Split dobio 'Berlinski' zid: visoka betonska barijera 'niknula' uz novi trgovački centar koji se opasno približio prometnici; Provjerili smo - puno joj je bliže nego što piše u građevinskoj dozvoli, što kažu Grad i inspekcija?

Uz Ulicu kralja Stjepana Držislava na Sirobuji, ispod nadvožnjaka, tvrtka "Lidl Hrvatska" počela je graditi novi trgovački centar, četvrti na području našega grada. Ta informacija sama po sebi ne bi bila sporna, jer imamo potvrdu od Grada Splita da su za spomenuti građevinski zahvat ishođene sve potrebne dozvole. No, ipak, kad dođete na samu lokaciju, ne možete se ne zapitati sljedeće: kako to da je zid objekta tako blizu prometnice, a o nogostupu da i ne govorimo.

Naime, tik do autobusnog ugibališta u Ulici kralja Stjepana Držislava, na susjednoj parceli niknuo je tri metra visok zid koji nas je u tom dijelu podsjetio na onaj nekadašnji – Berlinski.

Baš smo zbog te situacije gradski Upravni odjel za prostorno planiranje pitali koliko, prema GUP-u, objekt mora biti udaljen od ceste, dakle od UIice kralja Stjepana Držislava, te u kojem je ona trenutačno statusu – upravljaju li njome Hrvatske ceste ili Grad Split, te utječe li to na same odredbe udaljenosti objekta od prometnice s obzirom na njezino značenje.

Ana Sapunar, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, poslala nam je sljedeći odgovor:

"Za poslovnu građevinu trgovačke namjene na lokaciji navedenoj u vašem upitu izdana je građevinska dozvola od 28. prosinca 2018. godine te rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole od 6. ožujka i 17. travnja ove godine. Građevinskom dozvolom je određena udaljenost građevnog pravca od Ulice kralja Stjepana Držislava i iznosi minimalno 11,83 metra te je u spis priložena potvrda glavnog projekta od Hrvatskih cesta. Početak građenja je prijavila tvrtka 'Lidl Hrvatska' 30. svibnja ove godine."

Odgovor nas je prilično iznenadio, konkretno dio koji se odnosi na udaljenost od prometnice, jer je naša reporterska ekipa, kad je bila na terenu, slobodnom procjenom utvrdila da od rubnjaka trećeg ulijevnog traka do "Lidlove" parcele ne može biti više od pet, u najboljem slučaju šest metara! Tražili smo dodatno pojašnjenje u Banovini, odnosno pitali smo znači li to da se na terenu odstupilo od građevinske dozvole i što Grad u tom slučaju može poduzeti, no do zaključenja broja još uvijek nismo dobili odgovor. Nadalje, na tom je potezu Magistrale planiran nogostup, biciklistička staza i zeleni pojas na onom dijelu gdje je to određeno prostornoplanskom dokumentacijom, što nam je potvrdio i Jurica Vojnović, pročelnik Službe za izgradnju.

Pitanje koje se logično nameće jest ima li ovdje posla za građevinsku inspekciju, koja bi trebala utvrditi gradi li se objekt u skladu s građevinskom dozvolom kad je u pitanju udaljenost od ceste. Spomenimo i to da je obližnji "Konzumov" centar od Ulice kralja Stjepana Držislava udaljen oko 15 metara, a nalazi se uz istu prometnicu, udaljen nekih 100 metara.