Gospođa iz ove priče ima psa i voli ga ljubavlju nadljubavnom, pa kad je čuješ kako priča o njemu začudiš se samo, jer to je tako pametan stvor, kako još nije upisao fakultet, te je tako, mrvu još zamantana od popodnevne sijeste - drijemala bi ona još, no zov svete dužnosti svakog psovlasnika bijaše jači od svega - krenula s njim u šetnju.



Taman u tom trenu uz njihov put parkirala se nova, fino izglancana škoda - nije stalno u susjedstvu, njen vlasnik nekomu je došao u goste - i njen vlasnik je taman ulazio u portun kad se, očito zaokupljen mišlju o svojoj ljubimici češke proizvodnje kojoj će, da bi ona njemu služila, služiti do vječnosti, još jednom osvrnuo na nju. U zao čas. Istog trenutka dreknu:



- Ej, nisam ja kupio auto da tvoj pas piša po njemu - vikao je je dok crno pseto iz susjedstva još uvijek držalo visoko dignutu zadnju nogu pored zadnjeg lijevog škodina kola. - Tek sam tri rate kredita platio...



Gospođi nije bilo jasno kako netko može imati nešto protiv jednog tako milog i pametnog stvorenja kao što je njezin pas, a kako je bila prestavnica, štoviše manekenka splitske škole ženskog govorništa odgovori mu nesmiljeno i žestoko.



S obzirom da njihove izjave i riječi nisu autorizirane neću ih ovdje citirati, a skukob dva fetiša potrajao je dobrih pet minuta. Tko je izvukao deblji kraj? Prije svega, svi oni u susjedstvu kojima je, zbog dreke, bio narušen poslijepodnevni odmor, a predstavom bez plaćenih ulaznica bilo je počašćeno i nekoliko slučajnih prolaznika. Po svemu sudeći stranaca koji su načuli ponešto o mediteranskom temperamentu, no sad su ga mogli i uživo vidjeti. U svoj njegovoj punoći.



Tako smo zabilježili još jedan prizor iz stvarnosti ovoga grada.