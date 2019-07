U Splitu 'pukla' vijest o dramatičnoj potjeri za dvojicom imigranata po centru grada; Od policije smo doznali što se točno dogodilo...

Splitska je policija jutros oko pet sati u centru grada hvatala dvojicu migranata koji su pobjegli iz Centra za strance u Trilju!

Ovakva je informacija došla do nas tijekom dana, no nakon što smo kontaktirali policiju ispostavilo se da je od svega jedino točno bilo to da su se bavili dvojicom migranata.

No, niti su pobjegli iz Trilja pa se nekako "prošvercali" do Splita niti su ih hvatali, bar ako je suditi po službenim informacijama.

Naime, u autobusu koji je jutros oko pet sati vozio iz Sinja prema Splitu nalazio se i jedan policajac kojem su se učinila sumnjivim dvojica mlađih muškaraca, a naknadno se utvrdilo da se radi o dvojici Iranaca starima 31 i 25 godina koji su stigli iz susjedne BiH.

- Po dolasku u Split osobe su privedene u službene prostorije zbog sumnje da se radi o osobama koje ilegalno borave na području RH. Utvrđeno je da se radi o dvojici državljana Irana koji su u ilegalnom boravku u RH, a prema kojima se postupilo sukladno Zakonu o strancima.

Izdano im je rješenje o povratku, prema kojem su dužni napustiti teritorij RH. Napominjemo kako navedene osobe prethodno nisu bile smještene u Tranzitnom prihvatnom centru za strance Trilj - službeno su odgovorili iz splitske policije.