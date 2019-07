Glavni ravnatelj policije Nikola Milina službeno je potvrdio da je u utorak ujutro u splitskoj "Čistoći" uhićeno "više osoba". Također je kazao kako se provode izvidi zajedno s Uskokom te da se radi o kolektivnim kaznenim djelima u kojima je sudjelovalo više osoba.

U policiji nisu željeli govoriti o detaljima akcije jer je riječ o slučaju iz nadležnosti Uskoka, a prema neslužbenim podacima, osim uhićenja, pretraživani su uredi i stanovi na splitskom području.

Policija je tijekom jučerašnjeg jutra obavila niz razgovora u upravnoj zgradi ove komunalne tvrtke, ali i na susjednom odlagalištu Karepovac. S USKOK-ovim djelatnicima su nakon nešto više od sat vremena otišli jedan poslovođa i nekoliko radnika, a kasnije i Ante Aleksić, sam direktor ovoga gradskog poduzeća. Zanimljivo je napomenuti da je upravo Aleksić prije najviše funkcije bio dugogodišnji direktor tehničke službe ovoga gradskog poduzeća, pod čijom je izravnom nadležnošću bio i Karepovac.

Da je u prostorije "Čistoće" upao Uskok odmah nam je, bez sustezanja, potvrdila i Ljubica Vrdoljak, šefica Operativne službe te gradske tvrtke. Kazala nam je kako su policijski djelatnici bili u upravnoj zgradi, ali i na deponiju Karepovac.

Prema njezinu mišljenju, radi se vjerojatno o anonimnoj prijavi koja se odnosi na nešto što je odloženo na dio odlagališta gdje se trenutno svakodnevno odlaže komunalni otpad, nakon što je završena prva faza njegove sanacije u sklopu koje je većina otpada prekrivena.

Priznala nam je da ju je sve ovo skupa ipak – šokiralo.

– Ovdje se radi o nekome tko je zločest i želi loše "Čistoći", sumnjam da se radi o nekome unutar tvrtke. Na kraju, samo mogu reći da sam sretna što sam pred mirovinom – naglasila je Vrdoljakova, koja će svoje umirovljeničke dane početi živjeti od rujna.

Da je iznenađen ovakvim razvojem događaja, potvrdio nam je i Miroslav Delić, bivši direktor ovog komunalnog poduzeća, a trenutno prvi čovjek javnog prijevoznika "Prometa".

– Moram priznati da me iznenadila vijest o Uskokovoj akciji u "Čistoći", koju sam pročitao u medijima. Kada sam ja postao direktor ove komunalne tvrtke, zatekle su me priče o problemima koji se događaju s vozilima koja dovoze otpad na Karepovac. Na to su me upozorili stanovnici koji žive oko deponija. Nakon toga sam naložio da se oko deponija stavi ograda duga dva i pol kilometra, te smo uveli 24-satni nadzor na samom ulazu u odlagalište. Nadalje, svojim zaposlenicima koji tamo rade, kao i zaštitarima, dao sam jasne upute i pravila ponašanja svih koji dolaze na deponij – navodi Delić, koji nam je također potvrdio da njega u ovom slučaju nitko nije kontaktirao, niti on ima ikakvih saznanja o eventualnim sumnjivim aktivnostima svojih bivših djelatnika.

Iako za to još uvijek nemamo službenu potvrdu, u kuloarima se nagađa kako bi predmet istrage USKOK-a bio dovoz građevinskog materijala na odlagalište Karepovac, koje zakonom nije dozvoljeno, s obzirom na to da se radi o deponiju za komunalni otpad.

No, javna je tajna da su na tom brdu završile određene količine "šute" i zemlje, tim više što na području Splitsko-dalmatinske županije još uvijek ne postoji legalna lokacija za deponiranje takve vrste otpada.

Samo po sebi odlaganje građevinskog otpada na deponiju i nije razlog za "češljanje" "Čistoće", ali ako je tu bilo uključeno primanje mita i sudjelovanje više osoba koje su se time okoristile, onda svakako ima osnove za ovakvo postupanje.