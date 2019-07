Sinoć u 21:43 sati, dakle u vrijeme održavanja druge večeri 'Ultre', praktički je bilo nemoguće naći taksi u Splitu.

​"Jedna aplikacija nije uopće nudila vožnje, nije bilo slobodnih automobila, a preko druge aplikacije sam uspio naručiti taksi od splitskog kvarta Trstenik do Zvončaca. Čekao sam dvadesetak minuta, a cijena je bila 105 kuna", kaže nam mladić iz Splita, navodeći da je cijena kad nema Ultre u to doba od 20 do 30 kuna za sličnu relaciju.

Pritom, treba napomenuti, kaže nam taj mladić, da to nije ništa neobično i da taksi aplikacije cijenu formiraju prema ponudi i potražnji.

Dakle, cijena raste što je potražnja veća, a račun pada kako i potražnja za taksijima pada.

'Cijena me škoirala, a tako je kako je, nije to ništa drugačije i u ostalim gradovima kada su neki veliki događaji. Čisti odnos ponude i potražnje', zaključuje mladić.