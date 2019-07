Doznali smo detalje drame koja se večeras odvijala u centru Splita - prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama, za sve je 'kriv' neispravan ventil na plinskoj boci.

Voditelj od djelatnika restorana je, naime, kao što to i inače radi, krenuo zamijeniti plinsku bocu (u objektu ih, inače, ima osam), a onda je iz nje počelo 'šištati'. Nije uspijevao zavrnuti njezin ventil, pokušao je zatim zatvrnuti i glavni ventil na plinskim instalacijama, no ni to nije bilo moguće.

Shvatio je što slijedi i onda je, zajedno s još jednim djelatnikom, krenuo upozoravati goste i tjerati ih iz restorana i sa štekata.

Zahvaljujući njihovoj prisebnosti i brzoj reakciji, svi gosti su se maknuli prije eksplozije, pa zbog toga i nije bilo ozlijeđenih.

Požar na Pjaci: 'Grunulo je dva puta, a turisti su mislili da je teroristički napad! Iz hotela povrh restorana gosti su bježali goli i bosi, nastali su pravi stampedo i neviđena panika...'

Panika i kaos u centru Splita: eksplodirala plinska boca u restoranu na Pjaci!; Vatra je ugašena, nema ozlijeđenih​