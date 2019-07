'Ispada da je Županija u koncesiju dala nezakonit objekt, iako smo ih na vrijeme upozoravali na to i tražili da dobiju nedvojbeno očitovanje nadležnih službi jesu li radovi 'pokriveni' dozvolama', kaže Srđan Marinić, predsjednik Društva 'Marjan'

Duže se vremena o tome pisalo i govorilo, ali sada je službeno – na Benama se bespravno gradilo.

Državni inspektorat očitovao se na upit Društva "Marjan", u odgovoru je nedvosmisleno istaknuto kako su na višestruko zaštićenom području spomenute uvale obavljeni nezakoniti građevinski radovi.

– Utvrđeno je da je bespravno izvedena rekonstrukcija/dogradnja postojećih poslovnih građevina – restorana i suvenirnice, te da je izgrađeno više građevina bez akta kojim se odobravaju radovi, te su pokrenuti upravni inspekcijski postupci, a sve u skladu sa Zakonom o gradnji – navodi se u dokumentu koji potpisuje Albina Balić, viša građevinska inspektorica, a koji posjeduje i naša redakcija.

Kad smo nedavno pisali o tome da koncesionar Igor Sapunar, nećak Željka Keruma, daje dijelove tog marjanskog kupališta u potkoncesiju, pokazali smo fotografije kako je izgledao objekt restorana "Benedikt" prije i poslije bespravnih radova. Prema prijavi koju je inspekciji slalo Društvo "Marjan", ugostiteljski je objekt nezakonito dograđen za 170 četvornih metara, čime je ukupno povećan na površinu od 349 kvadrata.

Prijavu, kako kažu, temelje na dokumentaciji u kojoj je naveden izvorni tlocrt restorana na Benama. Podsjetimo, bitno je kad su ilegalni radovi izvedeni. Ako su građevinari bili aktivni poslije 2004. godine, nakon što je izmijenjen Kazneni zakon, onda je riječ o kaznenom djelu.

Prema članku 212. Kaznenog zakona, onaj tko "protupravno gradi na području koje je proglašeno zaštićenom prirodnom vrijednosti, kulturnim dobrom ili drugim područjem od posebnog interesa za državu kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina". Ovo je područje prije toga bilo zaštićeno kao park-šuma i kao pomorsko dobro, a od 2014. je zaštićeno i kao kulturno dobro. U Društvu "Marjan" na osnovi fotodokumentacije smatraju da su radovi izvedeni nakon izmjena Kaznenog zakona.

Bivši gradonačelnik Željko Kerum je prije 11 godina preuzeo koncesiju od tvrtke "Excelsus", a od tada njegovi poslovni suradnici i članovi obitelji drže Bene. Utvrdi li se da su bespravni građevinski radovi izvedeni nakon 2008. godine, u tom bi slučaju mogao kazneno odgovarati Kerum ili netko od njegovih ljudi. Naime, kako su nas uputili u Državnom odvjetništvu, istražitelji provode izvide na temelju kaznene prijave za počinjenje protupravne gradnje iz članka 212. Kaznenog zakona.

No, pitanje je kako je Županija uopće mogla davati koncesiju bespravno dograđenom restoranu. Podsjetimo, na Kašjunima su Draganu Jurišiću Jenkiju srušili nelegalne plažne objekte prije negoli je pravo upravljanja bilo dodijeljeno tvrtki "Dolis". Osobito se oko toga zauzeo Stipe Čogelja, županijski pročelnik za turizam i pomorstvo. No, u slučaju Bena, Županija je Sapunaru i njegovoj tvrtki u koncesiju dala bespravnu gradnju?

U Društvu "Marjan" tvrde kako su prijavu inspekciji podnijeli u siječnju 2017., prije nego što je bio raspisan natječaj za pravo upravljanja nad Benama. Međutim, kako smo u nekoliko navrata pisali, Građevinska inspekcija sporo je rješavala taj "vrući krumpir".

– Konačno smo utvrdili ono što smo od početka sumnjali, a to je činjenica da je restoran nezakonito dograđen. Sad se postavlja pitanje kaznene odgovornosti za onoga tko je to radio u zaštićenom području. Osim toga, de facto ispada da Županija u koncesiju daje nezakonit objekt, iako smo ih prije davanja u koncesiju upozoravali na to i tražili da dobiju nedvojbeno očitovanje od Javne ustanove za upravljanje Marjanom i Građevinske inspekcije je li objekt na Benama zakonito dograđen – napominje Srđan Marinić, predsjednik Društva.

Prošli put nam je Igor Sapunar kazao da inspekcija još nije utvrdila ima li bespravnih objekata, ali da se to njegovu tvrtku "National" kao "koncesionara koji je kasnije došao onako ne tiče". Marinić tvrdi kako se na popisu bespravnih objekata našla i suvenirnica koju je Sapunar dao u potkoncesiju. Pokušali smo ovaj put dobiti komentar od koncesionara marjanskoga kupališta, ali do zaključenja ovog izdanja našeg lista nije se javljao na mobitel niti je odgovorio na poslanu poruku.