, ali nije htio dodatno o tome govoriti.

Toni Blažević mu je odgovorio da razumije sve što je rekao ali je naglasio tužnu istinu grada kako je potrebno pitati čovjeka kako bi se nešto riješilo.

Jakov Prkić iz stranke Pametno je pohvalio projekte kao što je “Zaželi”, “Želiš li se mijenjati za mjesto”, projekt garaža…

- Šteta što nije napisano kada će Spalatum DMC vratiti pozajmicu koju je grad dao. Prošle godine smo imali sjednicu o komunalnom redu i tada ste nas uvjeravali kako nema problema, a danas je na naslovnici “Slobodne” da je grad pred pucanjem i da na svakom koraku gledamo komunalni nered - kazao je Prkić i dodao da se veseli novim autobusima, ali smatra da to neće biti rješenje problema.

- Ljeti trebamo više linija za plaže. Imamo i privremeni kolodvor koji svi spominjemo, a pola osobe po jednoj vožnji s vlakom po meni je katastrofa.

- Pohvala za “Zlatni Split”, 100 kuna za one koji imaju mirovinu manju od 2000 kuna. Zamislite koliko bi bilo onih koji imaju mirovinu ispod 3000 kuna - kazao je i na kraju pročitao nekoliko izjava Željka Keruma izrečenih protiv gradonačelnika te mu poručio da mu vijećnici nisu neprijatelji, već njegov koalicijski partner HGS i Željko Kerum.