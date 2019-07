Splitu se konačno u turizmu događaju i hoteli! I to je turistička vijest godine za grad, a ona glasi: grad Split u ovu je turističku sezonu ušao s ukupno 45 otvorenih hotela, pri čemu je u ovoj godini otvoreno čak sedam novih manjih i većih hotelskih objekata, što je najviše novootvorenih hotela u jednoj godini u Splitu u ovom desetljeću.

Njihovim stavljanjem na tržište povećani su hotelski kapaciteti za 10 posto, a nove hotelske postelje, iako su tek stigle na tržište, već su mjesecima unaprijed popunjene. Tako se gostima Splita na raspolaganje sada stavlja 3641 krevet u hotelima, odnosno 320 hotelskih kreveta više nego lani.

A kada se ove ili iduće godine završe radovi na još nekoliko novih hotelskih objekata, koji će imati dodatnih oko 1200 kreveta u četiri i pet hotelskih zvjezdica, te stavljanjem u funkciju hotela "Marjan", što je vrlo izgledno, Split bi od 2020. godine mogao ugostiti oko šest tisuća turista u hotelima. Napokon.

No, ono što je posebno zanimljivo jest da je prvi put u ovom desetljeću postotak rasta broja kreveta u hotelima (10 posto) dvostruko veći od onoga u apartmanima i sobama obiteljskog smještaja (pet posto). Naravno, u apsolutnim brojkama hotelskih je kreveta u Splitu još uvijek četiri puta manje od onih u privatnom smještaju, koji nudi gotovo 25 tisuća postelja u gradu, ali nešto se ipak kreće.

Do prije koju godinu taj omjer je bio deset puta veći u korist obiteljskih apartmana. A ne treba zaboraviti da je Split još 2009. godine u hotelima imao samo 1787 kreveta, a u obiteljskom smještaju skromnih 1600 postelja. Tako je drugi grad u Hrvatskoj u deset godina povećao broj hotelskih kreveta za gotovo 400 posto! I, što je najvažnije, trend se nastavlja i hotela je sve više.

Malih, srednjih, ali lijepo interpoliranih u prostor i najčešće arhitektonski skladnih na način da ne odudaraju od okruženja. Ima i u tim građevinskim pothvatima potpunih estetskih promašaja, ali gledajući u cjelini, mali i obiteljski hotelijeri u Splitu bili su prvi individualni pokretači zamašnjaka turizma u centru grada.

Još dok su se splitski veliki hotelski sustavi borili sa stečajevima, neuspješnim privatizacijama i sudskim epilozima takvih pothvata, mala skupina obiteljskih hotelijera u povijesnoj je jezgri prije desetak godina krenula u gradnju hotela sa po 10 do 30 soba.

I uspjeli su u tome, jer je u tom vrlo zaštićenom i limitiranom prostoru "niknulo" u međuvremenu dvadesetak manjih hotelskih objekata, mahom s četiri ili pet zvjezdica, uz oznaku "heritage" (baština). Imali su svi zajedno ni 400 postelja, ali u oskudici hotela u gradu, to je bio prvi veći iskorak u dobrom smjeru.

Zanimanje za gradnju hotela sve je veće pa je Split svoju smještajnu ponudu u hotelima samo u ovoj godini obogatio sa sedam novih. Tako su prve goste primili hotel "Briig", "Time", "Vila Nepos" integralni hotel u povijesnoj jezgri, "Boban Luxury Suites", boutique hotel "Time", hotel "Pax" i hotel "Ora".

Tom popisu valja dodati i četiri hotela koja su se otvorila krajem prošle godine pa im je ovo praktično prva godina rada – hotel "Cvita", heritage hotel "Villa Split", hotel "Agava" te aparthotel "Posh". Time je Split svoju smještajnu ponudu u novim hotelima s četiri i pet zvjezdica samo u ovoj godini povećao za 10 hotela, kažu u Turističkoj zajednici grada.

Istodobno se planira da će do kraja 2020. godine prve goste primiti "Marriott International" s brendom "Courtyard by Marriott", koji će otvoriti "Dalmatia Tower", sa 190 soba i četiri apartmana. "Amphora Resort" na žnjanskom platou, s ukupno 207 soba, kongresnom dvoranom, nizom ugostiteljskih sadržaja, s tri bazena i raskošnim wellnessom, gotovo je spreman za rad, dok se posljednji radovi izvode i na hotelu "Ambasador" na splitskoj Matejušci, koji će imati 101 sobu i apartman, 240 sjedećih mjesta u restoranu, spa, teretanu, noćni klub i podzemnu garažu s 59 mjesta, te hotel "Villa Harmony" na Bačvicama s oko 55 kreveta.

Očekuje se da će uskoro biti završena i sudska trakavica oko hotela "Marjan", koji je još prije deset godina trebao postati "Hilton", ali i do danas u poluzavršenom stanju zapušten stoji posred Zapadne obale. Prema svim dostupnim informacijama, njime bi u budućnosti trebala upravljati rovinjska "Maistra", jedna od najvećih i zasigurno kvalitetom objekata najboljih turističko-hotelskih kompanija u Hrvatskoj.

Ostvare li se takva predviđanja, bit će to za splitski turizam pravi "bingo", s hotelom u središtu grada s 520 kreveta, wellness-centrom na 1600 četvornih metara, tri kongresne dvorane, restoranima, terasama, podzemnim garažama...

"Bluesun grupa", u vlasništvu poduzetnika Jake Andabaka, uskoro bi u Trsteničkoj uvali trebala početi graditi 50 milijuna eura vrijedan hotel s pet zvjezdica radnog imena "Dioklecijan". Na parceli od oko osam tisuća četvornih metara trebao bi niknuti visokokategornik sa sedam etaža i 400 kreveta, kongresnom dvoranom, bazenima, spa-centrom, odnosno još oko tisuću hotelskih postelja ukupno u gradu...

Svjetski trend kratkih putovanja u gradove (city break) išao je naruku i otvorio širom vrata Splitu da visoko zasjedne na listu novih, poželjnih i neotkrivenih destinacija. Poduzetnički duh domaćih ljudi pratio ga je idejama, obnovljenim i uređenim palačama za smještaj u povijesnoj jezgri, vrhunskim malim hotelima i hostelima, luksuznim apartmanima, novim restoranima...

Zračni prijevoznici su predosjetili da je baš to grad s kojim treba izravno povezati stotinu drugih gradova u Europi, pa zračna luka danas ima gotovo tri milijuna putnika.

Split tako svoju turističku priču gradi na neobičan način proteklih desetljeća. Sve je u njemu bilo nelogično i neobično. Veliki grad velikog zanimanja gostiju, a hotela – ni za lijek. I, što je najgore, malo kome je to smetalo. Danas se priča okreće u drugom smjeru jer grad koji živi cijelu godinu privlači hotelske investitore.

Za one koji lakonski promisle kako je to možda sada već puno hotela za Split, valja reći da je Split tek na pola kapaciteta koje u takvom smještaju već imaju Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Opatija...

Naravno, današnji turistički Split još je daleko od idealne turističke metropole kakvim bi ga željeli njegovi stanovnici, s pravom nezadovoljni što turističke investicije nisu pratile i one infrastrukturne. No, to je neka druga priča. Srećom, barem je odmakao od one tužne tranzitne sudbine koju su mu nekad namijenili.

Iza Rima i St. Peterburga U očekivanju hotelskih investicija, proteklog desetljeća je manjak postelja u gradu nadoknađivao poduzetnički duh Splićana. Iako su sve glasnije povike na brojnost i inflaciju privatnog smještaja u Splitu, koja je prije dvije-tri godine rasla po stopi od 25 posto godišnje(!!), ipak se ne smije zaboraviti da Split svoj turistički uzlet ne bio bio napravio bez te vrste smještaja. Iako i tu ima svega, ipak je većina kvalitetna, pa se među top 20 gradova u svijetu u kojima su se gosti on-line platforme najbolje osjećali i dodijelili njihovim domaćinima u apartmanima i stanovima najviše nagrada Guest Review Award 2018, na visokom trećem mjestu našao Split, koji su pretekli u cijelom turističkom svijetu samo Rim i St. Peterburg. No, čini se da je u ponudi obiteljskog smještaja, s oko 25 tisuća postelja, Split dosegnuo i prekoračio svoje limite jer ponuda nadilazi potražnju, pa je budućnost zajamčena tek onim najboljima i u najvišoj kategoriji kvalitete.

Ništa bez kongresnog centra Čak i s pristojnom brojkom od oko pet tisuća kreveta u hotelima, bez istodobne izgradnje kongresnog centra te hotelske postelje neće imati nikakvog smisla. A kongresni centar sve se manje spominje. Upravo zbog toga što nema gdje ni smjestiti, a ni omogućiti sudionicima da komforno rade u kongresnim dvoranama, Split desetljećima zaobilaze veliki poslovni i znanstveni skupovi, seminari, kongresi koji su jamstvo cjelogodišnje sezone. Planovi gradnje kongresnog centra započeti još 2005. godine nikada nisu odmakli dalje od dobre volje i najave.