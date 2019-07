Ajme, upast ću u nedozvoljeni minus na tekućem, pa onda blokada kartice i dalje kako slijedi: svjetli rezerva na autu, a ja bespomoćan, s punom košarom na blagajni, a kartica, joj bruke, ne prolazi, djeca kreću u školu, a ja nemam 10 kuna da im dam za marendu...

Bila to fobija, noćna mora ili opravdani strah, no - slutim da u tomu nisam usamljen - ta misao me stalno progoni, a protiv nje se nastojim boriti prevencijom - svakog mjeseca prije nego što će mi doći na naplatu računi s kartice s odgodom, prethodno sve izračunavši, odem na banku i na svoj tekući nabacim sve ono što fali i još poneku kunu više. Koje sam, naravno, uzeo s onog računa s odgodom...

S druge, pak, strane Murphyjev zakon - to je ono kad feta kruha s maslom uvijek pada na stranu na kojoj je namazano maslo - kaže: Ako se zezne službenica ili blagajnica pri nekoj novčanoj transakciji, zeznut će se uvijek na tvoju štetu'.

Sad se ove dvije priče stapaju u jednu: Dva dana prije nego će mi doćni na naplatu ono s kartice s odgodom odem do svoje banke kako bi djelovao, na već opisani način, preventivno. Te uplatim, makar sam u tom trenutku tako mislio, neku lovu na svoj račun.

Službenica za šalterom ljubazna i mlada. Uzima novac, broji, te dok tipka po računalu dobrohotno mi priopćava kako su sada kamate na gotovinske kredite niže, pa kako bi mogao ono zeru moga kreditića reprogramirat i spojit s minusom na tekućem, pa sve vraćat s nižom kamatom...

- Je, ali rok za otplatu bio bi duži - branim se.

- Ali, kamata vam je niža - uporna je ona.

- ... imam još dvi godine za vraćat, a krediti su najmanje na tri, pa sve dođe na isto - ne dam se ja.

- Javite se ipak osobnoj bankarici...

Dok traje konverzacija ona mi na onom ekraniću nudi na potpis onaj formularić, potpisujem, još uvijek zabavljen mišlju o nižoj kamati, ne proučavajući temeljito što tamo piše. Ona printa papir, uzimam ga, i koji trenutak prije nego ću ga, kao i obično, turnuti u džep, tko zna čime vođen, bacam oko na njega.

Kad: 'Šta je ovo, minus mi je puno veći nego što bi trebao biti? Gdje sam se preračunao?' Onda gledam malo bolje, te tek sad vidim da na potvrdi koju mi je printala službenica piše: 'Isplata s kunskog računa'.

Uplatio ja novce, a po ovom papiru ispada da je ona meni isplatila, skontam brzo, pa se u jednom skoku ponovo nađem na šalteru.

- Ajme, skužajte, cila sam zamantana - ispričava se službenica.

Sreća da sam odmah skužio, tko zna što bi bilo da se to dogodilo koji dan kasnije, kad kartica već bude blokirana. Tko bi mi vjerovao? Bilo bi bruke na blagajni u samopoluzi i svjećica od rezerve na autu bi uzalud svijetila...

