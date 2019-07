Gradonačelnik Andro Krstulović Opara u jednom od intervjua je kazao kako će Žnjan postati "nova razglednica Splita".

Spuštajući se Velebitskom ulicom na Šetalište pape Ivana Pavla II., nismo imali dojam da takva poteštatova izjava trenutno odgovara realnoj situaciji. Osim prilazne prometnice koja je u iznimno lošem stanju, dodatni kaos stvara improvizirana, bolje reći ilegalna "prometnica" kojom se dio vozača izravno s platoa uključuje preko pločnika u zakrčeno raskrižje na dnu Velebitske ulice.

Premda su više puta na tom "ulazu" na zemljani plato postavljani betonski blokovi, vozači takve barikade ignoriraju, bolje rečeno - uklanjaju. Tako je po tko zna koji put "T-križanje" ponovno na divlje postalo uobičajeno križanje s četiri prilazna smjera. Nekako se i uspiju sporazumjeti iskusniji vozači, ali ako se susretnete s nespretnom ili nesnalažljivom osobom za upravljačem, vodite se onom: "na silu, na silu, pa tko prvi popusti". Nažalost, zbog takvog stanja u prometu najviše trpe pješaci koji gotovo jedini poštuju propise.

Budući da upravo takvo ponašanje uzrokuje kolone na prilaznim smjerovima, samo to raskrižje nam je moglo biti tema cijele reportaže, no cilj je bio sagledati cijelu sliku Žnjana pa smo krenuli dalje. Naime, od spornog raskrižja do betonskih blokova na platou, kojima su postavljene granice parkirališta, kao da gledate "stari", kaotični Žnjan.

No, čim prijeđete tu granicu preko koje, srećom, ne mogu automobili, na naše iznenađenje, ako izuzmemo ležaljke s reklamnim suncobranima koje su suprotne važećem propisu o upravljanju pomorskim dobrom i tek jedan tuš koji ne radi, nismo mogli pronaći niti jednu drugu zamjerku.

Posebno raduje što su se domaći stanovnici u velikom broju vratili na Žnjan. Budući da je nekoliko posljednjih godina glasna glazba doslovno maltretirala kupače koji su na moru tražili malo mira, to je prvo što smo primijetili kao pozitivnu promjenu. Nismo jedini koji su to uočili, pa su takve pozitivne pomake Splićani nagradili svojim dolaskom na Žnjan.

- Puno je manje mladih stranaca. Ne smetaju oni meni ni sada, al' je činjenica da takvi gosti traže mista di mogu pit fluorescentne koktele u bokalima i prolivat se njima dok in tuče muzika na plaži. Moran priznat da mi to nije odgovaralo, a ka šta vidite, nema ih više. Očito su se pribacili na Bače i na Kašjune. Volila san se i tamo okupat, al' zadnjih par godina otkad je tamo beach bar više ne - kaže nam 40-godišnja Jelena.

Uhvatili smo je za kometar ispred prodavaonice, kaže, taman je išla kupiti breskve i kvarat lubenice za sebe i prijateljice. Budući da se voće opere na tuševima, direktno smo krenuli tamo jer smo pretpostavili da bismo mogli naći još kojeg domaćina.

Nismo se puno trudili uspostaviti komunikaciju s 45-godišnjim Tomislavom Petrićem jer nam je sam prišao i požalio se, misleći da smo inspektori, kako ne radi "srednji" tuš. Na naše pitanje sviđa li mu se "novi" Žnjan, bez puno uzbuđenja odgovara:

- Čin nema više auta koji dižu prašinu i dolaze do same plaže, mora bit bolje. Sad konačno imamo i WC, a prije si mora u kafiće molit da te puste. Kako oni nisu bili legalni, to je sve iz zahoda išlo u more, tako da je sigurno i more čistije otkad ih nema.

Žao mu je što Grad ne postavi nekoliko bova da se i brodom može doći blizu obale, ali nema veze, dodaje, tuševi su besplatni, kao i toalet, a i mirnije je. Nema više ležaljki raspršenih preko cijele plaže, već su složene ili poredane na jednom dijelu kupališta, tako da ostatak mogu prekriti ručnici. Lijepo je konačno vidjeti i šarenilo različitih suncobrana koje kupači sami donose.

Ugostiteljski objekti većinom drže pod kontrolom zadane im gabarite, a štekati su konačno - plažni. Nisu u potpunosti popunjeni, tako da se konačno može naći mjesto za kavu u hladovini kada sunce "udari" u glavu.

Tamarisi su narasli, pa stvaraju malo hladovine, a zeleni otoci, kao oaze, uljepšavaju pogled na prašnjavi plato koji za sada, uz prometni kaos na ulazu, najviše smeta većini posjetitelja.

Nigdje se šentade tako originalno ne koriste kao na plažama, a kada takvo nešto ugledate, znate da je to djelo Splićana. Nekima posluže kao hladovina, drugima kao ležaljka, trećima kao naslon, a starijem bračnom paru kao - stol za karte.

Svakako, Žnjan je promijenio svoje lice tijekom posljednje dvije godine. Ako se pita mlađe željne partijanja, vjerojatno žale za DJ-evima, dok su oni koji imaju nostalgiju za mirnim kupanjem i druženjem s prijateljima i obitelji na plaži konačno došli na svoje.