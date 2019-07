Pred sam početak nastavka sjednice Gradsko vijeće, nakon dugog niza godina vijećnica Ljubica Vrdoljak podnijela ostavku na funkciju vijećnice, a na njezino mjesto sjeda Filip Odrljin.

Nakon prisege novog vijećnika uslijedio je nastavak sjednice Gradskog vijeća i točke “Informacija o učinjenom po zaključku Gradskoga vijeća u povodu tematske rasprave o suzbijanju potkornjaka u Park šumi Marjan” od 16. travnja ove godine.

Podsjetimo, vijećnici su srušili kvorum prije deset dana na toj točki, jer gradonačelnik nije pripremio pisano izvješće. Bilo je dovoljno da stranka Pametno, SDP i stranka Most, osim njihovog vijećnika Josipa Markotića, napusti vijećnicu i time ponovo prekinu sjednicu koja je počela još prije više od mjesec dana.

Marijana Puljak čelnica stranke Pametno prije dugog pokušaja izglasavaja zatražila od gradonačelnika da podnese pisano izvješće do sljedeće sjednice. Most-ov Ante Čikotić je također zatražio pismeno izvješće, ali od nadzornog inženjera.

Uslijedilo je Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

Sve aktivnosti koje smo radili su bile kondicionirane izuzetno važnim odlukama sjednice Vlade koja je bila održana u Splitu. Kroz razdoblje za koje dajem izvješće, pa do današnjeg dana, povukli smo vrijednosti od 300 milijuna kuna od RH. Konsolidirali smo financije bez dodatnih i novih zaduženja, to se dogodilo, usudio bi se reći, nakon 14 godina - između ostalog je kazao gradonačelnik a među prvim predstavljenim podacima naglasio je da je 2017. zatekao 454 zaposlenika, a danas je broj zaposlenih 453. U spomenutom razdoblju zaposleno je 50 ljudi u Gradskoj upravi.

U prezentaciji su predstavljene brojke i prikazani podaci, a između ostalog je spomenuo da su u rujnu prošle godine osigurana sredstva za udžbenike i oprema za splitske osnovnoškolce u iznosu od 12 milijuna kuna. Osim toga, dodao je, uvedeno je reda u podatke o umirovljenicima što je bilo potrebno za projekt “Naš zlatni Split”.

Iza nas je prva faza sanacije Karepovca, a pokrenut je projekt Žnjan. Sljedeća stavka su izgradnje i dogradnje škola, među njima su OŠ Žnjan – Pazdigrad, OŠ Mejaši, OŠ Kamen – Šine, OŠ Pujanke. Tu su izgradnje i nadogradnje vrtića. Stigao je plin u Split. Prvo je spojena OŠ Ravne Njive, zatim su krenuli vrtići. Split je prvak u stipendiranja, a riječ je o 6.4 milijuna kuna s kojima se financira 464 studenta – kazao je, među ostalim, gradonačelnik.

Govorio je i o igralištima i sportskim objektima, povećanju rodiljnih naknada, zaposlenju žena koje brinu o starijim osobama, te o umirovljenicima koji primaju ispod 2000 kuna.

Uslijedila je rasprava i prva se javila Marijana Puljak koja je kazala da su očekivali izvješće od druge polovine 2018. godine no u prezentaciji je viđeno i puno stvari iz ove godine.

Velika je novost i dnevnik Bridget Jones na 14 stranica na kojima je iz dana u dan objašnjeno što je gradonačelnik radio - kazala je i prokomentirala samo neke od podataka.

Umjesto Dnevnika Bridget Jones očekivali smo izvještaj koji bi nam dao informaciju koliko je ostvareno od plana, koji su bili ciljevi u ovom razdoblju te jesu li oni ostvareni, koji su problemi i što je za činiti kako bi se planovi ostvarili. Nema toga ni u uvodniku gradonačelnika ni po pojedinim odjelima. Iznimka je ponovo Odsjek za suradnju s braniteljima koji su jedini naveli nekakve tablice s planovima za ovo razdoblje i realizacijom. Komunalni redari su odradili 1313 upravnih predmeta od toga su odradili prekršajnih naloga. U odsjeku za pravne poslove većina je službenika bila na bolovanju - između ostalog je kazala Puljak.Uslijedilo je Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

U ime kluba Most-a se javio Ante Čikotić te dodao da ga brine što se u izvješću nije osvrnuo na Marjan.

- Žalosti me što živim u gradu kojem je prirez najveći Hvaliti se s milijardu kuna prihoda je lijepo, ali žali me što se represivnim alatima puni blagajna i ostvaruje prihod. Htio bi da se prihodovno okrenete prema novcu koji bi trebao doći u grad, a da nije od građana Splita - kazao je Čikotić te pohvalio gradonačelnika zbog uknjižbe Podruma u vlasništvo grada i veseli se, i nada, da će se to danas učiniti i s Marjanom. Dodao je na kraju da neće glasati za dvogodišnje izvješće gradonačelnika.