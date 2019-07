– Mislija je da sam ja stara žena koju može lako pripasti, al' nije računa da sam ja vlajina iz Sinja, kćer alkara, i da me se ne može tako lako zastrašiti. Ma, jadničak, taj komunalni redar, nije on kriv, neko mu je reka da to napravi. Zva me je i reka mi da moran povući tužbu inače da će mi biti ajme, da ću dobiti veliku kaznu i da će mi to priko penzije naplaćivati.

Sve to kazala nam je 87-godišnja Marica Plančić, vlasnica zemlje u Sitnom Gornjem preko koje dijelom prolazi ilegalna cesta pokraj koje se zadnjih mjeseci počeo gomilati građevinski otpad koji preko noći dovoze kamioni tko zna otkud. Zanimljivo je da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja još u svibnju 2014. godine naložilo Gradu Splitu da ukloni dio ceste kao nezakonitu građevinu.

No, Grad do danas nije postupio po tom rješenju, a kad je vlasnica parcele u rujnu 2015. godine zatražila od Ministarstva da joj kažu kad će se to dogoditi, dobila je odgovor da "u konkretnom slučaju, obzirom na namjenu građevine – cesta/javno dobro, iako je uvrštena na popis nezakonite gradnje, nije za sada prioritet ovog Ministarstva za prisilno uklanjanje".

I tako, umjesto uklanjanja, dogodilo se da se cesta počela proširivati mimo zakona i procedure te su se počele stvarati gomile nelegalno odbačenoga građevinskog materijala. Vlasnica parcele sumnja da tu ima i azbesta i tko zna kojeg drugog otpada.

– To nije zemlja koja je bačena bez veze, vidi se da je planski nasuta i da su kosine poravnate tako da su tim nasipanjen zapravo proširili cestu. Koliko ja znan, bilo je tu priko 200 kamiona koji su to iskrcali. Ma to je Grad Split dozvolija ili su to nebeski anđeli noću radili dovozeći šutu kočijama. Kad san prijavila to inspekciji, policiji, Ministarstvu i komunalnom redarstvu, očekivala sam da će netko nešto napraviti i to zaustaviti i ukloniti. E, ali baš suprotno, dva i po miseca nakon prijave, 11. lipnja ove godine, na mobitel me zove glavni komunalni redar Mladen Kokan (voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo i sindikalni povjerenik zaposlenika u gradskoj upravi – op.a.) i uvjerava me da bi bilo pametno povući prijavu jer bi u suprotnom oni mogli doniti rješenje po kojem ću ja biti obavezna ukloniti otpad sa svoje zemlje ili će to Grad napraviti na moj račun. A račun bi moga biti priko 100 tisuća kuna. Pita me je jesam li ja vidila ko je to istovariva. Pa šta san tribala, stajati u žbunju i snimati cilu noć kamione? Najgore mi je bilo to šta me ponižavaju i šta mi se rugaju... – veli ogorčena 87-godišnjakinja.

O svemu ovome pismeno je izvijestila i splitskoga gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu te pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu Damira Ordulja.

– Ovo je bila kap koja je prelila čašu. Već godinama uzalud tražin sastanke s bivšin i sadašnjin gradonačelnikon. Ali sa strane Grada nisu mi ni odgovorili, a kamoli pokazali želju za razgovorom – govori 87-godišnjakinja.

Prije 15-ak dana napokon je, nakon pismene pritužbe na rad voditelja komunalnog redara, bio dogovoren susret u Gradu, na kojem se, veli naša sugovornica, ništa bitno nije dogodilo niti je dobila ikakve konkretne odgovore.

– Saznala sam u međuvremenu da se to istovarivanje na mojoj zemlji obavlja po nalogu ili odobrenju Mjesnog odbora Sitno Gornje, a taj je odbor dio Grada Splita. To znači da Grad iskrcava nelegalni otpad na moju zemlju, a onda mi prijeti ucjenama da povučem prijavu. Pa di to ima? – ogorčena je Marica.

Upitali smo zato službeno Grad što se poduzelo u vezi s ovim pitanjem i jesu li ispitali navode o ucjeni i prijetnji izrečenoj od strane komunalnog redara. Zahvaljujući dogradonačelniku Splita Ninu Veli, kojeg smo naposljetku kontaktirali, promptno smo dobili odgovor koji potpisuje pročelnik Ordulj.

– Upoznat sam s dopisom koji spominjete u svom upitu, slijedom kojeg sam obavio razgovor s prozvanim kolegom koji je tvrdnje gđe Plančić opovrgnuo. Kolega je, uz suglasnost voditeljice Odsjeka redarstva, zatražio izuzeće iz ovog predmeta budući da se sa sinom Marice Plančić poznaje više od 30 godina. Zaključak sastanka je da će gđa Plančić podnijeti prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog ilegalnog odlaganja otpada na dijelu njezine parcele u Sitnom Gornjem, a ostavljena je mogućnost ponovnog sastanka ukaže li se potreba – odgovorio je Ordulj.