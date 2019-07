Splitska bolnica zapošljava nove kadrove: ako ste te struke pripremite se - čim ministar potpiše kreće javni natječaj 

Upravno vijeće KBC-a Split dalo je "zeleno svijetlo" za zapošljavanje novih 16 djelatnika koji će biti zaposleni u bolničkoj kuhinji, gdje nedostaje velik broj, kako kuhara, pomoćnih radnica, tako i osoba koje na kolicima dostavljaju hranu od kuhinje do pacijenata.

Odluka Upravnog vijeća je promptno upućena u Zagreb na potpis ministru zdravstva prof. dr. Milanu Kujundžiću, pa čim potpiše odobrenje i ono bude vraćeno u KBC Split, bit će raspisan javni natječaj za ta mjesta u kuhinji.

Kao što je javnosti, a i bolničkim pacijentima malo poznato, bolnička kuhinja već duže vrijeme muku muči s kadrovima, tako da oni koji rade u kuhinji, kako na Firulama tako i na Križinama, doslovno padaju s nogu od posla. Situacija je takva jer je zapošljavanje u bolničkoj kuhinji bilo godinama zapostavljeno i tek se sadašnje ravnateljstvo KBC-a Split "uhvatilo u koštac" s ovim problemom. Zaposlenici kuhinje imaju veliki broj prekovremenih sati, kao i slobodnih dana koje ne mogu iskoristiti, pa tako neki od njih imaju i po 40-ak, dok o korištenju nekakvog godišnjeg odmora mogu samo sanjati. Barem dok se novih 16 djelatnika ne zaposli.

Da bi ovu priču pospješili brojkama, treba svakako navesti da se u dvije bolničke kuhinje na Križinama i na Firulama dnevno pripremi oko 3600 raznih obroka. Podosta je djelatnica i djelatnika kuhinje u proteklim godinama otišlo u mirovinu, na porodiljni ili su se, nažalost teško razboljeli, a da na njihovo mjesto nitko nije zaposlen. Nedavno su i dva kuhinjska vozača dala otkaz, a to se radno mjesto nije popunilo. Tako bolnica na Firulama ima samo jednog kuhinjskog vozača, dok ona na Križinama nema ni jednog, pa u toj bolnici hranu do pacijenata "prevoze", odnosno guraju ili vuku pomoćnice i to sve na kolicima starim nekoliko desetljeća.

Stižu i anesteziolozi

No, koliko god zaposlenicima bolničke kuhinje bilo teško, a teško im je, moraju se tješiti da nisu jedini u KBC-u Split, kojima je tako. Naime, i bolnički anesteziolozi, kojih nedostaje već godinama, a o čemu isto toliko pišemo, dežuraju tijekom jednog mjeseca i do osam puta, jer ih nema dovoljno, s obzirom na to da "svježe krvi" neće biti barem još dva mjeseca.

Naime, već u rujnu ove godine splitska Anesteziologija dobiva sedam novih, "gotovih" specijalista anesteziologije i intenzivnog liječenja, što će biti veliki "bonus" za splitsku bolnicu, a to će značiti i manje dežuranja među njima. Isto tako, tijekom sljedeće godine očekuje se još troje specijalista anesteziologije i intenzivnog liječenja.

Da ovo ravnateljstvo KBC-a Split misli na budućnost KBC-a Split, govori i činjenica da je trenutačno na specijalizaciji za anesteziologiju i intenzivno liječenje još 20-tak specijalizanata, koji će u budućnosti "uspavljivati" pacijente u KBC-u Split.