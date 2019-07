Srce nam je bilo u grlu dok smo se vanjskim liftom za radnike uspinjali na 70 metara visine, koliko zasad ima Dalmatia Tower, drugi toranj Westgatea na splitskoj Kopilici. Do iduće godine ova će građevina na ulazu u centar grada "narasti" još 45 metara, čime će postati najviši objekt u državi.

Od planiranih 27 katova, zasad ih je napravljeno 20, a kako su na toj, trenutačno posljednjoj etaži u tijeku teški građevinski radovi, našu novinarsku ekipu pripustili su nakratko na devetnaesti kat. Približavanje rubu bilo nam je strogo zabranjeno, a glavni ljudi na gradilištu nisu nas ispuštali iz vida.

Čak i s te pristojne udaljenosti od ograde, pogled na grad sa svake strane vrijedi, što se kaže, milijun dolara! S ove visine i Sjeverna je luka lokalitet vrijedan divljenja...

Zapne, istina, pogled i na ponekim "nesavršenostima", kao što je zgrada Spaladium Arene, no to je zbilja zanemarivo prema ukupnom dojmu. U svakom slučaju, Splitu je iz ove perspektive teško naći veću manu... U to bi se, od iduće godine, trebali uvjeriti i svi oni koji budu boravili u Dalmatia Toweru, prije svega gosti prvog hotela "Marriot" u Hrvatskoj, koji će u drugom tornju Westgatea imati 200 soba, a svaka od njih će, što je poseban kuriozitet, imati spektakularan pogled na more.

Hotel bi za prve goste trebao biti spreman do početka iduće turističke sezone, kad se planira i dovršetak izgradnje najvišeg nebodera u državi.

Da su stvari tekle prema planu, sve je moglo biti gotovo još lani, ali investitor se suočio s tromom administracijom, zbog čega se na Dalmatia Toweru nije ništa radilo dulje od godinu dana. Kako nam objašnjava Davor Pavlov, član Uprave tvrtke investitora "Westgate Tower" d.o.o., otkako su predali zahtjev za izmjenu građevinske dozvole, prošle su dvije godine i devet mjeseci dok je nisu dobili.

– Usudio bih se reći da je administrativna procedura bila prekomjerna. Na to su se nadovezale poslovne teškoće zagrebačke "Tehnike", kao glavnog izvođača radova. Situacija se naposljetku riješila i "Tehnika" je opet nastavila s radovima, a timu izvođača pridružio se i ugledni partner, njemački LSG. Zbog proteka vremena i izmijenjenih okolnosti kao što su povećani gabariti zgrade, te poskupljenja troškova građenja zbog nedostatka radne snage, morali smo prilagoditi i cjelokupnu financijsku konstrukciju, čime se još bavimo. Možemo slobodno reći da bi projekt već bio završen da nismo proveli toliko vremena čekajući na dozvolu, a hotel bi bio spreman za rad još u lanjskoj sezoni – govori Pavlov.

Izmjena građevinske dozvole tražila se zbog namjere izgradnje dodatnih deset katova, budući da ih je prvotno bilo planirano 17.

Kako bilo, odgađanja više nema. U ovom trenutku na objektu radi 80 radnika – 60 ih je iz "Tehnike" i oni su zaduženi za građevinsko-obrtničke radove, dok 20-ak djelatnika LSG-a radi na fasadi, opremanju hotela i strojarskim instalacijama.

S nama je u obilasku gradilišta bila i Anamarija Komar iz Odjela prodaje i marketinga Westgate Towera. Cijeli je projekt, kaže ona, bio izuzetno zahtjevan, zato voli reći da u ovim tornjevima, osim betona, ima i puno truda i nade...

– Od samog početka gradnje nisam čula loš komentar od građana, što je u Splitu rijetkost. Ljudi su valjda fascinirani ovim visokim građevinama, ne znam... Imamo dvojicu sugrađana koji vjerojatno žive u blizini i komentiraju nam preko Facebooka što se događa na gradilištu. Ako ne vide radnika koji dan, nije im drago... U svakom slučaju, Westgate je odavno prestao biti projekt obitelji Komar jer su ga Splićani već u startu prigrlili. Pogledajte vi ovo, stojimo na ovolikom gradilištu, a prašinu uopće ne osjećate jer smo sa svih strana okruženi morem. Nećete to doživjeti u Londonu ili Dubaiju. Svaki put kad nam dođu ovdje vodeći ljudi iz "Marriota", samo ponavljaju "It's fascinating" – povjerava nam Anamarija Komar.

Kako bilo, od 16. do 26. kata drugog Westgate tornja bit će hotelske sobe, na 15. katu wellness s pripadajućim sadržajima, dok su na donjim katovima planirani poslovni prostori, konferencijske dvorane i ugostiteljski objekti.

Investitor Dalmatia Towera stalno zaprima pozive zainteresiranih zakupaca, no kako stvari stoje, vrlo je vjerojatno da će dio ovog poslovnog nebodera biti rezerviran za IT sektor.

– Jedinstvenost koncepta očituje se i u najmodernijoj telekomunikacijskoj infrastrukturi baziranoj na optičkoj tehnologiji, koja je upotpunjena zajedničkim sigurnim prostorom za smještaj podatkovnih centara. Sve zajedno kreirat će u Splitu daleko najpoželjniji i jedini takav radni prostor za djelatnosti iz propulzivnog tehnološkog i IT sektora, koje kreiraju visoku dodanu vrijednost. Razmišljamo i o povećanju hotelskog dijela sa smještajnim kapacitetima, za što bi bilo potrebno izmijeniti dozvolu. S obzirom na to da imamo loša iskustva s trajanjem procedure, o tome, međutim, još nismo donijeli konačnu odluku – napominje Davor Pavlov iz tvrtke "Westgate Tower".

Nagrada do nagrade Projekt Westgate dobitnik je European Property Award kao najbolji u kategoriji visokogradnje poslovne namjene za 2017./18. godinu. Dobitnik je i Cemexove nagrade za održivu gradnju, budući da je projektiran po najvišim standardima kvalitete i energetske učinkovitosti te je prvi hrvatski poslovni objekt s LEED, energetskim certifikatom A-klase, koji se dodjeljuje za primjenu sustava "zelene" gradnje. Projektom je dodatno valoriziran i Dioklecijanov akvedukt iz 4. stoljeća, koji je sačuvan u cijelosti i kao takav u svojoj punoj dužini prezentiran je uz sjeverni dio Dalmatia Towera, što je dalo dodatnu vrijednost ovom suvremenom urbanističkom konceptu.

Od 200 do 400 milijuna kuna Toranj A Prizemlje i 12 etaža, danas sjedište OTP Banke. Završen i useljen 2016. godine. Vrijednost investicije je 200 milijuna kuna plus PDV. Toranj B Dalmatia Tower, sastoji se od prizemlja i 27 katova te pripadajućih šest podzemnih etaža. U njemu će biti smješten prvi hotel 'Marriot' u Hrvatskoj. Vrijednost ove investicije je 400 milijuna kuna plus PDV.