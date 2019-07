Kad je u veljači ove godine Splićanka Jelena Lušić primila račun za mobitel od teleoperatera A1, prvo što je pomislila bilo je da se radi o pogrešci. Naime, iznos računa od 300 kuna nikako se nije poklapao s njezinim dotadašnjim troškovima, koji su u prosjeku mjesečno iznosili oko 100 kuna.

Nazvala je Službu za korisnike da ih na to upozori, gdje su joj odgovorili kako je 16. siječnja ove godine u poslovnici partnerske tvrtke "Fibis Mobile" u trgovačkom centru "Joker" sklopila s A1 novu ugovornu obvezu na 24 mjeseca, te preuzela mobitel Samsung Galaxy 9+.

Zbunjena Jelena odgovorila je da ona nije uzimala nikakvu novu pretplatu niti je tog dana bila na tom prodajnome mjestu. I dok je pokušavala objasniti kako ona nema veze s tim, u jednom trenutku samo joj je sinulo – osobna iskaznica. Bolje rečeno, ukradena osobna iskaznica.

Dakle, ona je 4. studenog prošle godine izgubila svoju ispravu u Uber vozilu, kad joj je iz torbe ispao novčanik u kojem je, osim identifikacijske isprave, imala još nešto gotovine. Dokument je odmah poništila u policiji te je već 6. studenog izradila novi.

Dva mjeseca kasnije netko je s preslikom njezine nevažeće osobne iskaznice i krivotvorenim potpisom sklopio s A1 novi pretplatnički ugovor na 24 mjeseca uz kupnju, odnosno otplatu već spomenutog uređaja. Tu sad nastaje problem s tvrtkom A1 koji naša 35-godišnja sugrađanka pokušava riješiti već šest mjeseci.

– Zaposlenici u poslovnici partnera tvrtke A1 očito nisu provjerili fotografiju i potpis na osobnoj iskaznici, jer da su to učinili, lako bi utvrdili kako osoba koja je sklopila ugovor nije ona čija se fotografija nalazi na osobnoj iskaznici. Sve sam odmah prijavila policiji, čiji su djelatnici zaista ekspresno identificirali počinitelje kaznenog djela prijevare, krivotvorenja isprave i zlouporabe osobne isprave. Slučaj je proslijeđen na postupanje Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja mobitel lociran i zaplijenjen – navodi Jelena i dodaje kako je policija procijenila kako je ukupna šteta nastala krađom njezina identiteta oko 9000 kuna.

Zbog svega navedenog, uputila je na adresu tvrtke A1 nekoliko prigovora u kojima je tražila poništenje spornog ugovora i otpis svih računa, koje, s obzirom na to da smatra da za njih nije odgovorna – nije plaćala. No, uredno je plaćala svoju pretplatu na mobilni internet.

– Na prvi prigovor dobila sam odgovor kako je moj zahtjev za poništenjem ugovora odbijen, uz obrazloženje kako "ne vide ništa sporno u proceduri sklapanja ugovora". Nakon još jedne opomene o neplaćanju računa, u travnju sam ponovno uputila prigovor, ovaj put Povjerenstvu za rješavanje pritužbe potrošača, gdje sam još jednom navela sve činjenice slučaja i priložila svu relevantnu dokumentaciju, kao i potvrdu podnesene prijave kaznenog djela u Drugoj policijskoj postaji u Splitu.

- No, usprkos svim navedenim činjenicama i neosporivim dokazima, te popratnoj dokumentaciji kojom su potvrđeni svi moji navodi, Povjerenstvo tvrtke A1 opet nije uvažilo moj zahtjev za poništenjem ugovora. U svojem odgovoru navode da posjeduju valjani pretplatnički ugovor i popratnu dokumentaciju, te da su pri zasnivanju pretplatničkog odnosa poštovane sve propisane procedure i da pri tome nisu uočili postojanje nedostataka, što je u najmanju ruku smiješno – objašnjava naša sugovornica.

No, to nije sve. Jelena je bila dugogodišnja pretplatnica Vipa, sadašnje tvrtke A1, te se nadala kao vjerni korisnik da će joj teleoperater izići ususret i barem se ispričati zbog propusta, ali to se, nažalost, nije dogodilo.

– Namjerno zanemaruju činjenice, ustraju s provođenjem ugovora koji nisam sklopila, te mi svaki mjesec šalju račune i opomene za usluge koje ne koristim. Sve skupa poprilično je apsurdno s obzirom na to da je policija utvrdila sve detalje ovog slučaja, identificirala počinitelje i zaplijenila sporni uređaj, tako da je svima i više nego jasno da ga ja nikad nisam posjedovala, niti sam ikad sklopila korisnički ugovor za usluge za koje mi šalju račune. Samo je pitanje dana kad će mi poslati opomenu pred ovrhu s obzirom na to da navedene račune ne namjeravam plaćati. Također, ako je mobitel lociran i oduzet, te nitko ne koristi njihove usluge, tvrtki A1 zapravo nije prouzročena nikakva šteta, pa se pitam čemu sve ovo – podvlači Jelena.

No, ni to nije sve. Isti počinitelji ovog kaznenog djela na jednak su način preko Jelenine osobne iskaznice sklopili sličan korisnički ugovor s tvrtkom HT, te su u poslovnici "Europhone" u centru Mall of Split, također koristeći se njezinom nevažećom osobnom iskaznicom, preuzeli mobilni uređaj iPhone XR. Međutim, HT je nakon prvog prigovora i uvida u dokumentaciju prepoznao da se radi o slučaju zlouporabe, te su sporni ugovori raskinuti, a iznosi računa otpisani.

HAKOM naložio tvrtki A1 prestanak naplate Jelena je slučaj prijavila i Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM), koja u svojem rješenju nalaže tvrtki A1 da joj prestane s naplatom računa vezanih uz ugovor iz siječnja do pravomoćnog rješavanja pitanja utvrđivanja stvarnog potpisnika ugovora. Njoj pak nalažu da u roku od mjesec dana od primitka rješenja pokrene postupak pred Agencijom za zaštitu osobnih podataka kako bi se utvrdilo je li prilikom sklapanja ugovora izvršena nedvojbena identifikacija podnositelja zahtjeva i stvarnog korisnika.