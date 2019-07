Gradski vijećnici pokušavaju ispraviti sramotnu grešku koja im se dogodila, odmah se zahuktala atmosfera u Banovini

11:26 - U nastavku sjednice zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović Tomaš izvijestila je o tijeku projekta Maestral - 4. palme te je istaknula kako se kroz mjesec dana očekuje građevinska dozvola za objekt na Blatinama na mjestu gostionice 4 Palme, nakon čega bi se krenulo u natječaj za izvođača radova. Najavila je useljenje za godinu dana.

- Svjesna sam da je objekt u oblacima dok ne krene izgradnja - kazala je.

Izvješće je jednoglasano usvojeno.

Što se tiče izgradnje “Hospicija Matošić”, zamjenica je izvijestila kako je u tijeku javna nabava radova, te da je pred vratima i realizacija za godinu dana.

Podsjetila je kako je 2009. otvoren objekt u prvoj fazi s kuhinjom te da se u međuvremenu rodila inicijativa za hospicijem.

- Objekt će zadržati kuhinju, a na prvom katu će biti upravne prostorije a na zadnje dvije etaže 14 soba s 22 ležaja.

Predstoji nam uređenje odnosa sa Splitsko-dalmatinskom županijom čiji će provoditelj usluge biti Dom zdravlja - istaknula je Hrgović Tomaš.

Čikotić je pitao je li Grad planirao prijaviti ovaj projekt za 100-postotno financiranje preko Eu fondova za koji je natječaj u tijeku, gdje bi mogao dobiti 15 milijuna kuna. Ako ne, imaju li u vidu neki drugi projekt?

Dogradonačelnica mu je odgovorila kako u ovom trenutku, nažalost, ne postoji otvoreni natječaj u EU za zdravstvenu ustanovu, a ovaj o kojem se pričaiz EU je deinstitucionalizacija.

Izvješće je jednoglasno usvojeno.

09:37 - Nastavak sjednice Gradskog vijeća odmah je uzburkao duhove i to po pitanju amandmana na Odluku o ugostiteljskoj djalatnosti koji je predložio Most, a uključuje prijedlog da ugostiteljski objekti u staroj jezgri radnim danim mogu raditi do 24 sata a petkom i subotom i dan uoči blagdana do dva ujutro, s tim da se na terasama glazba gasi do 23.30.

Vijećnici su greškom umjesto te vrste ugostiteljskih objekata izglasali sve navedeno - za kioske. Danas se pokušava pronaći rješenje za tu situaciju, odnosno način kako ispraviti taj propust.

Javio se Ante Čikotić koji je kazao kako očito nije bilo političke volje da se riješi amandman. Na to se javio Tomislav Prljević:

- Mi nismo sudjelovali u donošenju amandmana, usvojili smo što ste predložili. U niti jednom trenutku nismo sumnjali u grešku, to je objektivno isključivo vaš problem. Nije korektno da nas prozivate. Svjesni smo da neke stvari nisu bile intencija. jedino možemo na nekoj sljedećoj sjednici novu odluku - kazao je.

Jakov Prkić je odgovorio Prljeviću kako se dobro zna o čemu se razgovaralo.

- Grešku ste vidjeli pa bi bio red da ste tada reagirali, ali ste mudro šutjeli i smijuljili se. Ako je tako, i mi ćemo se ponašati isto, ali kad dođemo u obrnutu situaciju, nemojte se žaliti - poručio je. Goran Kotur (SDP) podsjeća kako je postojao politički dogovor brz obzira na tehničku omašku

- Ako se ne poštuje politički dogovor, ako ćemo jedni drugima ovako uklizavati, onda to nije dobro - rekao je Kotur. Čikotić se obratio Prljeviću kazavši kako ne uvažava potrebe građana već se bavi procedurama.

- Ja se ispričavam zbog greške, hoćete li se vi ispričati za svojih 20 godina rada? Potom je stanku od par minuta nakon čega je na kraju povukao amandman.