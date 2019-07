Došao na banku da ću platiti ratu kredita za auto. Je, kredit je na Gospođu, ali njeno radno vrijeme je identično radnom vremenu poslovnice od ove banke, pa 'ko će nego muža. Ušao unutra, uzeo broj i stao da ću čekati...

Svi, njih desetak, nešto mrzovoljni, kontam valjda svi moraju davat novce, a nitko uzimat, pa im se to odražava na raspoloženje. No, nije to, nego se oni brojevi i red uopće presporo miču, a to nikomu nije drago.



- Što, moram doći opet, cili život plaćam račune i kad plaćam nikad mi nije tribala osobna - jada se žena na pragu treće živote dobi, te postaje jasno da je red usporen zbog ove novotarije.

Neka se na unošenje podatake s osobne za svaku stranku potroši po par minuta, eto za čas uduplanog vremena čekanja. A vrijeme je, kaže poslovica, novac. Samo čiji?



- Vašu osobnu - ište službenica kad napokon dođoh na red.



- Račun mi je na ženu, treba li i vjenčani list? - pokušava duhovit biti sakupljač prizora iz gradske stvarnsoti, pa ne posustaje:



- A 'oće li uskoro trebat i dva svidoka da sam platio račun.

Sa srčanim problemima i ugrađenim stentom dođem na Firule upisat se za kontrolu: 'Evo ga, 22. rujna 2020.', kaže mi sestra!?; Dobro, vidimo se ako poživim, ali da bih poživio morat ću kod privatnika...

Ofenziva taksista na ovaj grad traje li traje... Jedan mi se neku večer parkirao u dvorištu u centru grada. Govorim mu: ovo je privatni dvor, a on će meni bahato da šta žugam...

Blagajnica u mom kvartovskom dućanu ne može doći sebi: Ko nam dade 'vake strance? Uzeli tortu, otvorili je, izili više od pola, pa da im se ne sviđa i da neće kupit...