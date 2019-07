Čim smo je pozvali na mobitel, Jelena Ivulić, voditeljica Jadrolinijine agencije, "stvorila" se u subotu pred nama spremna iznijeti podatke za zadnji vikend u srpnju, jedan od udarnijih ovog ljeta. Od šest ujutro već je prošla kilometara i kilometara po vrućem asfaltu trajektne luke, koja je i ove subote bila puna ko čep. Ipak, sve se odvijalo po planu.

– Nema stajanja, ipak je zadnja subota u srpnju pa očekujemo najprometniji vikend općenito. Računamo da će tijekom ovog vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći više od 87 tisuća putnika i 16 tisuća vozila. Evo, sad je jutro i još smo na redovnim linijama, ali ćemo po potrebi uvesti i dodatne. Za sada sve štima, iako su oko 7.30 stigla tri trajekta s otoka – iz Supetra, Visa i Starog Grada, kao i brod "Marco Polo" iz Italije, iz kojeg je izišlo 800 putnika i 200 vozila. Nema velikih čekanja zahvaljujući dobroj koordinaciji naših snaga, Lučke uprave i policije – govori nam Jelena, dodajući kako sada ponedjeljak počinje preuzimati onu živost koju su prije imale subote. Ljudi su valjda shvatili da i tada mogu putovati pa nema više onih klasičnih subotnjih smjena.

– Kod nas je uvijek živo. Otvoreni smo 24 sata, pa udarnim vikendima budu radne i cijele noći. U ponoć terminal izgleda kao da je podne, jer putnici dolaze ostaviti vozila u redu. Linije za Brač su najfrekventnije, pa onda za Stari Grad, te katamaran za Hvar. Turista ima, iako se svašta govori. Lani smo prevezli 12 milijuna putnika na razini cijele "Jadrolinije", pa vjerujem da će tako biti i ove godine. Ma, nama je sve ovo normalno stanje – smije se "Jadrolinijina" djelatnica naviknuta na vrućinu i gužvu.

Rad na otvorenom upoznaju i mlade pripadnice Prometne jedinice mladeži Ana Duplančić i Ela Keč.

Svi su nervozni

– Ovdje smo od 6 do 14 sati. Kape su tu, užasno je vruće, ima puno prometa, a nas je malo. Jedva izdržimo. Najveća gužva čeka nas od 11 sati do 13.30 jer je tada najviše iskrcaja. Ljudi su jako nervozni, taksisti nikoga ne slušaju, nego staju svugdje, a mi duboko udahnemo, smirimo živce i kažemo sebi "možemo mi to" – uz osmijehe nam govore Ana i Ela dok ih ometamo u regulaciji prometa vozila koja se iskrcavaju iz broda "Marco Polo" koj je stigao iz Ancone.

Kažu nam da iskrcaj traje već sat i pol, a problem stvaraju drugi vozači iz smjera Pazara koje treba usmjeravati u pravu liniju. Sonja Šafranko s Gripa više ne ide autom na svoju Šoltu.

– Do luke se lako dođe, al trauma je iz nje izaći. Trebalo mi je sat i pol od dizanja rampe trajekta do doma na Gripama. Neću više! – sigurna je.

Ponedjeljak kao subota

Da se zna stvoriti problem na izlasku iz trajekte luke, potvrdio nam je i Vicko Vrgoč, šef operative Lučke uprave Split.

– Srećom, u koordinaciji s policijom prijelaz preko mosta na Bačvicama je prohodan. Gužva nastane kad dođu trajekti s Brača i Hvara, pa je "Jadrolinija" uvela raniji polazak s Brača kako se dolasci ne bi preklopili. Nije lako, jer ovo je ipak multidimenzionalna luka s kruzerima, trajektima, izletničkim drvenjacima... Evo, u nedjelju nam dolaze tri kruzera – dva na svojem vezu, a jedan na carinskom gatu, koji će dovesti oko 5000 putnika. Ipak, neće svi oni izići u grad. Dosta ih ide na izlete okolo... No, stiže nam ponedjeljak, koji postaje udarnički – zaključuje Vrgoč.